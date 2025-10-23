Odra Opole – Ruch Chorzów: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2025)

Ruch Chorzów w ramach 14. kolejki Betclic 1. Ligi zagra w roli gościa z Odrą Opole. Potyczka zapowiada się ciekawie. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:30. Sprawdź typy i kursy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Odra Opole – Ruch Chorzów: przewidywania

Ruch Chorzów i Odra Opole to ekipy, które zmierzą się ze sobą w piątek wieczorem w Derbach Ziemi Górnośląskiej. Ekipa prowadzona przez trenera Jarosława Skrobacza wyróżnia się trzecią najlepszą defensywą w tej kampanii w Betclic 1. Lidze. W tym sezonie opolanie już urwali punkty Wiśle Kraków, Wieczystej, ŁKS-owi czy Śląskowi Wrocław.

14-krotny mistrz Polski to z kolei zespół będący ostatnio w lekkim kryzysie. Ruch jest bez zwycięstwa od czterech spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Zaliczył w nich trzy porażki i jeden remis. W związku z tym Niebiescy na Itaka Arenę udadzą się, aby wrócić za wszelką cenę na zwycięski szlak.

Chorzowianie brali w tej kampanii udział w pięciu starciach, w których padły minimum trzy gole, co może dawać do myślenia przed piątkowym starciem. Można zatem rozważyć taki scenariusz. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Lukasz STS 2.20 Powyżej 2‚5 bramki – TAK Przejdź na stronę STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Odra Opole – Ruch Chorzów: ostatnie wyniki

Niebiesko-czerwoni są drużyną niepokonaną na zapleczu PKO BP Ekstraklasy od 31 sierpnia. Ostatni raz z placu gry na tarczy Odra schodziła, gdy uległa Zniczowi Pruszków (0:2). W kolejnych siedmiu meczach, licząc wszystkie rozgrywki, zaliczyła cztery remisy i trzy zwycięstwa. Do najbliższej potyczki podejdzie po remisie z Polonią Bytom (0:0).

Chorzowianie to natomiast ekipa, która ostatnio przerwała serię trzech z rzędu porażek, remisując z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (2:2). Chociaż w pewny sensie fani Ruchu mogą traktować punkt wywalczony z bardzo dobrym beniaminkiem jako światełko w tunelu, to jednak w pomeczowych wypowiedziach graczy Niebieskich wyczuwalny był niedosyt. Ostatnie zwycięstwo Ruch zaliczył dawno temu, bo ponad miesiąc temu, gdy pokonał Chrobrego Głogów (2:1).

Odra Opole – Ruch Chorzów: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą o ligowe punkty po raz pierwszy od 29 listopada 2024 roku. Ruch wygrał wówczas z Odrą zdecydowanie (6:0). Ogólnie chorzowianie byli górą w każdym z trzech ostatnich meczów z ekipą z Opola. Jak na razie Odra i Ruch miały okazję rywalizować ze sobą 60 razy. Po raz pierwszy w 1953 roku.

Odra Opole – Ruch Chorzów: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Odry

wygraną Ruchu

remisem wygraną Odry

wygraną Ruchu

remisem 0 Votes

Odra Opole – Ruch Chorzów: przewidywane składy

Ekipa z Opola przystąpi do rywalizacji najpewniej w optymalnym zestawieniu. Znacznie gorzej wygląda sytuacja kadrowa 14-krotnego mistrza Polski. Ruch nie może liczyć na wyłączonych z gry od dłuższego czasu Patryka Sikorę i Daniela Szczepana. Najpewniej poza grą będzie też Piotr Ceglarz. Z kontuzją zmaga się równiez Jakub Bielecki, którego w szeregach Niebieskich ma zastąpić Bartłomiej Gradecki.

Odra: Abramowicz – Kendzia, Cassio, Milos, Chrzanowski, Ramos, Purzycki, Kupczyk, Szrek, Prikryl, Przybyłko

Ruch: Gradecki – Konczkowski, Leśniak-Paduch, Komor, Preisler, Szwoch, Szymański, Sobeczko, Nagamatsu, Kolar, Szwedzik

Odra Opole – Ruch Chorzów: kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Odry kształtuje się na poziomie 2.65. Dla porównania opcja na zwycięstwo Ruchu została wyceniona na 2.95. Z kolei rozwiązanie na remis oszacowano na 3.10 i to najmniej prawdopodobna opcja według analityków.

Odra Opole Ruch Chorzów 2.65 3.10 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2025 00:51 .

Odra Opole – Ruch Chorzów: transmisja

Piątkowe starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Odra Opole – Ruch Chorzów będzie emitowana od godziny 20:30 na antenie TVP Sport. Rywalizację skomentują Hubert Bugaj i Adam Marciniak. Ponadto mecz będzie można oglądać online dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.