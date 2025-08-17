Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, typy bukmacherskie
Pogoń Szczecin i Górnik Zabrze to zespoły, które po rozegraniu czterech kolejek PKO BP Ekstraklasy dzieli różnica dwóch punktów. Aktualnie wyżej w tabeli plasują się 14-krotni mistrzowie Polski z Zabrza, którzy zgromadzili sześć oczek. Cztery punkty mają na koncie Portowcy.
Pogoń przystąpi do spotkania z chęcią powrotu na zwycięską ścieżkę po dwóch meczach bez wygranej – jednym remisie i jednej porażce. Górnik natomiast ma za sobą dwie kolejne przegrane.
W trzech ostatnich bezpośrednich starciach tych drużyn tylko jedna z ekip zdobywała bramki. W związku z tym warto rozważyć scenariusz, w którym obie drużyny nie strzelą gola w niedzielne popołudnie. Mój typ: Obie drużyny strzelą – NIE.
Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki
Zespół prowadzony przez Roberta Kolendowicza ma za sobą przegrane spotkanie z Arką Gdynia (1:2). Wcześniej gracze Pogoni zremisowali z kolei z Bruk-Betem Termaliką (1:1). Ostatnie zwycięstwo zaliczyli z kolei 27 lipca, gdy Portowcy pokonali Motor Lublin (4:1).
Tymczasem ekipa prowadzona przez Michala Gasparika zaliczyła dwie z rzędu przegrane, kolejno z Lechem Poznań (1:2) i Bruk-Betem Termaliką (0:1). Wcześniej jednak Górnik pokazał się z dobrej strony, pokonując Piasta Gliwice (1:0) i Lechię Gdańsk (2:1).
Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, historia
W ostatnim starciu między drużynami górą byli szczecinianie. Pogoń wygrała w lutym różnicą trzech trafień z Górnikiem (3:0), grając na swoim stadionie. Ogólnie w siedmiu ostatnich potyczkach między zespołami trzykrotnie zwyciężali zabrzanie, dwa razy lepsi byli Portowcy i raz miał miejsce remis.
Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie
Gospodarze są faworytem rywalizacji według ekspertów bukmacherskich. Typ na wygraną Pogoni oszacowani na 2.05. Dla porównania ewentualna wygrana Górnika została wyceniona na 3,50. Z kolei opcja na remis kształtuje się w wysokości 3.80 i to najmniej prawdopodobna opcja według ekspertów bukmacherskich.
Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, kto wygra?
Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, przewidywane składy
Gospodarze nie będą mogli liczyć w niedzielnym starciu najpewniej tylko z Reynera. Z kolei goście będzie osłabieni brakiem Luki Zahovicia i Michala Sacka. Pierwszy ma uraz stopy. Absencja drugiego jest spowodowana kontuzją nogi.
|10Adrian Przyborek
|13Dimitrios Keramitsis
|17Jakub Lis
|18Paul Mukairu
|20Patryk Paryzek
|32Leonardo Koutris
|35Maciej Wojciechowski
|61Kacper Smolinski
|77Valentin Cojocaru
|99Kacper Kostorz
|5Kryspin Szcześniak
|10Lukas Podolski
|17Kamil Lukoszek
|19Natan Dziegielewski
|23Sondre Liseth
|27Dominik Szala
|28Bastien Donio
|30Ousmane Sow
|55Maksymilian Pingot
|79Young-jun Goh
|81Matus Kmet
|99Tomasz Loska
Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, transmisja meczu
Niedzielna rywalizacja będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze będzie emitowana na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Robert Skrzyński i Adam Szała. Mecz można także oglądać na platformie CANAL+ online, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
