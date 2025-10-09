Polska U21 – Czarnogóra U21: typy, kursy, zapowiedź (10.10.2025)

Reprezentacja Polski w 3. kolejce eliminacji Mistrzostw Europy do lat 21 zmierzy się z rówieśnikami z Czarnogóry. Spotkanie odbędzie się na stadionie Arena Katowice. Sprawdź typy na mecz Polska U21 - Czarnogóra U21.

Polska – Czarnogóra: typy bukmacherskie

Reprezentacja Polski do lat 21 będzie faworytem piątkowego meczu z rówieśnikami z Czarnogóry. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w dwóch poprzednich spotkaniach eliminacji Mistrzostw Europy 2027 „Biało-Czerwoni” zaprezentowali się zdecydowanie lepiej niż nasi rywale. Oczywiście graliśmy ze słabszymi zespołami, ale nie zmienia to faktu, że gra zespołu Jerzego Brzęczka mogła się podobać.

W bezpośrednim meczu z Czarnogórą nasza kadra powinna skorzystać z atutu gry przed własną publicznością. Patrząc na liczbę goli w dwóch poprzednich starciach oraz potencjał, jakim dysponujemy w ofensywie, uważam, że warto zastanowić się nad typem, że Polska strzeli minimum dwie bramki. Mój typ: Polska powyżej 1.5 goli.

Polska – Czarnogóra: ostatnie wyniki

Dwa zwycięstwa, siedem strzelonych goli i dwa czyste konta – tak przygodę z reprezentacją Polski do lat 21 rozpoczął Jerzy Brzęczek. W debiucie drużyna prowadzona przez byłego selekcjonera seniorskiej kadry pokonała rówieśników z Macedonii Północnej (3:0). Bramki strzelali dla nas rezerwowi, czyli Marcel Reguła i Oskar Pietuszewski. W drugim spotkaniu bez problemów pokonaliśmy na wyjeździe Armenię (4:0). Gwiazdą meczu ponownie był zawodnik Jagiellonii Białystok, czyli wspomniany już Pietuszewski. 17-latek zdobył dwie bramki i zanotował asystę. Na ten moment po 2. kolejkach Polska zajmuje 1. miejsce w grupie, wyprzedzając włoską kadrę.

Przyzwoity start w eliminacjach zaliczyła Czarnogóra, która po dwóch meczach ma na swoim koncie 3 punkty. Na start musieli jednak uznać wyższość faworyta grupy, czyli reprezentacji Włoch (1:2). O porażce zdecydował rzut karny dla rywali w 79. minucie. Warto dodać, że od 4. do 52. minuty to podopieczni Gorana Perisicia prowadzili. Kilka dni później przed własną publicznością zdobyli komplet punktów, pokonując Szwecję (2:0). Obie bramki zostały zdobyte w doliczonym czasie gry, a pomiędzy nimi Skandynawowie dostali czerwoną kartkę.

Polska – Czarnogóra: historia

Do tej pory Biało-Czerwoni trzykrotnie mierzyli się z reprezentacją Czarnogóry do lat 21. Za każdym razem były to spotkania towarzyskie, z których Polska wychodziła zwycięsko. Po raz pierwszy zagraliśmy z nimi w 2016 roku, wygrywając u siebie aż (6:0). Drugie starcie odbyło się na terenie rywali w listopadzie 2019 roku, gdzie nasza kadra wygrała (1:0). Ostatni raz mieliśmy okazję grać z Czarnogórą w czerwcu 2023 roku. Tamto spotkanie zakończyło się zwycięstwem naszej młodzieżówki (2:1).

Polska – Czarnogóra: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu będzie reprezentacja Polski. Kurs na zwycięstwo Biało-Czerwonych wynosi ok. 1.47. Z kolei wygraną Czarnogóry można postawić po kursie ok. 5.90. Natomiast zdarzenie, że starcie zakończy się remisem, oszacowano ze współczynnikiem 4.30.

Polska U21 Czarnogóra U21 1.47 4.30 5.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 października 2025 20:53 .

Polska – Czarnogóra: kto wygra?

Polska – Czarnogóra: transmisja meczu

Mecz Polska U21 – Czarnogóra U21 odbędzie się w piątek (10 października) o godzinie 18:00 na stadionie GKS-u Katowice. Transmisję przeprowadzi TVP Sport. Starcie będzie dostępna także w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

