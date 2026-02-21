PSG – Metz, gdzie oglądać?
Paris Saint-Germain swój kolejny mecz rozegra w sobotni wieczór. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się przed własną publicznością z FC Metz w ramach 23. kolejki rozgrywek Ligue 1. Paryżanie przystąpią do tego meczu po pokonaniu AS Monaco w Lidze Mistrzów (3:2).
FC Metz natomiast jest w kiepskiej formie. Goście sobotniej potyczki w swoim ostatnim meczu okazali się gorsi od Auxerre (1:3). Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
PSG – Metz, transmisja w TV
Spotkanie Paris Saint-Germain – FC Metz będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2.
PSG – Metz, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz też oglądać drogą internetową. Dostęp do transmisji będzie na stronie elevensports.pl.
PSG – Metz, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną PSG
- remisem
- wygraną Metz
0 Votes
PSG – Metz, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.15. W przypadkuz zwycięstwa FC Metz natomiast sięga nawet 16.0.
Spotkanie odbędzie się w sobotę (21 lutego) o godzinie 21:05.
