Pogoń Szczecin – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025)

Pogoń Szczecin - Radomiak Radom to mecz w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 6 grudnia, o godz. 14:45. Goście chcą podtrzymać znakomitą formę w ostatnim meczu w roku.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń – Radomiak: typy bukmacherskie

Pogoń Szczecin zmierzy się z Radomiakiem Radom w meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Portowcy w tym sezonie zdecydowanie rozczarowują i obecnie zajmują 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 20 punktów. W środku tygodnia drużyna Thomasa Thomasberga odpadła z Pucharu Polski, przegrywając z Widzewem Łódź. U siebie szczecinianie prezentują się jednak solidnie – odnieśli pięć zwycięstw i ponieśli trzy porażki.

Radomiak po zmianie trenera wyraźnie odżył. Goncalo Feio pozytywnie wpłynął na zespół, który zdobył dziewięć punktów w czterech ostatnich spotkaniach. Problemem Zielonych pozostają mecze wyjazdowe. Dotąd wygrali tylko raz, na początku listopada pokonując Lechię w Gdańsku. Uważam, że w Szczecinie zapowiada się wyrównane starcie. Biorąc pod uwagę formę obu drużyn oraz ich wahania, podział punktów wydaje się bardzo prawdopodobny. Mój typ: remis.

Pogoń – Radomiak: ostatnie wyniki

Piłkarze Pogoni mają za sobą porażkę z Widzewem Łódź (0:1) w 1/8 finału Pucharu Polski. Wcześniej w Ekstraklasie Portowcy przegrali z GKS-em Katowice (0:2), rozbili Zagłębie Lubin (5:1), ulegli Jagiellonii Białystok (1:2) oraz Wiśle Płock (0:2).

Radomianie natomiast wyraźnie rozpędzają się na finiszu roku. Szczególne wrażenie robi ich efektowne zwycięstwo nad Górnikiem Zabrze (4:0). Wcześniej zespół Goncalo Feio przegrał z Lechem Poznań (1:4), pokonał Cracovię (3:0) i Lechię Gdańsk (2:1), a także zremisował z Wisłą Płock (1:1).

Pogoń – Radomiak: historia

W meczu pomiędzy Pogonią a Radomiakiem, rozegranym w ramach 1. kolejki, zdecydowanie lepsi okazali się radomianie, wygrywając aż (5:1). Bohaterem spotkania był Jan Grzesik, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Zieloni mają wyraźny patent na Portowców. Wygrali cztery z pięciu ostatnich bezpośrednich starć. Jedyny triumf Pogoni w tym okresie miał miejsce w lutym 2024 roku.

Pogoń – Radomiak: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują, że faworytem sobotniego meczu w Szczecinie jest Pogoń. Zwycięstwo Pogoni zostało ustalone na poziomie mniej więcej 2.10. Z kolei triumf Radomiaka można obstawić z kursem około 3.50, a remis 3.85.

Pogoń – Radomiak: przewidywane składy

Pogoń Szczecin Thomas Thomasberg Radomiak Gonçalo Feio Pogoń Szczecin Thomas Thomasberg 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 77 Cojocaru 28 Wahlqvist 6 Biegański 13 Keramitsis 23 Mendy 90 Greenwood 8 Ulvestad 19 Ndiaye 10 Przyborek 9 Molnár 11 Grosicki 25 Maurides 21 Baldé 27 Wolski 10 Alves 11 Capita 2 Camara 13 Grzesik 26 Dieguez 14 Kingue 24 Ouattara 1 Majchrowicz 77 Cojocaru 28 Wahlqvist 6 Biegański 13 Keramitsis 23 Mendy 90 Greenwood 8 Ulvestad 19 Ndiaye 10 Przyborek 9 Molnár 11 Grosicki 25 Maurides 21 Baldé 27 Wolski 10 Alves 11 Capita 2 Camara 13 Grzesik 26 Dieguez 14 Kingue 24 Ouattara 1 Majchrowicz 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Radomiak Gonçalo Feio Rezerwowi 2 Marian Huja 7 Musa Juwara 14 Jose Pozo 15 Hussein Ali 18 Paul Mukairu 20 Patryk Paryzek 22 Danijel Loncar 31 Krzysztof Kamiński 32 Leonardo Koutris 35 Maciej Wojciechowski 61 Kacper Smoliński 3 Josh Wilson-Esbrand 5 Jeremy Blasco 6 Romario Baro 7 Vasco Lopes 15 Abdoul Tapsoba 16 Mateusz Cichocki 17 Alex Niziolek 20 Joao Pedro 28 Michał Kaput 29 Laurindo Dilson Aurélio 44 Wiktor Koptas 75 Michal Jerke 77 Christos Donis

Pogoń – Radomiak: sonda

Pogoń – Radomiak: transmisja meczu

Spotkanie Pogoni Szczecin z Radomiakiem Radom w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrane w sobotę (6 grudnia) o godz. 14:45. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3 i serwisie streamingowym CANAL+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

