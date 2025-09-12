Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, typy bukmacherskie
Po rozegraniu pięciu ligowych spotkań obie ekipy dzielą spore różnice w tabeli. Jagiellonia Białystok, mając na koncie 12 punktów, wciąż utrzymuje kontakt z ligowym podium. Piast Gliwice natomiast z dorobkiem trzech oczek plasuje się w strefie spadkowej.
Przerwę na mecze reprezentacyjne oba zespoły mogły wykorzystać na ładowanie akumulatorów. Trudno jednak mówić o przemęczeniu w przypadku śląskiej drużyny, której dwa spotkania zostały przełożone. W związku z tym w tej ekipie można się było bardziej skupić na skuteczności. Żółto-czerwoni z kolei mogli złapać oddech po występach na arenie międzynarodowej.
W ostatnim czasie w bezpośrednich starciach między tymi zespołami rzadko oglądaliśmy festiwale goli. Biorąc pod uwagę kłopoty ze zdobywaniem bramek, jakie w tej kampanii mają Niebiesko-czerwoni, podobnie może być i w sobotni wieczór. W związku z tym można rozważyć wariant, że w spotkaniu padną maksymalnie dwa gole. Mój typ: Poniżej 2,5 bramki – TAK.
Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki
Zespół prowadzony przez Maxa Moldera w trakcie przerwy w rozgrywkach rozegrał mecz kontrolny z GKS-em Tychy, w którym popracował konkretnie nad zdobywaniem bramek, wygrywając różnicą trzech trafień (3:0). Piast wcześniej natomiast zaliczył trzy z rzędu remisy w PKO BP Ekstraklasie.
Drużyna z Białegostoku zakończyła z kolei sierpień wygraną nad Lechią Gdańsk (2:0). Tym samym Jagiellonia ma na swoim koncie cztery zwycięstwa w PKO BP Ekstraklasie. Wcześniej wyeliminowała Dinamo Tiranę z europejskich pucharów.
Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, historia
Po raz ostatni obie ekipy miały okazję zmierzyć się ze sobą w bezpośrednim starciu w kwietniu i wówczas miał miejsce remis (1:1). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między drużynami cztery razy miał miejsce remis i w jednym starciu górą była Jagiellonia. Białostoczanie pokonali ekipę z Gliwic we wrześniu minionego roku (1:0).
Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy mają twardy orzech do zgryzienia ze wskazaniem faworyta rywalizacji. Kursy na zwycięstwo każdej z drużyn są na poziomie 2.65. Z kolei rozwiązanie z remisem wyceniono na 3.20 i to tak naprawdę najmniej prawdopodobny scenariusz według ekspertów bukmacherskich.
Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, kto wygra?
Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy
U gospodarzy z powodu kontuzji na pewno nie może zagrać Andreas Katsantonis. Goście najpewniej wystąpią w starciu z gliwiczanami w swoim najmocniejszym zestawieniu. Ponadto ostatnio klub ogłosił pozyskanie Kamila Jóżwiaka, który wrócił do PKO BP Ekstraklasy po kilku latach spędzonych za granicą.
|5Juande Rivas
|15Levis Pitan
|19Kamil Lubowiecki
|23Szczepan Mucha
|27Justin Daniel
|28Filip Borowski
|31Oskar Leśniak
|33Karol Szymański
|36Jakub Lewicki
|50Adrian Dalmau
|63German Barkovskiy
|80Hugo Vallejo
|4Yuki Kobayashi
|5Cezary Polak
|10Afimico Pululu
|18Louka Prip
|19Alejandro Cantero
|22Miłosz Piekutowski
|25Aziel Jackson
|31Leon Flach
|86Bartosz Mazurek
Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu
Sobotnie spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok zacznie się o godzinie 20:15 i będzie można ją obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Filip Surma i Jacek Bednarz. Mecz może także obejrzeć w internecie dzięki usłudze streamingowej CANAL+. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić bezpośrednio na stronie usługi. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
