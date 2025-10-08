Polska – Nowa Zelandia: typy, kursy, zapowiedź (09.10.2025)

Reprezentacja Polski w trakcie październikowego zgrupowania zmierzy się z Nową Zelandią. Spotkanie odbędzie się 9 października 2025 roku o godzinie 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Sprawdź nasze typy bukmacherskie, kursy i przewidywania przed towarzyskim starciem kadry Jana Urbana.

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Polska – Nowa Zelandia: typy bukmacherskie

Reprezentacja Polski do październikowych meczów przystępuje w dobrych nastrojach. Najważniejsze spotkanie podczas tego zgrupowania to starcie z Litwą o punkty w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Wcześniej jednak rywalem Polski będzie Nowa Zelandia, z którą zagramy towarzysko.

Biało-czerwoni zagrają u siebie, na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kibice chcieliby zobaczyć w akcji najlepszych polskich piłkarzy, ale selekcjoner Jan Urban może zdecydować inaczej. Zapowiedział on szansę dla piłkarzy, którzy nie mieli jeszcze okazji do zaprezentowania się w większym wymiarze czasowym. Stąd możliwe są roszady personalne względem poprzednich meczów eliminacyjnych.

Nowa Zelandia jest na etapie szlifowania formy przed mistrzostwami świata. Jej ostatni sparing z europejską reprezentacją (Ukraina) zakończył się porażką, więc można spodziewać się, że Chris Wood i spółka postarają się o korzystniejszy rezultat. Goście nie będą jednak faworytem tej potyczki. Mój typ na ten mecz: obie drużyny strzelą gola – TAK.

STS 2,20 Obie drużyny strzelą gola – TAK przejdź do STS

Polska – Nowa Zelandia: ostatnie wyniki

Polacy w ostatnich miesiącach skupieni są na wywalczeniu awansu do przyszłorocznych mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Wrześniowe zgrupowanie i cztery punkty zdobyte w dwóch meczach przybliżyły Polskę do znalezienia się w barażach o awans.

Pewna gry na najbliższym mundialu jest już Nowa Zelandia. Przepustkę do tego turnieju zapewnił jej wygrany 3:0 mecz z Nową Kaledonią. Z tego względu Nowa Zelandia może szlifować formę na mistrzostwa świata w sparingach.

Polska:

2:0 z Finlandią (EL. MŚ)

1:1 z Holandią (El. MŚ)

1:2 z Finlandią (El. MŚ)

2:0 z Mołdawią (towarzysko)

2:0 z Maltą (El. MŚ)

Nowa Zelandia:

1:3 z Australią (towarzysko)

0:1 z Australią (towarzysko)

1:2 z Ukrainą (towarzysko)

1:0 z Wybrzeżem Kości Słoniowej (towarzysko)

3:0 z Nową Kaledonią (EL. MŚ)

Polska – Nowa Zelandia: historia

Reprezentacja Polski i Nowej Zelandii nie miały okazji zmierzyć się ze sobą na turnieju rangi mistrzowskiej. Ich jedynie konfrontacje to mecze towarzyskie. Pierwszy odbył się jeszcze w poprzednim wieku, kiedy to biało-czerwoni wzięli udział w Turnieju Czterech Narodów w Bangkoku w 1999 roku. Wówczas w meczu o trzecie miejsce ograliśmy Nową Zelandię dopiero w rzutach karnych. Trzy lata później Polska okazała się lepsza od Nowej Zelandii (2:0) w sparingu rozegranym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bramki zdobyli Krzysztof Ratajczyk i Mariusz Kukiełka.

16.10.2002: Polska – Nowa Zelandia 2:0

19.06.1999 Nowa Zelandia – Polska 0:0 k. 4:5

Polska – Nowa Zelandia: kursy bukmacherskie

Wygrana Polski – 1.50

Remis – 4.20

Wygrana Finlandii – 6.40

Bukmacherzy nie mają wątpliwości odnośnie faworyta w czwartkowej konfrontacji. Presja ciążyć będzie na barkach reprezentantów Polski, którzy zdaniem ekspertów powinni sprostać oczekiwaniom publiczności i pokonać drużynę gości, czyli kadrę Nowej Zelandii.

Polska – Nowa Zelandia: przewidywane składy

Polska (4-2-3-1):

Grabara – Wszołek, Ziółkowski, Bednarek, Kiwior – Piotrowski, Zieliński – Kamiński, Szymański, Skóraś – Świderski

Nowa Zelandia (4-3-4):

Crocombe – De Vries, Bindon, Surman, Payne – Thomas, Bell, Singh – Old, Wood, Waine

Polska – Nowa Zelandia: transmisja meczu

Towarzyski mecz Polska – Nowa Zelandia odbędzie się w czwartek, 10 października o godzinie 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport, a online na sport.tvp.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.