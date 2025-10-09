Polska U21 – Czarnogóra U21: typy, kursy, zapowiedź (10.10.2025)

Polska – Czarnogóra: typy bukmacherskie
Reprezentacja Polski do lat 21 będzie faworytem piątkowego meczu z rówieśnikami z Czarnogóry. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w dwóch poprzednich spotkaniach eliminacji Mistrzostw Europy 2027 „Biało-Czerwoni” zaprezentowali się zdecydowanie lepiej niż nasi rywale. Oczywiście graliśmy ze słabszymi zespołami, ale nie zmienia to faktu, że gra zespołu Jerzego Brzęczka mogła się podobać.
W bezpośrednim meczu z Czarnogórą nasza kadra powinna skorzystać z atutu gry przed własną publicznością. Patrząc na liczbę goli w dwóch poprzednich starciach oraz potencjał, jakim dysponujemy w ofensywie, uważam, że warto zastanowić się nad typem, że Polska strzeli minimum dwie bramki. Mój typ: Polska powyżej 1.5 goli.
Polska – Czarnogóra: ostatnie wyniki
Dwa zwycięstwa, siedem strzelonych goli i dwa czyste konta – tak przygodę z reprezentacją Polski do lat 21 rozpoczął Jerzy Brzęczek. W debiucie drużyna prowadzona przez byłego selekcjonera seniorskiej kadry pokonała rówieśników z Macedonii Północnej (3:0). Bramki strzelali dla nas rezerwowi, czyli Marcel Reguła i Oskar Pietuszewski. W drugim spotkaniu bez problemów pokonaliśmy na wyjeździe Armenię (4:0). Gwiazdą meczu ponownie był zawodnik Jagiellonii Białystok, czyli wspomniany już Pietuszewski. 17-latek zdobył dwie bramki i zanotował asystę. Na ten moment po 2. kolejkach Polska zajmuje 1. miejsce w grupie, wyprzedzając włoską kadrę.
Przyzwoity start w eliminacjach zaliczyła Czarnogóra, która po dwóch meczach ma na swoim koncie 3 punkty. Na start musieli jednak uznać wyższość faworyta grupy, czyli reprezentacji Włoch (1:2). O porażce zdecydował rzut karny dla rywali w 79. minucie. Warto dodać, że od 4. do 52. minuty to podopieczni Gorana Perisicia prowadzili. Kilka dni później przed własną publicznością zdobyli komplet punktów, pokonując Szwecję (2:0). Obie bramki zostały zdobyte w doliczonym czasie gry, a pomiędzy nimi Skandynawowie dostali czerwoną kartkę.
Polska – Czarnogóra: historia
Do tej pory Biało-Czerwoni trzykrotnie mierzyli się z reprezentacją Czarnogóry do lat 21. Za każdym razem były to spotkania towarzyskie, z których Polska wychodziła zwycięsko. Po raz pierwszy zagraliśmy z nimi w 2016 roku, wygrywając u siebie aż (6:0). Drugie starcie odbyło się na terenie rywali w listopadzie 2019 roku, gdzie nasza kadra wygrała (1:0). Ostatni raz mieliśmy okazję grać z Czarnogórą w czerwcu 2023 roku. Tamto spotkanie zakończyło się zwycięstwem naszej młodzieżówki (2:1).
Polska – Czarnogóra: kursy bukmacherskie
Faworytem meczu będzie reprezentacja Polski. Kurs na zwycięstwo Biało-Czerwonych wynosi ok. 1.47. Z kolei wygraną Czarnogóry można postawić po kursie ok. 5.90. Natomiast zdarzenie, że starcie zakończy się remisem, oszacowano ze współczynnikiem 4.30.
To spotkanie można postawić u bukmachera STS. Z kodem promocyjnym GOALPROMO możesz odebrać bonus powitalny o wartości 660 zł plus dodatkowe 207 zł za typ na Ekstraklasę.
Polska – Czarnogóra: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Polska U21 100%
- Remis 0%
- Czarnogóra U21 0%
1+ Votes
Polska – Czarnogóra: transmisja meczu
Mecz Polska U21 – Czarnogóra U21 odbędzie się w piątek (10 października) o godzinie 18:00 na stadionie GKS-u Katowice. Transmisję przeprowadzi TVP Sport. Starcie będzie dostępna także w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.
