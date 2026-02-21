Paris Saint-Germain – FC Metz: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.02.2026)

19:01, 21. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Paris Saint-Germain w sobotni wieczór zmierzy się z FC Metz w rozgrywkach Ligue 1. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Marquinhos
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marquinhos

PSG – Metz, gdzie oglądać?

Paris Saint-Germain swój kolejny mecz rozegra w sobotni wieczór. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się przed własną publicznością z FC Metz w ramach 23. kolejki rozgrywek Ligue 1. Paryżanie przystąpią do tego meczu po pokonaniu AS Monaco w Lidze Mistrzów (3:2).

FC Metz natomiast jest w kiepskiej formie. Goście sobotniej potyczki w swoim ostatnim meczu okazali się gorsi od Auxerre (1:3). Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

PSG – Metz, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germain – FC Metz będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2.

PSG – Metz, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz też oglądać drogą internetową. Dostęp do transmisji będzie na stronie elevensports.pl.

PSG – Metz, kto wygra?

PSG – Metz, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.15. W przypadkuz zwycięstwa FC Metz natomiast sięga nawet 16.0.

Paris Saint-Germain
Metz
1.14
9.50
17.0
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2026 22:12
Gdzie oglądać mecz PSG – Metz?

Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl.

Kiedy odbędzie się mecz PSG – Metz?

Spotkanie odbędzie się w sobotę (21 lutego) o godzinie 21:05.

