Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. To jeden z najciekawszych pojedynków tej serii gier. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie już w najbliższą sobotę, 28 lutego o godzinie 14:45.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Pogoń Szczecin zmierzy się z Widzewem Łódź. Ekipa Portowców przystępuje do tego meczu z 10. miejsca w stawce i dorobkiem 28 punktów, chcąc oddalić się od dolnych rejonów tabeli. Natomiast drużyna Widzewiaków ma na koncie tylko 24 oczka, przez co zajmuje odległą 17. pozycję, dlatego w Szczecinie powalczy o cenne punkty w aspekcie walki o utrzymanie. Dla obu zespołów będzie to ważne starcie w kontekście dalszej części tej kampanii. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera już w najbliższą sobotę, 28 lutego o godzinie 14:45.

W jutrzejszej potyczce stawiam na wygraną Pogoni Szczecin, za którą przemawia atut własnego boiska. Dodatkowo ekipa Portowców może pochwalić się lepszym bilansem bezpośrednich meczów z Widzewem Łódź. Mój typ: zwycięstwo Pogoni Szczecin.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy niedostępni są Rajmund Molnar, Musa Juwara oraz Sam Greenwood. W ekipie gości nie należy spodziewać się występu Mariusza Fornalczyka i Szymona Czyża. Tak więc obie drużyny będą musiały radzić sobie bez ważnych zawodników. Mamy nadzieję, że nie wpłynie to na poziom sobotnich zawodów.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Pogoń w dwóch ostatnich kolejkach PKO BP Ekstraklasy pokazała się z bardzo dobrej strony. Szczecinianie odnieśli bowiem komplet zwycięstw, pokonując Górnika Zabrze 1:0 oraz Arkę Gdynia 1:0. Widzew Łódź w tym samym czasie zremisował 0:0 z Cracovią i wygrał 2:0 z Wisłą Płock. Zatem obie drużyny prezentują solidną formę, co zapowiada świetne widowisko w jutrzejszej konfrontacji między ekipą Portowców a zespołem Widzewiaków.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, historia

W bezpośredniej rywalizacji Pogoni Szczecin z Widzewem Łódź ostatnie pojedynki zdecydowanie należały do drużyny Portowców. W pięciu poprzednich spotkaniach szczecińska ekipa wygrywała bowiem aż czterokrotnie, a zespół Widzewiaków tylko raz cieszył się ze zwycięstwa. W tym okresie nie padł więc żaden remis – zawsze dochodziło do rozstrzygnięcia. Tak dominujący bilans pokazuje, że Pogoń ma przewagę nad Widzewem.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy będą mogli liczyć na większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi mniej więcej 2.30, typ na zwycięstwo Widzewa Łódź to około 3.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.30. Załóż nowe konto u legalnego bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać między innymi zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Pogoń Szczecin Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2026 18:04

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, przewidywane składy

Pogoń: Cojocaru – Wahlqvist, Keramitsis, Szalai, Koutris – Acosta, Ulvestad – Mukairu, Jose Pozo, Grosicki – Angielski

Widzew: Drągowski – Krajewski, Andreou, Wiśniewski, Cheng – Bukari, Lerager, Shehu, Pawłowski – Kornvig, Bergier

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, transmisja meczu

Pojedynek pomiędzy Pogonią Szczecin a Widzewem Łódź oczywiście będzie dostępny w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Robert Skrzyński i Adam Szała. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie już w najbliższą sobotę, czyli 28 lutego, o godzinie 14:45.

