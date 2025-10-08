Polska – Nowa Zelandia: typy, kursy, zapowiedź (09.10.2025)

Polska – Nowa Zelandia: typy bukmacherskie
Reprezentacja Polski do październikowych meczów przystępuje w dobrych nastrojach. Najważniejsze spotkanie podczas tego zgrupowania to starcie z Litwą o punkty w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Wcześniej jednak rywalem Polski będzie Nowa Zelandia, z którą zagramy towarzysko.
Biało-czerwoni zagrają u siebie, na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kibice chcieliby zobaczyć w akcji najlepszych polskich piłkarzy, ale selekcjoner Jan Urban może zdecydować inaczej. Zapowiedział on szansę dla piłkarzy, którzy nie mieli jeszcze okazji do zaprezentowania się w większym wymiarze czasowym. Stąd możliwe są roszady personalne względem poprzednich meczów eliminacyjnych.
Nowa Zelandia jest na etapie szlifowania formy przed mistrzostwami świata. Jej ostatni sparing z europejską reprezentacją (Ukraina) zakończył się porażką, więc można spodziewać się, że Chris Wood i spółka postarają się o korzystniejszy rezultat. Goście nie będą jednak faworytem tej potyczki. Mój typ na ten mecz: obie drużyny strzelą gola – TAK.
Polska – Nowa Zelandia: ostatnie wyniki
Polacy w ostatnich miesiącach skupieni są na wywalczeniu awansu do przyszłorocznych mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Wrześniowe zgrupowanie i cztery punkty zdobyte w dwóch meczach przybliżyły Polskę do znalezienia się w barażach o awans.
Pewna gry na najbliższym mundialu jest już Nowa Zelandia. Przepustkę do tego turnieju zapewnił jej wygrany 3:0 mecz z Nową Kaledonią. Z tego względu Nowa Zelandia może szlifować formę na mistrzostwa świata w sparingach.
Polska:
- 2:0 z Finlandią (EL. MŚ)
- 1:1 z Holandią (El. MŚ)
- 1:2 z Finlandią (El. MŚ)
- 2:0 z Mołdawią (towarzysko)
- 2:0 z Maltą (El. MŚ)
Nowa Zelandia:
- 1:3 z Australią (towarzysko)
- 0:1 z Australią (towarzysko)
- 1:2 z Ukrainą (towarzysko)
- 1:0 z Wybrzeżem Kości Słoniowej (towarzysko)
- 3:0 z Nową Kaledonią (EL. MŚ)
Polska – Nowa Zelandia: historia
Reprezentacja Polski i Nowej Zelandii nie miały okazji zmierzyć się ze sobą na turnieju rangi mistrzowskiej. Ich jedynie konfrontacje to mecze towarzyskie. Pierwszy odbył się jeszcze w poprzednim wieku, kiedy to biało-czerwoni wzięli udział w Turnieju Czterech Narodów w Bangkoku w 1999 roku. Wówczas w meczu o trzecie miejsce ograliśmy Nową Zelandię dopiero w rzutach karnych. Trzy lata później Polska okazała się lepsza od Nowej Zelandii (2:0) w sparingu rozegranym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bramki zdobyli Krzysztof Ratajczyk i Mariusz Kukiełka.
- 16.10.2002: Polska – Nowa Zelandia 2:0
- 19.06.1999 Nowa Zelandia – Polska 0:0 k. 4:5
Polska – Nowa Zelandia: kursy bukmacherskie
- Wygrana Polski – 1.50
- Remis – 4.20
- Wygrana Finlandii – 6.40
Bukmacherzy nie mają wątpliwości odnośnie faworyta w czwartkowej konfrontacji. Presja ciążyć będzie na barkach reprezentantów Polski, którzy zdaniem ekspertów powinni sprostać oczekiwaniom publiczności i pokonać drużynę gości, czyli kadrę Nowej Zelandii.
Polska – Nowa Zelandia: przewidywane składy
Polska (4-2-3-1):
Grabara – Wszołek, Ziółkowski, Bednarek, Kiwior – Piotrowski, Zieliński – Kamiński, Szymański, Skóraś – Świderski
Nowa Zelandia (4-3-4):
Crocombe – De Vries, Bindon, Surman, Payne – Thomas, Bell, Singh – Old, Wood, Waine
Polska – Nowa Zelandia: transmisja meczu
Towarzyski mecz Polska – Nowa Zelandia odbędzie się w czwartek, 10 października o godzinie 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport, a online na sport.tvp.pl.
