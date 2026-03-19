Piast Gliwice – Radomiak Radom, typy i przewidywania
Piast Gliwice zmierzy się z Radomiakiem Radom w meczu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Drużyna Niebiesko-Czerwonych ma na swoim koncie 32 punkty i zajmuje 13. miejsce w tabeli. Natomiast ekipa Zielonych z dorobkiem 33 oczek plasuje się na 10. pozycji w stawce. Zatem oba zespoły dzieli zaledwie punkt w ligowej klasyfikacji. Tak więc zapowiada się wyrównany pojedynek drużyn, które są w bardzo podobnej sytuacji. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gliwicach już w nadchodzący piątek, czyli 20 marca, o godzinie 18:00.
Stawiam na to, że w tym spotkaniu oba zespoły zdobędą przynajmniej po jednej bramce. Taki scenariusz miał miejsce w trzech z pięciu ostatnich meczów Piasta z Radomiakiem. Dlatego umieszczam ten zakład na kuponie. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
Piast Gliwice – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa
Sytuacja kadrowa obu zespołów przed jutrzejszym spotkaniem nie jest idealna. W drużynie gospodarzy zabraknie Frantiska Placha oraz Quentina Boisgarda, którzy nie będą mogli wystąpić w tym meczu. Z kolei w ekipie gości jedynym nieobecnym będzie Roberto Alves.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Piast Gliwice – Radomiak Radom, ostatnie wyniki
W ostatnim czasie oba zespoły rywalizowały na boiskach PKO BP Ekstraklasy. W dwóch poprzednich kolejkach Piast Gliwice odniósł zwycięstwo 2:1 nad Jagiellonią Białystok, ale wcześniej pokazał się ze zdecydowanie gorszej strony, przegrywając 1:3 z Zagłębiem Lubin. Z kolei Radomiak Radom zremisował 1:1 z Legią Warszawa oraz uległ GKS-owi Katowice 0:1.
Piast Gliwice – Radomiak Radom, historia
Historia ostatnich bezpośrednich starć Piasta Gliwice z Radomiakiem Radom przemawia na korzyść zespołu z województwa mazowieckiego. W pięciu poprzednich meczach ekipa Zielonych odniosła bowiem dwa zwycięstwa, a trzy pojedynki zakończyły się remisami. Drużyna Niebiesko-Czerwonych w tym okresie nie zdołała pokonać radomskiego klubu.
Piast Gliwice – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem tego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli większe wsparcie kibiców oraz przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Piasta Gliwice wynosi około 2.25, typ na zwycięstwo Radomiaka Radom to mniej więcej 3.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.10. Jeśli nie masz jeszcze konta u legalnego bukmachera STS, to podczas jego zakładania skorzystaj z naszego kodu promocyjnego GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.
Piast Gliwice – Radomiak Radom, przewidywane składy
Piast: Szymański – Twumasi, Juando, Drapiński, Lewicki – Lokilo, Tomasiewicz, Dziczek, Vallejo – German Barkovskiy, Felix
Radomiak: Majchrowicz – Ouattara, Kingue, Dieguez, Wilson-Esbrand – Camara – Grzesik, Baro, Wolski, Luquinhas – Maurides
Piast Gliwice – Radomiak Radom, transmisja meczu
Niezwykle interesująco zapowiadający się pojedynek Piasta Gliwice z Radomiakiem Radom oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Mecz w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gliwicach już w najbliższy piątek, czyli 20 marca, o godzinie 18:00.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
