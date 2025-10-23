Odra Opole – Ruch Chorzów: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2025)

Odra Opole – Ruch Chorzów: przewidywania
Ruch Chorzów i Odra Opole to ekipy, które zmierzą się ze sobą w piątek wieczorem w Derbach Ziemi Górnośląskiej. Ekipa prowadzona przez trenera Jarosława Skrobacza wyróżnia się trzecią najlepszą defensywą w tej kampanii w Betclic 1. Lidze. W tym sezonie opolanie już urwali punkty Wiśle Kraków, Wieczystej, ŁKS-owi czy Śląskowi Wrocław.
14-krotny mistrz Polski to z kolei zespół będący ostatnio w lekkim kryzysie. Ruch jest bez zwycięstwa od czterech spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Zaliczył w nich trzy porażki i jeden remis. W związku z tym Niebiescy na Itaka Arenę udadzą się, aby wrócić za wszelką cenę na zwycięski szlak.
Chorzowianie brali w tej kampanii udział w pięciu starciach, w których padły minimum trzy gole, co może dawać do myślenia przed piątkowym starciem. Można zatem rozważyć taki scenariusz. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.
Odra Opole – Ruch Chorzów: ostatnie wyniki
Niebiesko-czerwoni są drużyną niepokonaną na zapleczu PKO BP Ekstraklasy od 31 sierpnia. Ostatni raz z placu gry na tarczy Odra schodziła, gdy uległa Zniczowi Pruszków (0:2). W kolejnych siedmiu meczach, licząc wszystkie rozgrywki, zaliczyła cztery remisy i trzy zwycięstwa. Do najbliższej potyczki podejdzie po remisie z Polonią Bytom (0:0).
Chorzowianie to natomiast ekipa, która ostatnio przerwała serię trzech z rzędu porażek, remisując z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (2:2). Chociaż w pewny sensie fani Ruchu mogą traktować punkt wywalczony z bardzo dobrym beniaminkiem jako światełko w tunelu, to jednak w pomeczowych wypowiedziach graczy Niebieskich wyczuwalny był niedosyt. Ostatnie zwycięstwo Ruch zaliczył dawno temu, bo ponad miesiąc temu, gdy pokonał Chrobrego Głogów (2:1).
Odra Opole – Ruch Chorzów: historia
Obie drużyny zmierzą się ze sobą o ligowe punkty po raz pierwszy od 29 listopada 2024 roku. Ruch wygrał wówczas z Odrą zdecydowanie (6:0). Ogólnie chorzowianie byli górą w każdym z trzech ostatnich meczów z ekipą z Opola. Jak na razie Odra i Ruch miały okazję rywalizować ze sobą 60 razy. Po raz pierwszy w 1953 roku.
Odra Opole – Ruch Chorzów: kto wygra?
Odra Opole – Ruch Chorzów: przewidywane składy
Ekipa z Opola przystąpi do rywalizacji najpewniej w optymalnym zestawieniu. Znacznie gorzej wygląda sytuacja kadrowa 14-krotnego mistrza Polski. Ruch nie może liczyć na wyłączonych z gry od dłuższego czasu Patryka Sikorę i Daniela Szczepana. Najpewniej poza grą będzie też Piotr Ceglarz. Z kontuzją zmaga się równiez Jakub Bielecki, którego w szeregach Niebieskich ma zastąpić Bartłomiej Gradecki.
Odra: Abramowicz – Kendzia, Cassio, Milos, Chrzanowski, Ramos, Purzycki, Kupczyk, Szrek, Prikryl, Przybyłko
Ruch: Gradecki – Konczkowski, Leśniak-Paduch, Komor, Preisler, Szwoch, Szymański, Sobeczko, Nagamatsu, Kolar, Szwedzik
Odra Opole – Ruch Chorzów: kursy bukmacherskie
Według ekspertów bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Odry kształtuje się na poziomie 2.65. Dla porównania opcja na zwycięstwo Ruchu została wyceniona na 2.95. Z kolei rozwiązanie na remis oszacowano na 3.10 i to najmniej prawdopodobna opcja według analityków.
Odra Opole – Ruch Chorzów: transmisja
Piątkowe starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Odra Opole – Ruch Chorzów będzie emitowana od godziny 20:30 na antenie TVP Sport. Rywalizację skomentują Hubert Bugaj i Adam Marciniak. Ponadto mecz będzie można oglądać online dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.
