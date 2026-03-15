Pogoń Szczecin – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (16.03.2026)

Pogoń Szczecin podejmie Koronę Kielce w ostatnim meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowano na poniedziałek (16 marca) o godz. 19:00. Zapoznaj się z kursami i typami na spotkanie.

Pogoń – Korona: typy bukmacherskie

Pogoń Szczecin zmierzy się z Koroną Kielce na zakończenie 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera. Portowcy zajmują obecnie 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów. W ubiegłym miesiącu zespół prowadzony przez Thomasa Thomasberga zanotował serię trzech zwycięstw z rzędu, jednak przed tygodniem musiał uznać wyższość Rakowa Częstochowa. Na własnym stadionie Szczecinianie pozostają jednak niepokonani w lidze od początku listopada.

Z kolei kielecki zespół dobrze punktuje na wyjazdach. W tym roku drużyna z Kielc potrafiła wywieźć komplet punktów z Warszawy oraz Radomia. Żółto-Czerwoni plasują się obecnie na 11. pozycji w ligowej tabeli. W mojej ocenie gospodarze podtrzymają dobrą serię meczów u siebie i sięgną po kolejne trzy punkty w starciu z Kielczanami. Mój typ: wygrana Pogoni Szczecin.

Pogoń – Korona: ostatnie wyniki

W ubiegłym tygodniu Portowcy przegrali w Częstochowie z Rakowem (0:2). Co więcej, spotkanie kończyli w osłabieniu po czerwonej kartce dla Husseina Aliego. W lutym jednak Pogoń prezentowała się znacznie lepiej. Szczecinianie pokonali kolejno Widzew Łódź (1:0), Górnika Zabrze (1:0) oraz Arke Gdynia (1:0). Z kolei w starciu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza podzielili się punktami po remisie (1:1).

Korona w rundzie wiosennej nie potrafi ustabilizować formy. W poprzedniej serii gier Żółto-Czerwoni pokonali ostatnią w tabeli Bruk-Bet Termalikę (2:1), a na listę strzelców wpisali się Marcel Pięczek oraz Konstantinos Sotiriou. Wcześniej Kielczanie przegrali z Motorem Lublin (0:2) oraz Lechem Poznań (1:2). W Świętej Wojnie odnieśli natomiast wyjazdowe zwycięstwo nad Radomiakiem (2:0). Z kolei przed własną publicznością musieli uznać wyższość rozpędzonego w obecnej rundzie Zagłębia Lubin, przegrywając (1:2).

Pogoń – Korona: historia

Dawid Błanik w pierwszej części kampanii zapewnił Koronie zwycięstwo nad Pogonią. W poprzednim sezonie rywalizacja tych drużyn w Kielcach zakończyła się bezbramkowym remisem. Zupełnie inaczej było jednak w Szczecinie. Tam górą byli gospodarze, którzy pewnie wygrali (3:0), a dwa gole strzelił Efthymios Koulouris. Co ciekawe, Żółto-Czerwoni na zwycięstwo w Szczecinie czekają już od grudnia 2019 roku.

Pogoń – Korona: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherskich faworytami poniedziałkowej potyczki są gracze Pogoni. Kursy na zwycięstwo Szczecinian oscylują wokół 2.02. Tymczasem zwycięstwo Korony Kielce zostało wycenione na poziomie mniej więcej 3.65, a remis 3.50.

Pogoń Szczecin Remis Korona Kielce 2.02 3.45 3.45 2.02 3.65 3.65 2.02 3.65 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2026 06:50

Pogoń – Korona: przewidywane składy

Pogoń Szczecin: Cojocaru – Loncar, Keramitsis, Szalai, Borges – Ulvestad, Greenwood – Mukairu, Pozo, Grosicki – Angielski

Korona Kielce: Dziekoński – Rubezić, Sotiriou, Resta – Zwoźny, Remacle, Svetlin, Pięczek – Długosz, Antonin – Stępiński

Pogoń – Korona: sonda

Pogoń – Korona: transmisja meczu

Mecz Pogoń Szczecin – Korona Kielce w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w poniedziałek (16 marca) o godzinie 19:00. Transmisja z tego meczu będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

