Pogoń Szczecin – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025)

Pogoń Szczecin - Radomiak Radom to mecz w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 6 grudnia, o godz. 14:45. Goście chcą podtrzymać znakomitą formę w ostatnim meczu w roku.

Pogoń – Radomiak: typy bukmacherskie

Pogoń Szczecin zmierzy się z Radomiakiem Radom w meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Portowcy w tym sezonie zdecydowanie rozczarowują i obecnie zajmują 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 20 punktów. W środku tygodnia drużyna Thomasa Thomasberga odpadła z Pucharu Polski, przegrywając z Widzewem Łódź. U siebie szczecinianie prezentują się jednak solidnie – odnieśli pięć zwycięstw i ponieśli trzy porażki.

Radomiak po zmianie trenera wyraźnie odżył. Goncalo Feio pozytywnie wpłynął na zespół, który zdobył dziewięć punktów w czterech ostatnich spotkaniach. Problemem Zielonych pozostają mecze wyjazdowe. Dotąd wygrali tylko raz, na początku listopada pokonując Lechię w Gdańsku. Uważam, że w Szczecinie zapowiada się wyrównane starcie. Biorąc pod uwagę formę obu drużyn oraz ich wahania, podział punktów wydaje się bardzo prawdopodobny. Mój typ: remis.

Pogoń – Radomiak: ostatnie wyniki

Piłkarze Pogoni mają za sobą porażkę z Widzewem Łódź (0:1) w 1/8 finału Pucharu Polski. Wcześniej w Ekstraklasie Portowcy przegrali z GKS-em Katowice (0:2), rozbili Zagłębie Lubin (5:1), ulegli Jagiellonii Białystok (1:2) oraz Wiśle Płock (0:2).

Radomianie natomiast wyraźnie rozpędzają się na finiszu roku. Szczególne wrażenie robi ich efektowne zwycięstwo nad Górnikiem Zabrze (4:0). Wcześniej zespół Goncalo Feio przegrał z Lechem Poznań (1:4), pokonał Cracovię (3:0) i Lechię Gdańsk (2:1), a także zremisował z Wisłą Płock (1:1).

Pogoń – Radomiak: historia

W meczu pomiędzy Pogonią a Radomiakiem, rozegranym w ramach 1. kolejki, zdecydowanie lepsi okazali się radomianie, wygrywając aż (5:1). Bohaterem spotkania był Jan Grzesik, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Zieloni mają wyraźny patent na Portowców. Wygrali cztery z pięciu ostatnich bezpośrednich starć. Jedyny triumf Pogoni w tym okresie miał miejsce w lutym 2024 roku.

Pogoń – Radomiak: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują, że faworytem sobotniego meczu w Szczecinie jest Pogoń. Zwycięstwo Pogoni zostało ustalone na poziomie mniej więcej 2.10. Z kolei triumf Radomiaka można obstawić z kursem około 3.50, a remis 3.85.

Pogoń – Radomiak: przewidywane składy

Pogoń – Radomiak: sonda

Pogoń – Radomiak: transmisja meczu

Spotkanie Pogoni Szczecin z Radomiakiem Radom w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrane w sobotę (6 grudnia) o godz. 14:45. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3 i serwisie streamingowym CANAL+ online.

