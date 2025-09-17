Polska – Holandia: typy, kursy, zapowiedź. MŚ 2025 siatkarzy (17.09.2025)

Polska – Holandia, typy i przewidywania
Podopieczni Nikoli Grbicia rozpoczęli turniej od pewnych zwycięstw 3:0 nad Rumunią i Katarem. Polacy grają skutecznie, z dużą przewagą w ataku i bloku. Holendrzy również mają dwie wygrane – ograli 3:1 Katar oraz 3:0 Rumunię. Brak lidera, Nimira Abdela-Aziza, osłabia ich siłę rażenia, dlatego w meczu z mistrzami świata muszą liczyć głównie na kolektyw i dobrą zagrywkę.
Bukmacherzy nie mają wątpliwości – kursy na Polskę są bardzo niskie (ok. 1.05), a na Holandię oscylują w granicach 6.00–7.00. Najczęściej typowanym wynikiem jest 3:0 dla biało-czerwonych.
Polska – Holandia, sytuacja kadrowa
Polacy wystąpią w pełnym składzie – dostępni są m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk i Jakub Kochanowski. Grbić może rotować składem, ale w meczu o pierwsze miejsce w grupie spodziewane jest wyjście najmocniejszą szóstką.
Holandia opiera swoją grę na dynamicznych skrzydłowych i mocnym serwisie. Brak Abdela-Aziza wymusza większą odpowiedzialność na pozostałych zawodnikach.
Polska – Holandia, ostatnie wyniki
Polska: Rumunia 3:0, Katar 3:0, Brazylia 4:0 (towarzysko), Argentyna 1:3, Serbia 3:0
Holandia: Katar 3:1, Rumunia 3:0, Niemcy 2:3 (towarzysko), Francja 0:3, Belgia 3:2
Polacy prezentują stabilną formę, wygrywając pewnie z rywalami niżej notowanymi. Holandia gra w kratkę, ale potrafi sprawić problemy mocnym przeciwnikom, zwłaszcza przy dobrym dniu w polu serwisowym.
Polska – Holandia, historia spotkań
W ostatnich latach Polska i Holandia kilkukrotnie mierzyły się w Lidze Narodów oraz turniejach kwalifikacyjnych. Biało-czerwoni byli górą w zdecydowanej większości spotkań, często wygrywając w trzech setach. Holendrzy jednak potrafili urwać Polakom partię, gdy trafiali zagrywką.
Polska – Holandia, kursy bukmacherskie
- Zwycięstwo Polski: ok. 1.05
- Zwycięstwo Holandii: ok. 6.50
- Dokładny wynik 3:0 dla Polski: ok. 1.70
- Dokładny wynik 3:1 dla Polski: ok. 3.20
Najbardziej prawdopodobny scenariusz według bukmacherów to pewne zwycięstwo biało-czerwonych.
Polska – Holandia, transmisja meczu
Spotkanie Polska – Holandia odbędzie się w środę, 17 września 2025 o godzinie 12:00.
Transmisję obejrzysz:
- w telewizji: Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2,
- online: Polsat Box Go (po wykupieniu pakietu),
- za darmo w STS TV (rejestracja z kodem GOAL + zakład min. 2 zł),
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.