Piast Gliwice na koniec sobotniego grania w ramach ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy zagra z Jagiellonią Białystok. Emocji nie powinno zabraknąć. Sprawdź typy i kursy na mecz.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, typy bukmacherskie

Po rozegraniu pięciu ligowych spotkań obie ekipy dzielą spore różnice w tabeli. Jagiellonia Białystok, mając na koncie 12 punktów, wciąż utrzymuje kontakt z ligowym podium. Piast Gliwice natomiast z dorobkiem trzech oczek plasuje się w strefie spadkowej.

Przerwę na mecze reprezentacyjne oba zespoły mogły wykorzystać na ładowanie akumulatorów. Trudno jednak mówić o przemęczeniu w przypadku śląskiej drużyny, której dwa spotkania zostały przełożone. W związku z tym w tej ekipie można się było bardziej skupić na skuteczności. Żółto-czerwoni z kolei mogli złapać oddech po występach na arenie międzynarodowej.

W ostatnim czasie w bezpośrednich starciach między tymi zespołami rzadko oglądaliśmy festiwale goli. Biorąc pod uwagę kłopoty ze zdobywaniem bramek, jakie w tej kampanii mają Niebiesko-czerwoni, podobnie może być i w sobotni wieczór. W związku z tym można rozważyć wariant, że w spotkaniu padną maksymalnie dwa gole. Mój typ: Poniżej 2,5 bramki – TAK.

STS 1.77 Poniżej 2‚5 bramki – TAK

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Zespół prowadzony przez Maxa Moldera w trakcie przerwy w rozgrywkach rozegrał mecz kontrolny z GKS-em Tychy, w którym popracował konkretnie nad zdobywaniem bramek, wygrywając różnicą trzech trafień (3:0). Piast wcześniej natomiast zaliczył trzy z rzędu remisy w PKO BP Ekstraklasie.

Drużyna z Białegostoku zakończyła z kolei sierpień wygraną nad Lechią Gdańsk (2:0). Tym samym Jagiellonia ma na swoim koncie cztery zwycięstwa w PKO BP Ekstraklasie. Wcześniej wyeliminowała Dinamo Tiranę z europejskich pucharów.

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, historia

Po raz ostatni obie ekipy miały okazję zmierzyć się ze sobą w bezpośrednim starciu w kwietniu i wówczas miał miejsce remis (1:1). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między drużynami cztery razy miał miejsce remis i w jednym starciu górą była Jagiellonia. Białostoczanie pokonali ekipę z Gliwic we wrześniu minionego roku (1:0).

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają twardy orzech do zgryzienia ze wskazaniem faworyta rywalizacji. Kursy na zwycięstwo każdej z drużyn są na poziomie 2.65. Z kolei rozwiązanie z remisem wyceniono na 3.20 i to tak naprawdę najmniej prawdopodobny scenariusz według ekspertów bukmacherskich.

Piast Gliwice Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2025 13:02 .

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Piasta

wygraną Jagiellonii

remisem wygraną Piasta 11%

wygraną Jagiellonii 78%

remisem 11% 9+ Votes

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

U gospodarzy z powodu kontuzji na pewno nie może zagrać Andreas Katsantonis. Goście najpewniej wystąpią w starciu z gliwiczanami w swoim najmocniejszym zestawieniu. Ponadto ostatnio klub ogłosił pozyskanie Kamila Jóżwiaka, który wrócił do PKO BP Ekstraklasy po kilku latach spędzonych za granicą.

Piast Gliwice Max Mölder Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Piast Gliwice Max Mölder 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 26 Plach 55 Twumasi 4 Czerwiński 29 Drapiński 20 Tomasiewicz 17 Boisgard 10 Dziczek 6 Chrapek 77 Jirka 7 Felix 11 Sanca 80 Pietuszewski 9 Rallis 7 Pozo 8 Drachal 11 Balleste 6 Romanczuk 27 Wdowik 13 Vital 3 Stojinovic 15 Wojtuszek 50 Abramowicz 26 Plach 55 Twumasi 4 Czerwiński 29 Drapiński 20 Tomasiewicz 17 Boisgard 10 Dziczek 6 Chrapek 77 Jirka 7 Felix 11 Sanca 80 Pietuszewski 9 Rallis 7 Pozo 8 Drachal 11 Balleste 6 Romanczuk 27 Wdowik 13 Vital 3 Stojinovic 15 Wojtuszek 50 Abramowicz 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi 5 Juande Rivas 15 Levis Pitan 19 Kamil Lubowiecki 23 Szczepan Mucha 27 Justin Daniel 28 Filip Borowski 31 Oskar Leśniak 33 Karol Szymański 36 Jakub Lewicki 50 Adrian Dalmau 63 German Barkovskiy 80 Hugo Vallejo 4 Yuki Kobayashi 5 Cezary Polak 10 Afimico Pululu 18 Louka Prip 19 Alejandro Cantero 22 Miłosz Piekutowski 25 Aziel Jackson 31 Leon Flach 86 Bartosz Mazurek

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok zacznie się o godzinie 20:15 i będzie można ją obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Filip Surma i Jacek Bednarz. Mecz może także obejrzeć w internecie dzięki usłudze streamingowej CANAL+. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić bezpośrednio na stronie usługi. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

