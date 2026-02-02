Piast Gliwice – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (03.02.2026)

Piast Gliwice - Lech Poznań to mecz w ramach zaległej 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się we wtorek (3 lutego) o godz. 20:30. Kolejorz rozczarował swoich kibiców na inaugurację rundy wiosennej.

PressFocus Na zdjęciu: Ali Gholizadeh

Piast – Lech: typy bukmacherskie

Piast Gliwice zagra przed własną publicznością z Lechem Poznań w zaległym meczu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mroźna aura w Polsce nie stanęła na przeszkodzie w rozegraniu większości spotkań ligowych i tylko w Radomiu mecz został przełożony. Zespół Daniela Myśliwca w miniony weekend przegrał w śląskich derbach z Górnikiem Zabrze. Choć Piastunki wyszły na prowadzenie po trafieniu Quentina Boisgarda, to gospodarze zdołali odwrócić losy spotkania.

Rozczarowująco rundę wiosenną rozpoczęli również piłkarze Lecha. Kolejorz na własnym stadionie uległ Lechii Gdańsk, przedłużając serię spotkań bez ligowego zwycięstwa do trzech meczów. Poznaniacy liczą na przełamanie właśnie w Gliwicach. Moim zdaniem drużynie Nielsa Frederiksena uda się przerwać złą passę. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.

Piast – Lech: ostatnie wyniki

Śląskie derby rozegrane w Zabrzu zakończyły się triumfem Górnika, który pokonał Piasta (2:1). Premierowe trafienie Quentina Boisgarda w tym sezonie okazało się jednak niewystarczające w starciu z dobrze dysponowaną drużyną Michała Gasparika. Wcześniej Gliwiczanie odnieśli cenne zwycięstwo nad Legią Warszawa (1:0) przy Łazienkowskiej oraz wygrali na własnym stadionie z Wojskowymi (2:0). W Pucharze Polski Piast odpadł jednak z Lechem, a na ligowym koncie mają również porażkę z Widzewem Łódź (0:2).

Lech w sobotę przegrał przed własną publicznością z Lechią (1:3). Ali Gholizadeh doprowadził wprawdzie do wyrównania, jednak goście tuż po przerwie dwukrotnie znaleźli drogę do siatki gospodarzy i komplet punktów pojechał do Gdańska. W grudniu piłkarze Kolejorza pokonali Sigmę Ołomuniec (2:1) oraz zremisowali z FSV Mainz (1:1) w rozgrywkach Ligi Konferencji. W Ekstraklasie Poznaniacy podzielili się punktami z Cracovią (2:2), a w Pucharze Polski wyeliminowali Piasta.

Piast – Lech: historia

Mecze Piasta z Lechem rzadko bywają nudne, a minimalne różnice często decydują o końcowym wyniku. W ostatnich latach częściej górą był Kolejorz, który potrafił zachować zimną krew w kluczowych momentach, choć Piast kilkukrotnie udowodnił, że na własnym stadionie potrafi być bardzo niewygodnym rywalem. W grudniu obie drużyny zmierzył się w 1/8 finału w Gliwicach i górą byli Poznaniacy. Bramki Mikaela Ishaka i Yannick Agnero zapewniły awans Lechowi do ćwierćfinału.

Piast – Lech: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherskich nie ma wyraźnego faworyta wtorkowego spotkania. Jeśli myślisz, że pełna pula trafi do Piasta Gliwice, to kursy wynosi około 2.65. Zwycięstwo Lecha Poznań zostało wycenione na poziomie mniej więcej 2.75.

Piast Gliwice Remis Lech Poznań 2.65 3.20 2.65 2.55 3.50 2.75 2.65 3.50 2.75 Odds are subject to change. Last updated 2 lutego 2026 09:10

Piast – Lech: przewidywane składy

Piast Gliwice: Plach – Twumasi, Czerwiński, Drapiński, Lewicki – Boisgard, Tomasiewicz, Dziczek, Sanca – Valejo, Dalmau

Lech Poznań: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić, Gurgul – Gholizadeh, Kozubal, Rodriguez, Bengtsson, Palma – Ishak

Piast – Lech: sonda

Kto wygra mecz? Piast Gliwice

Remis

Lech Poznań Piast Gliwice 40%

Remis 0%

Lech Poznań 60% 5+ Votes

Piast – Lech: transmisja meczu

Mecz Piast Gliwice – Lech Poznań w ramach zaległej 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się we wtorek (3 lutego) o godzinie 20:30. Rywalizacja będzie transmitowana na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Spotkanie będzie też dostępne w usłudze CANAL+ online.

