fot. Imago / P. Dziurman / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Pogoń Szczecin Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2023 10:03 .

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, typy na mecz i przewidywania

Pogoń Szczecin to drużyna, rozczarowująca w ostatnim czasie. Portowcy mają na swoim koncie cztery z rzędu porażki w PKO Ekstraklasie. Przed reprezentacyjną przerwą drużyna Jensa Gustafssona uległa na wyjeździe Zagłębiu Lubin, co sprawia, że znajduje się obecnie nad tuż nad strefą spadkową.

Korona Kielce to z kolei czerwona latarnia rozgrywek. Podopieczni Kamila Kuzery jednak zaczęli odbijać się od dna. W siódmej kolejce ligowej zremisowali z Cracovią, a wcześniej pokonali Zagłębie Lubin.

Mecz przy Twardowskiego bez wątpienia jest jednym z tych, w których wszystko jest możliwe. Warta rozważenia jest opcja, z tym że padnie w tym starciu kilka goli. Przemawia za to między innymi to, że kielczanie brali udział w sześciu z 10 ostatnich meczów na wyjazdowych, w których obie drużyny zdobywały bramki. Powinno do zatem dawać do myślenia. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 1.71 obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę STS

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić Dante Stipica, czy Marcel Wędrychowski. U gości najpewniej wszyscy zawodnicy będą do dyspozycji szkoleniowca.

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Dante Stipica Uraz więzadła Uraz więzadła Powrót: Połowa października 2023 Uraz więzadła Połowa października 2023 Marcel Wedrychowski Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Początek października 2023 Uraz ramienia Początek października 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Dante Stipica Uraz więzadła Uraz więzadła Powrót: Połowa października 2023 Uraz więzadła Połowa października 2023 Marcel Wedrychowski Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Początek października 2023 Uraz ramienia Początek października 2023

Pogoń Szczecin - Korona Kielce, ostatnie wyniki

Drużyna Jensa Gustafssona ostatnio schodziła z placu gry na tarczy po starciach z Zagłębiem Lubin (0:1), Śląskiem Wrocław (0:2), czy ŁKS-em (0:1). Na swoim stadionie Pogoń po raz ostatni wygrała 30 lipca, gdy pokonała Widzew Łódź (2:1).

Kielczanie mają natomiast za sobą bezbramkowy remis z Koroną. Wcześniej natomiast Korona okazała się zwycięzcą w konfrontacji z Zagłębiem Lubin (2:0). Jednocześnie kielecki zespół przerwał serię trzech kolejnych porażek z rzędu.

Pogoń Szczecin - Korona Kielce, historia

Ostatnia potyczka z udziałem obu zespołów miała miejsce w marcu tego roku. Wówczas miał miejsce remis 0:0. Ogólnie w ośmiu ostatnich spotkaniach między obiema ekipami pięć razy miał miejsce remis, dwukrotnie górą była Pogoń i jedno zwycięstwo zaliczyła Korona.

Pogoń Szczecin - Korona Kielce, kursy

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 4.00. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Pogoń Szczecin Remis Korona Kielce 1.75 4.00 4.35 1.75 4.00 4.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2023 10:03 .

Pogoń Szczecin - Korona Kielce, przewidywane składy

Skupiając się na ofensywnych postaciach w obu zespołach, warto zwrócić uwagę na Kamila Grosickiego, czy Alexandra Gorgona i Efthymiosa Koulopurisa. Z kolei w szeregach Złocisto krwistych ciekawą postacią wydaje się Adrian Dalmau.

Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Trenerzy ▼ Jen Gustafsson Kamil Kuzera Rezerwowi ▼ 7 Rafal Kurzawa

10 Luka Zahovic

17 Mariusz Fornalczyk

23 Benedikt Zech

25 Wojciech Lisowski

32 Leonardo Koutris

41 Pawel Stolarski

72 Yadegar Rostami

83 Axel Holewinski Konrad Forenc 1

Piotr Malarczyk 4

Evgeni Shikavka 9

Ronaldo Deaconu 10

Milosz Strzebonski 13

Dawid Blanik 17

Jakub Konstantyn 19

Martin Remacle 88

Bartosz Kwiecien 94 Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Trenerzy ▼ Jen Gustafsson Kamil Kuzera Rezerwowi ▼ 7 Rafal Kurzawa

10 Luka Zahovic

17 Mariusz Fornalczyk

23 Benedikt Zech

25 Wojciech Lisowski

32 Leonardo Koutris

41 Pawel Stolarski

72 Yadegar Rostami

83 Axel Holewinski Konrad Forenc 1

Piotr Malarczyk 4

Evgeni Shikavka 9

Ronaldo Deaconu 10

Milosz Strzebonski 13

Dawid Blanik 17

Jakub Konstantyn 19

Martin Remacle 88

Bartosz Kwiecien 94

Pogoń Szczecin - Korona Kielce, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Pogoni 0% Wygraną Korony 100% Remisem 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Pogoni

Wygraną Korony

Remisem

Pogoń Szczecin - Korona Kielce, transmisja meczu

Sobotnie starcie będzie można zobaczyć w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport i CANAL Sport 3. Mecz zacznie się o godzinie 15.00. Tymczasem w internecie konfrontację będzie można oglądać, korzystając z usługi CANAL+ online. Decydując się na wykupienie sześciomiesięcznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+, możemy zaoszczędzić 144 zł. W tym przypadku koszt miesięcznego dostępu wyniesie tylko 30 zł. Aby skorzystać z oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Idź do STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.