fot. PressFocus Na zdjęciu: John Yeboah

Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 maja 2024 14:13 .

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin, typy na mecz i przewidywania

Starcie o dużym ciężarze gatunkowym będzie miało miejsce w sobotni wieczór na obiekcie przy ulicy Limanowskiego w PKO Ekstraklasie. Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin wciąż liczą się w grze o miejsce premiowane grą w eliminacjach do europejskich pucharów. Według ekspertów faworytem rywalizacji są gospodarze. Dla postronnych obserwatorów ważne może być natomiast to, że to starcie może obfitować w kilka goli. Tymczasem ciekawe jest to, że Portowcy pierwsi zdobywali bramkę w czterech z ostatnich sześciu spotkań ligowych. Można zatem rozważyć taki wariant przy tworzeniu sobotniego kuponu. Mój typ: Pogoń pierwszy gol – TAK.

Lukasz Superbet 2.40 Pogoń pierwszy gol – TAK Przejdź na stronę Superbet

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin: typ eksperta

Interesującym rozwiązaniem na sobotnie starcie podzielił się także jeden z naszych dziennikarzy, Jakub Olkiewicz, który jest współgospodarzem audycji “Tetrycy” na kanale Goal.pl na platformie Youtube. Felietony Kuby nt. rozmaitych wydarzeń z uniwersum polskiej piłki znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Jakub Superbet 1.70 over 2‚5 gola Zagraj

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Obie drużyny przystąpią do potyczki osłabione. W szeregach Czerwono-niebieskich zabraknie kolejno: Zorana Arsenicia, Adriana Gryszkiewicza oraz Muhameda Sahinovicia. Ponadto wyłączeni z gry są: Srdjan Plavsić oraz Milan Rundić. U gości nie będzie mógł wystąpić Rafał Kurzawa.

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Ekipa Dawida Szwargi ma zamiar zrehabilitować się za porażkę z Zagłębiem Lubin w ostatniej kolejce (0:2). Przegrana różnicą dwóch trafień była najmniejszym wymiarem kary dla Rakowa. Ogólnie częstochowianie w ostatnich pięciu spotkaniach zaliczyli trzy porażki, wygrali tylko raz i w jednym meczu zremisowali.

Zespół Jensa Gustafssona natomiast w miniony poniedziałek pokonał u siebie Puszczę Niepołomice (1:0). Tym samym Pogoń wróciła na zwycięski szlak po trzech spotkaniach bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki.

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin, historia

W pierwszym starciu w tym sezonie z udziałem obu zespołów miał miejsce remis (1:1). We wcześniejszych czterech potyczkach z kolei za każdym razem lepszy był Raków.

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin, kursy

Eksperci większe szanse na zwycięstwo dają gospodarzom. Kurs na wygraną Rakowa jest mniej więcej na poziomie 1.92. Remis wyceniono w okolicach 3.70. Z kolei scenariusz na zwycięstwo Pogoni oszacowano w przybliżeniu na 3.80. Przy okazji sobotniego meczu można zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Raków: Kovacević – Silva, Svarnas Rodin, Racovitan, Drachal, Kochergin, Lederman, Papanikolau, Yeboah, Crnac

Pogoń: Cojocaru – Koutris, Malec, Zech, Wahlqvuist, Ulvestad, Gorgon, Grosicki, Przyborek, Wędrychowski, Koulouris.

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Rakowa 50% wygraną Pogoni 25% remisem 25% 8 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Rakowa

wygraną Pogoni

remisem

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Arcyciekawie zapowiada się sobotnia potyczka z udziałem Rakowa Częstochowa i Pogoni Szczecin w ramach 32. kolejki PKO Ekstraklasy. Spotkanie będzie można śledzić między innymi w tradycyjnej telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K od godziny 20:00. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.