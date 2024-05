Mainz - Borussia Dortmund, typy na mecz 33. kolejki Bundesligi. Ekipa Edina Terzicia ma za sobą cenny triumf nad PSG i awans do finału Ligi Mistrzów. W sobotę zagra z kolei na wyjeździe z walczącym o utrzymanie Mainz. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

FSV Mainz 05 Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 maja 2024 12:52 .

Mainz – BVB, typy i przewidywania

Borussia Dortmund sensacyjnie wywalczyła w środku tygodnia awans do finału Ligi Mistrzów. Okazała się lepsza od faworyzowanego Paris Saint-Germain, w efekcie czego zagra z Realem Madryt o prestiżowe trofeum. Jest to wynik o tyle zaskakujący, bowiem na krajowym podwórku ekipa Edina Terzicia radzi sobie naprawdę przeciętnie. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek nie ma już szans na zajęcie choćby trzeciego miejsca w Bundeslidze. Może maksymalnie walczyć o czwartą lokatę, która na ten moment przypada Lipskowi.

W sobotę Borussia Dortmund zagra na wyjeździe z Mainz. Mając na uwadze, że dopiero co rozegrała wyczerpujący dwumecz z PSG, a Mainz panicznie walczy o utrzymanie w Bundeslidze, to gospodarze mogą być bardziej zdeterminowani, aby osiągnąć w tym starciu lepszy wynik. Do bezpiecznego miejsca tracą tylko punkt, a ewentualne ogranie Borussii Dortmund mogłoby podbudować morale na ostatnią ligową kolejkę. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Mainz – BVB, ostatnie wyniki

Mainz pokazuje się w ostatnich tygodniach z bardzo dobrej strony i potwierdza, że może śmiało jeszcze powalczyć o utrzymanie w Bundeslidze. Aktualnie ma na koncie serię ośmiu kolejnych meczów bez przegranej. W jej trakcie Mainz ogrywało chociażby Hoffenheim czy Bochum, lecz znacznie częściej kończyło starcia podziałem punktów. Wśród nich jest bardzo cenny bezbramkowy remis z Lipskiem. Mainz znajduje się jeszcze w strefie spadkowej, a do bezpiecznego Unionu Berlin traci tylko punkt.

Borussia Dortmud sprawiła gigantyczną sensację, pokonując we wtorek na Parc des Princes PSG 1-0. W takim samym stosunku wygrała również pierwsze spotkanie, co zaowocowało awansem do finału Ligi Mistrzów. Tam czeka ją rywalizacja z Realem Madryt. W Bundeslidze Borussia nie radzi sobie już tak dobrze. W minionej kolejce ograła Augsburg 5-1, lecz tydzień wcześniej poległa w rywalizacji z Lipskiem aż 1-4. Borussia Dortmund ma za sobą również remis z Bayerem Leverkusen, czyli świeżo upieczonym mistrzem Niemiec. Do czwartego Lipska Borussia traci trzy punkty.

Mainz – BVB, historia

Ostatni raz te drużyny spotkały się w ramach 16. kolejki tego sezonu Bundesligi. Na Signal Iduna Park padł remis 1-1. Bramkę dla Borussii Dortmund zdobył Julian Brandt, zaś w odpowiedzi Mainz wyrównało za sprawą Seppa van den Berga.

Mainz – BVB, kursy bukmacherskie

Co ciekawe, Mainz jest uznawane za delikatnego faworyta sobotniego meczu. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 2.25. W przypadku ewentualnej wygranej Borussii Dortmund jest to nawet 3.00. Kurs na remis waha się między 3.50 a 3.90. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Mainz – BVB, przewidywane składy

Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 4-3-1-2 Augsburg Jess Thorup Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 4-3-1-2 Augsburg Jess Thorup Rezerwowi ▼ 4 Nico Schlotterbeck 6 Salih Özcan 10 Jadon Sancho 14 Niclas Füllkrug 19 Julian Brandt 20 Marcel Sabitzer 23 Emre Can 27 Karim Adeyemi 33 Alexander Meyer 5 Patric Pfeiffer 7 Dion Beljo 11 Pep Biel 20 Sven Michel 27 Arne Engels 30 Niklas Dorsch 33 Marcel Lubik 36 Mert Komur

Mainz – BVB, transmisja meczu

Sobotni mecz 33. kolejki Bundesligi między Mainz a Borussią Dortmund rozpocznie się o godzinie 18:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

