Piast Gliwice – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (28.11.2025)

Piast Gliwice i Widzew Łódź zaczną granie w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja zapowiada się bardzo interesując i emocji nie zabraknie. Sprawdź typy i kursy.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Piast Gliwice – Widzew Łódź: przewidywania

Piast Gliwice i Widzew Łódź to dwa projekty, które w PKO BP Ekstraklasie funkcjonują na zupełnie innych zasadach. W każdym razie na dzisiaj wciąż szukają odpowiedniej drogi. Co prawda ostatnio Niebiesko-czerwoni, wydaje się, że złapali wiatr w żagle. Niemniej prawdziwym testem dla trenera Daniela Myśliwca może być właśnie potyczka przeciwko swojemu byłemu pracodawcy.

Obie ekipy w ligowej klasyfikacji dzieli różnica trzech oczek. Piast jest wciąż w strefie spadkowej, mając 14 punktów na koncie. Niemniej ostatnio ekipa ze Śląska może pochwalić się dwoma z rzędu zwycięstwami. Gorzej wygląda sytuacja Widzewa, który jest bez wygranej w lidze od czterech meczów, notując w nich trzy porażki.

Gliwiczanie od momentu, gdy doszło do roszady na stanowisku szkoleniowca, notują progres z tygodnia na tydzień. W każdym razie trener Myśliwiec niejednokrotnie podkreślał, że duży wpływ na taki stan rzeczy miał fakt, że fundamenty w drużynie zbudował Max Molder. Szwed nie umiał jednak pracy na treningach przełożyć na wyniki zespołu. Aktualnemu szkoleniowcowi Piastunek wychodzi to lepiej. Mój typ: Piast wygra.

Piast Gliwice – Widzew Łódź: ostatnie wyniki

Drużyna z Gliwic przystąpi do potyczki po cennym zwycięstwie nad Rakowem Częstochowa (3:1). Tym samym Piast jest już od czterech spotkań bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki. Gliwiczanie odnieśli w nich cztery zwycięstwa i raz zremisowali. Jak na razie pod wodzą trenera Myśliwca śląska drużyna przegrała tylko raz, gdy uległa Arce Gdynia (1:2).

Z kolei ekipa z Łodzi notuje obecnie serię trzech spotkań bez wygranej. W nich Widzew zaliczył dwie porażki i remis. Ostatnio z placu gry na tarczy łódzki zespół schodził po starciach z Lechią Gdańsk (1:2) czy Koroną Kielce (1:3). w roli gościa Widzew wygrał natomiast po raz ostatni dawno temu, bo 4 października, gdy pokonał Bruk-Bet Termalikę (4:2).

Piast Gliwice – Widzew Łódź: historia

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą o ligowe punkty w marcu tego roku. Wówczas lepszy był Widzew (2:0). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między drużynami w lidze dwukrotnie górą byli gliwiczanie. Z kolei trzy razy lepszy był zespół z Łodzi.

Piast Gliwice – Widzew Łódź: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Piasta

wygraną Widzewa

remisem wygraną Piasta 67%

wygraną Widzewa 0%

remisem 33% 3+ Votes

Piast Gliwice – Widzew Łódź: przewidywane składy

Andreas Katsantonis to na dzisiaj jedyny gracz, będący poza grą w szeregach gospodarzy piątkowej batalii. Z kolei w drużynie z Łodzi nie będą mogli wystąpić Marcel Krajewski, Bartłomiej Pawłowski i Dion Gallapeni oraz Mariusz Fornalczyk.

Piast Gliwice Daniel Mysliwiec Widzew Łódź Igor Jovicevic Piast Gliwice Daniel Mysliwiec 4-4-2 Przewidywany skład 26 Plach 55 Twumasi 29 Drapiński 5 Rivas 36 Lewicki 77 Jirka 10 Dziczek 20 Tomasiewicz 80 Vallejo 31 Leśniak 63 Barkovskiy 7 Fornalczyk 99 Bergier 77 Baena 6 Shehu 55 Czyż 10 Alvarez 16 Therkildsen 4 Żyro 14 Visus 5 Andreou 30 Ilic 26 Plach 55 Twumasi 29 Drapiński 5 Rivas 36 Lewicki 77 Jirka 10 Dziczek 20 Tomasiewicz 80 Vallejo 31 Leśniak 63 Barkovskiy 7 Fornalczyk 99 Bergier 77 Baena 6 Shehu 55 Czyż 10 Alvarez 16 Therkildsen 4 Żyro 14 Visus 5 Andreou 30 Ilic 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Widzew Łódź Igor Jovicevic Rezerwowi 4 Jakub Czerwiński 6 Michal Chrapek 7 Jorge Felix 9 Adrian Dalmau 11 Leandro Sanca 17 Quentin Boisgard 22 Tomasz Mokwa 23 Szczepan Mucha 28 Filip Borowski 33 Karol Szymański 98 Jason Lokilo 3 Samuel Kozlovsky 8 Tonio Teklic 9 Andi Zeqiri 18 Lindon Selahi 19 Bartłomiej Pawłowski 20 Antoni Klukowski 24 Polydefkis Volanakis 25 Marek Hanousek 27 Pape Meïssa Ba 57 Samuel Akere 98 Maciej Kikolski

Piast Gliwice – Widzew Łódź: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że faworytem potyczki są gospodarze. Typ na zwycięstwo Piasta oszacowano na 2.35. Remis wyceniono na 3.30. Z kolei rozwiązanie na wygraną Widzewa kształtuje się na poziomie 3.00.

Piast Gliwice Widzew Łódź 2.35 3.30 3.00 Odds are subject to change. Last updated 27 listopada 2025 08:53

Piast Gliwice – Widzew Łódź: transmisja

Piątkowa batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisję ze spotkania Piast Gliwice – Widzew Łódź będzie można śledzić na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Rywalizacja zacznie się o godzinie 18:00. Mecz skomentują Krzysztof Marciniak i Marcin Żewłakow. Ponadto spotkanie można zobaczyć online dzięki usłudze streamingowej CANAL+, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.

REKLAMA

