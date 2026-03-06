Piast Gliwice – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (07.03.2026)

Piast – Zagłębie, typy bukmacherskie
W sobotę odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 25. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Piast Gliwice przed własną publicznością podejmie Zagłębie Lubin. Drużyna gości, prowadzona przez Leszka Ojrzyńskiego, jest jednym z największych pozytywnych zaskoczeń obecnego sezonu i niespodziewanie włączyła się do walki o najwyższe cele, w tym nawet mistrzostwo Polski. Zupełnie inne nastroje panują w obozie gospodarzy, którzy mają spore problemy z ustabilizowaniem formy i regularnym punktowaniem. Piast będzie więc chciał wykorzystać atut własnego stadionu, aby przerwać nierówną serię i poprawić swoją sytuację w tabeli.
Ja uważam, że sobotnie starcie zakończy się triumfem gości. Mój typ: wygrana Zagłębia Lubin
Piast – Zagłębie, ostatnie wyniki
Piast Gliwice ma problem z ustabilizowaniem formy. Drużyna Daniela Myśliwca w pięciu ostatnich spotkaniach jednak odniosła trzy zwycięstwa (1:0 z Lechem Poznań, 1:0 z Wisłą Płock oraz 3:2 z Cracovią), a także poniosła dwie porażki (0:3 z Lechem Poznań i 1:2 z Motorem Lublin).
Zagłębie Lubin natomiast błyszczy formą. Goście sobotniego starcia w czterech rozegranych wiosennych pojedynkach odnieśli aż trzy zwycięstwa (2:1 z Koroną Kielce, 2:0 z Lechią Gdańsk oraz 2:0 z Wisłą Płock), a także zaliczyli jeden remis (0:0 z Rakowem Częstochowa).
Piast – Zagłębie, historia
Historia rywalizacji Piasta Gliwice z Zagłębiem Lubin sięga głównie ostatnich kilkunastu lat, gdy oba zespoły regularnie występują w Ekstraklasie. W bezpośrednich spotkaniach często trudno było wskazać wyraźnego faworyta, a wiele meczów kończyło się bardzo wyrównanymi rezultatami. Obie drużyny potrafiły wykorzystywać atut własnego stadionu, co wielokrotnie miało duże znaczenie dla końcowego wyniku. Pojedynki Piasta z Zagłębiem nierzadko przynosiły sporo walki i emocji, a o losach spotkań decydowały pojedyncze akcje.
Piast – Zagłębie, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Piast Gliwice. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa Zagłębia Lubin natomiast sięga nawet 3.70.
Piast – Zagłębie, transmisja meczu
Spotkanie Piast Gliwice – Zagłębie Lubin będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również drogą internetową w usłudze Canal+ Online.
