Paris Saint-Germain w sobotni wieczór zmierzy się z FC Metz w rozgrywkach Ligue 1. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Obserwuj nas w

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marquinhos

PSG – Metz, gdzie oglądać?

Paris Saint-Germain swój kolejny mecz rozegra w sobotni wieczór. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się przed własną publicznością z FC Metz w ramach 23. kolejki rozgrywek Ligue 1. Paryżanie przystąpią do tego meczu po pokonaniu AS Monaco w Lidze Mistrzów (3:2).

FC Metz natomiast jest w kiepskiej formie. Goście sobotniej potyczki w swoim ostatnim meczu okazali się gorsi od Auxerre (1:3). Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

PSG – Metz, transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germain – FC Metz będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2.

PSG – Metz, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz też oglądać drogą internetową. Dostęp do transmisji będzie na stronie elevensports.pl.

PSG – Metz, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną PSG

remisem

wygraną Metz wygraną PSG

remisem

wygraną Metz 0 Votes

PSG – Metz, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.15. W przypadkuz zwycięstwa FC Metz natomiast sięga nawet 16.0.

Paris Saint-Germain Metz 1.14 9.50 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2026 22:12

Gdzie oglądać mecz PSG – Metz? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Metz? Spotkanie odbędzie się w sobotę (21 lutego) o godzinie 21:05.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.