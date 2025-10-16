Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów: typy, kursy, zapowiedź (17.10.2025)

Ruch Chorzów meczem wyjazdowym z Pogonią Grodzisk Mazowiecki zacznie rywalizację w ramach 13. kolejki Betclic 1. Ligi. Mecz zacznie się o godzinie 18:00. Sprawdź typy i analizy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Ceglarz

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów: przewidywania

Ruch Chorzów i Pogoń Grodzisk Mazowiecki to zespoły, które obecnie znajdują się w zupełnie odmiennych sytuacjach. Beniaminek rozgrywek przystąpi do piątkowego starcia z dorobkiem 21 punktów i trzecim miejscem w tabeli Betclic 1. Ligi. Pogoń może pochwalić się również serią trzech zwycięstw z rzędu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

Tymczasem drużyna Waldemara Fornalika zgromadziła dotąd 16 punktów. Ruch będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę po dwóch porażkach z rzędu z krakowskimi zespołami. Niebiescy liczą także na przełamanie fatalnej passy w meczach wyjazdowych – w obecnym sezonie nie wygrali jeszcze ani jednego spotkania na obcym terenie.

Oba zespoły zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od marca 2022 roku. Wówczas górą była ekipa z Chorzowa, która wygrała różnicą trzech bramek. Był to także pierwszy sezon w historii, w którym te drużyny miały okazję rywalizować ze sobą.

W piątkowym meczu trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Z jednej strony mamy ekipę Piotra Stokowca, która w obecnej kampanii pozytywnie zaskakuje. Z drugiej 14-krotnego mistrza Polski, który należy do najbardziej nieobliczalnych drużyn w Betclic 1. Lidze. Każdy scenariusz wydaje się możliwy, ale ciekawą opcją może być rozwiązanie na gole po obu stronach. To wariant z pewnością warty rozważenia. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów: ostatnie wyniki

Gospodarze przystąpią do starcia z bardziej utytułowanym rywalem, chcąc podnieść się z kolan po porażce w sparingu z Widzewem Łódź (3:6). Pogoń ma jednocześnie zamiar wrócić na zwycięskie tory w ligowych zmaganiach, mając jednocześnie plan, aby odnieść czwarte z rzędu zwycięstwo. Ostatnio w pokonanym zespół z Grodziska Mazowieckiego w pokonanym polu zostawił: Pogoń Siedlce (2:1), ŁKS (3:0) czy Stal Mielec (2:1).

W znacznie gorszych nastrojach jest z kolei ekipa z Chorzowa. Ruch ma za sobą porażki kolejno z Wisłą Kraków (0:3) i Wieczystą (2:4). Tym samym oddaliły się marzenia 14-krotnego mistrza związane z walką o awans do PKO BP Ekstraklasy. Niebiescy na dodatek ostatnie zwycięstwo na wyjeździe zaliczyli dawno temu, bo w maju, gdy Ruch pokonał Wartę Poznań (2:0).

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów: historia

Obie ekipy mierzyły się ze sobą po raz ostatni o ligowe punkty w Grodzisku Mazowieckim dawno temu, bo w sierpniu 2021 roku. Wówczas miał miejsce remis (1:1). Ogólnie Ruch z Pogonią grał dwukrotnie. Oprócz podziału punktów raz wygrała drużyna z Chorzowa.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów: kto wygra?

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów: przewidywane składy

Wszystko wskazuje na to, że Piotr Stokowiec ma wszystkich zawodników do swojej dyspozycji. Pogoń jednocześnie będzie mogła na swoje najmocniejsze ogniwa, czyli: Rafała Adamskiego, Karola Noiszewskiego czy Mateusza Szczepaniaka. Chorzowski zespół będzie musiał sobie natomiast radzić bez Daniela Szczepana czy Patryka Sikory. Do gry wró=ci natomiast Mo Mezghrani.

Pogoń: Kieszek – Noiszewski, Gajgier, Farbiszewski, Olewiński, Los, Adkonis, Konstantyn, Korczakowski, Adamski, Szczepaniak

Ruch: Bielecki – Konczkowski, Leśniak-Paduch, Komor, Preisler, Szwoch, Szymański, Nagamatsu, Ceglarz, Szwedzik, Kolar.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów: kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Pogoni został oszacowany na 2.50. Remis kształtuje się na poziomie 3.40. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Ruchu wyceniono na 2.70.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki Ruch Chorzów 2.50 3.40 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 października 2025 00:49 .

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów: transmisja

Piątkowe starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Ruch Chorzów zacznie się o godzinie 18:00 i będzie emitowana na antenie TVP Sport. Rywalizację skomentują Marcin Feddek oraz Tomasz Łapiński. Dostęp do potyczki zapewni też strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

