Piast Gliwice – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

Piast Gliwice – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: typy bukmacherskie
Jednym z sobotnich spotkań 10. kolejki PKO Ekstraklasy będzie rywalizacja pomiędzy Piastem Gliwice a Termalicą Bruk-Bet Nieciecza. Wydaje się, że delikatnym faworytem tego meczu mógłby być zespół beniaminka naszej ligi, ale zdaniem bukmacherów znacznie większe możliwości na zdobycie trzech punktów mają gospodarze. Trudno jednak ostatecznie jednoznacznie wskazać, kto w tym starciu będzie lepszy.
Z pewnością warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że to Gliwic po kilku latach przerwy wraca Marcin Brosz, który pracował w tym klubie na poziomie PKO Ekstraklasy. Niemniej trudno powiedzieć, czy będzie to miało jakikolwiek wpływ na przebieg rywalizacji. Dlatego też wydaje się, że w tym meczu warto postawić na remis.
Piast Gliwice – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: ostatnie wyniki
Ostatnie wyniki przemawiają na korzyść gospodarzy, którzy w sumie w pięciu ostatnich meczach zdobyli łącznie sześć punktów. Należy jednak wyjaśnić, że aż trzy z nich udało się zainkasować w meczu STS Pucharu Polski przeciwko rezerwą Korony Kielce. Gliwiczanie wygrali to starcie 1:0. Wcześniej, w ostatnim meczu w PKO Ekstraklasie, ulegli jednak Radomiakowi Radom jednym golem. W tym sezonie Piast jest jedyną ekipą, która nie ma na swoim koncie ligowego zwycięstwa.
Z kolei jeśli chodzi o Termalicę, to niecieczanie po dogrywce odpadli z rozgrywek Pucharu Polski. Ulegli bowiem Widzewowi Łódź. Wcześniej porażką 0:2 zakończyło się starcie z Lechem Poznań, a ostatni zdobyty punkt to potyczka z Motorem Lublin. Tak więc pomimo dobrego startu beniaminka, obecnie na ich koncie jest dziewięć oczek, a to daje 13. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.
Piast Gliwice – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: historia
Oczywiście będzie to pierwsze starcie dla obu zespołów od kilku lat, bowiem Termalica ostatnie sezony spędziła na boiskach Betclic 1. ligi. Niemniej ekipy te mierzyły się ze sobą chociażby w Pucharze Polski, gdzie w październiku 2023 roku lepsza okazała się drużyna z Gliwic. Poza tym ostatnie ligowe mecze to dwa zwycięstwa Piasta, a w sumie mają oni obecnie serię czterech wygranych z rzędu. Termalica ostatni raz pokonała tego rywala w 2017 roku.
Piast Gliwice – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: kto wygra?
Piast Gliwice – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: przewidywane składy
Piast Gliwice – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów wyraźnym faworytem tego meczu jest zespół Piasta Gliwice. Kurs na zwycięstwo gospodarzy z Górnego Śląska wynosi mniej więcej 2.00. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.40 lub nawet 3.50. Jeśli chcemy zagrać jednak na trzy punkty gości, a więc Termaliki Nieciecza, to możemy to zrobić za około 4.00.
Piast Gliwice – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: transmisja
Mecz Piasta Gliwice z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę 27 września 2025 roku o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na kanale CANAL+ Sport 3 oraz online w usłudze CANAL+ online. Dostęp do pakietu Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
