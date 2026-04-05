Pogoń Szczecin – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2026)

Pogoń – Legia: typy bukmacherskie

Pogoń Szczecin podejmie Legię Warszawa w 27. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Portowcy mają zaledwie cztery punkty przewagi nad strefą spadkową i zajmują 13. miejsce w tabeli. Zespół prowadzony przez Thomasa Thomasberga nie może sobie pozwolić na potknięcie w starciu z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie, bo końcówka sezonu może zrobić się naprawdę nerwowa.

Warto jednak podkreślić, że Pogoń pozostaje niepokonana na własnym stadionie od początku listopada, kiedy uległa Jagiellonii Białystok. Z kolei Wojskowi w siedmiu ostatnich meczach ligowych nie zaznali porażki i zdołali wydostać się ze strefy spadkowej. Drużyna Marka Papszuna w czterech ostatnich spotkaniach aż trzykrotnie dzieliła się jednak punktami z rywalami. Stawiam na remis, bo obie drużyny prezentują zbliżony poziom i mają swoje argumenty, ale też wyraźne problemy z regularnym wygrywaniem. Mój typ: remis.

Pogoń – Legia: ostatnie wyniki

Zespół Pogoni dwa tygodnie temu przegrał z Lechią Gdańsk (1:2). Wcześniej Portowcy pokonali Koronę Kielce (2:1), przegrali z Rakowem Częstochowa (0:2), a także odnieśli zwycięstwa nad Widzewem Łódź (1:0) i Górnikiem Zabrze (1:0).

Legia ma za sobą dwa kolejne remisy – z Rakowem (1:1) oraz Radomiakiem (1:1). W marcu Warszawianie odnieśli cenne zwycięstwo nad Cracovią (1:0), ale zremisowali też na wyjeździe z Jagiellonią (2:2) w Białystokoku. W lutym natomiast pokonali solidnie prezentującą się w tym sezonie Wisłą Płock (2:1).

Pogoń – Legia: historia

W trwającym sezonie obie ekipy mierzyły się dwa razy. W Pucharze Polski Portowcy wygrali po dogrywce z Legią (2:1) przy Łazienkowskiej. Ligowe starcie zaś zakończyło się skromnym triumfem Wojskowych. Jedyną bramkę w meczu strzelił Mileta Rajović.

Pogoń – Legia: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, nie ma wyraźnego faworyta poniedziałkowego meczu w Szczecinie. Kurs na zwycięstwo Pogoni jest na poziomie około 2.75, zaś triumf Legii jest w okolicach 2.55.

Pogoń Szczecin Remis Legia Warszawa 2.70 3.60 2.55 2.75 3.50 2.55 2.75 3.60 2.55

Pogoń – Legia: przewidywane składy

Pogoń Szczecin: Cojocaru – Loncar, Keramitsis, Borges, Koutris – Agger, Acosta, Ulvestad, Mukairu – Cuić

Legia Warszawa: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Pankov – Wszołek, Szymański, Elitim, Kun – Adamski, Nsame, Biczachczjan

Pogoń – Legia: sonda

Pogoń – Legia: transmisja meczu

Mecz Pogoń Szczecin – Legia Warszawa w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy zaplanowano na poniedziałek (6 kwietnia) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP Sport, Canal+ Premium, CANAL+ Sport 3, w serwisie CANAL+ online oraz na portalu sport.tvp.pl.

