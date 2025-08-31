Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2025)

Pogoń – Raków: typy bukmacherskie
Raków Częstochowa został uznany za faworyta w starciu z Pogonią Szczecin. Głównym tego powodem jest fakt, że Portowcy nie prezentują się zbyt dobrze na początku sezonu. Natomiast nie wolno zapominać, że Medaliki w środku tygodnia grały wyjazdowy mecz w Bułgarii. W związku z tym bezpieczną opcją powinien być zakład, że obie drużyny strzelą gola. Gospodarze w czterech z pięciu ostatnich rywalizacji spełnili warunki tego zakładu, zaś goście dwukrotnie strzelali i tracili gola w jednym meczu. Mój typ: Obie drużyny strzelą gola.
Pogoń – Raków: ostatnie wyniki
Przed tygodniem Pogoń Szczecin odniosła długo wyczekiwane zwycięstwo, kończąc serię trzech meczów bez zwycięstwa. Podopieczni Roberta Kolendowicza pokonali na wyjeździe Widzew Łódź (2:1). Wcześniej bez żadnego punktu kończyli rywalizację z Górnikiem Zabrze (0:3) i Arką Gdynia (1:2) oraz zremisowali z Bruk-Betem Termalica (1:1). Na swoim koncie mają także triumf z Motorem (4:1). Aktualnie po rozegraniu sześciu spotkań uzbierali zaledwie siedem punktów, co daje im odległe 12. miejsce w tabeli.
Raków Częstochowa ma za sobą bardzo trudną przeprawę w Bułgarii, która na całe szczęście zakończyła się zwycięstwem z Ardą (2:1). Pierwsze spotkanie w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji również wygrali (1:0). Z racji tego, że Medaliki przełożyły swój mecz w poprzedniej kolejce, ostatni raz w Ekstraklasie zagrali w połowie sierpnia z Bruk-Bet Termalica. Tamto spotkanie podopieczni Marka Papszuna wygrali (3:2). Aktualnie zajmują 14. miejsce w tabeli, ale mają dwa zaległe mecz.
Pogoń – Raków: historia
W poprzednim sezonie Pogoń Szczecin przełamała złą passę w starciach z Rakowem. Portowcy wygrali po raz pierwszy od 2021 roku, przerywając serię dziewięciu meczów bez zwycięstwa. Szczecinianie wygrali u siebie (1:0), a wcześniej w rundzie jesiennej musieli uznać wyższość Medalików, które również wygrały (1:0). Warto dodać, że aż cztery z pięciu ostatnich spotkań kończyły się poniżej 2.5 goli.
Pogoń – Raków: kursy bukmacherskie
Faworytem meczu według bukmacherów będzie Raków Częstochowa. Ich zwycięstwo w starciu z Pogonią Szczecin można dodać do kuponu z kursem ok. 2.25. Z kolei wygraną Portowców można zagrać ze współczynnikiem ok. 3.30.
Pogoń – Raków: kto wygra?
Pogoń – Raków: przewidywane składy
Pogoń: Cojocaru – Wahlqvist, Loncar, Huja, Koutris – Juwara, Przyborek, Biegański, Smoliński, Grosicki – Kostorz
Raków: Trelowski – Konstantopoulos, Arsenić, Svarnas – Tudor, barath, Bulat, Silva – Ameyaw, Pieńko – Braut Brunes
Pogoń – Raków: transmisja meczu
Mecz Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa odbędzie się w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 20:15. Transmisja będzie dostępna tradycyjnie w telewizji na kanale Canal+ Sport 4 oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Dostęp do meczu zostanie przyznany po wykupieniu pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
