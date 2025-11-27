Piast Gliwice – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (28.11.2025)

Piast Gliwice – Widzew Łódź: przewidywania
Piast Gliwice i Widzew Łódź to dwa projekty, które w PKO BP Ekstraklasie funkcjonują na zupełnie innych zasadach. W każdym razie na dzisiaj wciąż szukają odpowiedniej drogi. Co prawda ostatnio Niebiesko-czerwoni, wydaje się, że złapali wiatr w żagle. Niemniej prawdziwym testem dla trenera Daniela Myśliwca może być właśnie potyczka przeciwko swojemu byłemu pracodawcy.
Obie ekipy w ligowej klasyfikacji dzieli różnica trzech oczek. Piast jest wciąż w strefie spadkowej, mając 14 punktów na koncie. Niemniej ostatnio ekipa ze Śląska może pochwalić się dwoma z rzędu zwycięstwami. Gorzej wygląda sytuacja Widzewa, który jest bez wygranej w lidze od czterech meczów, notując w nich trzy porażki.
Gliwiczanie od momentu, gdy doszło do roszady na stanowisku szkoleniowca, notują progres z tygodnia na tydzień. W każdym razie trener Myśliwiec niejednokrotnie podkreślał, że duży wpływ na taki stan rzeczy miał fakt, że fundamenty w drużynie zbudował Max Molder. Szwed nie umiał jednak pracy na treningach przełożyć na wyniki zespołu. Aktualnemu szkoleniowcowi Piastunek wychodzi to lepiej. Mój typ: Piast wygra.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Piast Gliwice – Widzew Łódź: ostatnie wyniki
Drużyna z Gliwic przystąpi do potyczki po cennym zwycięstwie nad Rakowem Częstochowa (3:1). Tym samym Piast jest już od czterech spotkań bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki. Gliwiczanie odnieśli w nich cztery zwycięstwa i raz zremisowali. Jak na razie pod wodzą trenera Myśliwca śląska drużyna przegrała tylko raz, gdy uległa Arce Gdynia (1:2).
- Zobacz również: Ekstraklasa – tabela ligi polskiej
Z kolei ekipa z Łodzi notuje obecnie serię trzech spotkań bez wygranej. W nich Widzew zaliczył dwie porażki i remis. Ostatnio z placu gry na tarczy łódzki zespół schodził po starciach z Lechią Gdańsk (1:2) czy Koroną Kielce (1:3). w roli gościa Widzew wygrał natomiast po raz ostatni dawno temu, bo 4 października, gdy pokonał Bruk-Bet Termalikę (4:2).
Piast Gliwice – Widzew Łódź: historia
Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą o ligowe punkty w marcu tego roku. Wówczas lepszy był Widzew (2:0). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między drużynami w lidze dwukrotnie górą byli gliwiczanie. Z kolei trzy razy lepszy był zespół z Łodzi.
Piast Gliwice – Widzew Łódź: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Piasta 67%
- wygraną Widzewa 0%
- remisem 33%
3+ Votes
Piast Gliwice – Widzew Łódź: przewidywane składy
Andreas Katsantonis to na dzisiaj jedyny gracz, będący poza grą w szeregach gospodarzy piątkowej batalii. Z kolei w drużynie z Łodzi nie będą mogli wystąpić Marcel Krajewski, Bartłomiej Pawłowski i Dion Gallapeni oraz Mariusz Fornalczyk.
|4Jakub Czerwiński
|6Michal Chrapek
|7Jorge Felix
|9Adrian Dalmau
|11Leandro Sanca
|17Quentin Boisgard
|22Tomasz Mokwa
|23Szczepan Mucha
|28Filip Borowski
|33Karol Szymański
|98Jason Lokilo
|3Samuel Kozlovsky
|8Tonio Teklic
|9Andi Zeqiri
|18Lindon Selahi
|19Bartłomiej Pawłowski
|20Antoni Klukowski
|24Polydefkis Volanakis
|25Marek Hanousek
|27Pape Meïssa Ba
|57Samuel Akere
|98Maciej Kikolski
Piast Gliwice – Widzew Łódź: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy przekonują, że faworytem potyczki są gospodarze. Typ na zwycięstwo Piasta oszacowano na 2.35. Remis wyceniono na 3.30. Z kolei rozwiązanie na wygraną Widzewa kształtuje się na poziomie 3.00.
Piast Gliwice – Widzew Łódź: transmisja
Piątkowa batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisję ze spotkania Piast Gliwice – Widzew Łódź będzie można śledzić na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Rywalizacja zacznie się o godzinie 18:00. Mecz skomentują Krzysztof Marciniak i Marcin Żewłakow. Ponadto spotkanie można zobaczyć online dzięki usłudze streamingowej CANAL+, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.