Odra Opole – Śląsk Wrocław: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2025)

Odra Opole - Śląsk Wrocław: typy i kursy na mecz 5. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (17 sierpnia) o godzinie 14:30.

PressFocus Na zdjęciu: Miłosz Kozak

Odra – Śląsk, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi rozpoczną się od starcia, w którym Odra Opole przed własną publicznością podejmie Śląsk Wrocław. Drużyny bardzo podobnie zaczęły sezon 2025/26. Zarówno gospodarze jak i ekipę Ante Simundzy mają na koncie siedem punktów. Jednak wyżej w tabeli jest ekipa Wojskowych, którzy mają lepszy bilans bramkowy. Nadchodzące starcie zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że ostatecznie triumf zgarnie drużyna gości. Mój typ: wygrana Śląska Wrocław

Betclic 2.08 wygrana Śląska Wrocław Zagraj!

Odra – Śląsk, ostatnie wyniki

Odra Opole w nowym sezonie prezentuje dość dobrą. W czterech dotychczas rozegranych meczach gospodarze niedzielnego pojedynku odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Miedzią Legnica i 1:0 z Pogonią Siedlce), zaliczyli jeden remis (0:0 z GKS-em Tychy), a także ponieśli jedną porażkę (0:3 z Chrobrym Głogów).

Śląsk Wrocław ma identyczny bilans po czterech kolejkach. Podopieczni Ante Simundzy wygrywali z Ruchem Chorzów (3:1) oraz Miedzią Legnica (3:1), zremisowali z Wieczystą Kraków (1:1), a także ponieśli porażkę w starciu przeciwko Stali Rzeszów (1:2).

Odra – Śląsk, historia

Ostatnie starcia między tymi drużynami miały miejsce w 2019 roku. Wówczas mecze towarzyskie kończyły zwycięstwami Śląska Wrocław, którzy dwukrotnie pokonali Odrę Opole rezultatem 2:1. W sezonie 2007/08 odbyły się ostatnie starcia tych drużyn. Oba mecze wtedy kończyły się remisem.

Odra – Śląsk, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, faworytem niedzielnego pojedynku jest Śląsk Wrocław. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.08. W przypadku zwycięstwa Odry Opole natomiast sięga nawet 3.30.

Odra Opole Śląsk Wrocław 3.30 3.40 2.08 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2025 14:24 .

Odra – Śląsk, kto wygra?

Odra – Śląsk, przewidywane składy

Odra Opole: Wójcik – Szrek, Pochcioł, Kendzia, Chrzanowski – Purzycki, Ramos – Nowak, Prikryl, Perez – Przybyłko

Śląsk Wrocław: Szromnik – Guercio, Szota, Malec, Llinares – Sokołowski, Jezierski – Sharabura, Halimic, Samiec-Talar – Banaszak

Odra – Śląsk, transmisja meczu

Spotkanie Odra Opole – Śląsk Wrocław można obejrzeć w telewizji. Transmisja odbędzie się na kanale TVP Polonia. Ponadto rywalizację można śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Mecz będzie dostępny również w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

