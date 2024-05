fot. Pressfocus Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Górnik – Stal, typy i przewidywania

Znakomita runda wiosenna w wykonaniu Górnika Zabrze sprawiła, że zupełnie niespodziewanie włączył się on do walki o czołowe lokaty w Ekstraklasie. W miniony weekend miał znakomitą szansę, aby zbliżyć się do liderującej Jagiellonii Białystok na dwa punkty. Wówczas przydarzyła się jednak bardzo bolesna porażka z Cracovią, która zakończyła imponującą serię. Zabrzanie wciąż mogą zakończyć sezon w pierwszej trójce, co pozwoli im na grę w europejskich pucharach. Mając na uwadze terminarz do końca rozgrywek, w sobotę czeka ich teoretycznie najłatwiejsze spotkanie. Zmierzą się przed własną publicznością ze Stalą Mielec, która od jakiegoś czasu jest już na wakacjach. Ekipa Kamila Kieresia jest pewna utrzymania w elicie, ale wciąż ma za mało punktów, aby walczyć o miejsce w czołówce. To Górnik będzie więc zdeterminowany, aby w tym meczu zdobyć komplet punktów. Mój typ – wygrana Górnika Zabrze.

Górnik – Stal, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze punktuje wiosną na poziomie najlepszych ekip w całej stawce. Zespół Jana Urbana zakończył w miniony weekend serię czterech kolejnych zwycięstw bardzo bolesną porażką z Cracovią, która przed własną publicznością rozgromiła rywala aż 5-0. Wcześniej zabrzanie ograli kolejno Zagłębie Lubin (2-1), Śląska Wrocław (2-0), Rakowa Częstochowa (1-0) oraz ŁKS Łódź (4-1). Na przestrzeni całej rundy wiosennej tylko trzykrotnie schodzili z boiska pokonani – ze wspomnianą wcześniej Cracovią, Legią Warszawa oraz Widzewem Łódź. W ligowej tabeli zajmują piąte miejsce, a do liderującej Jagiellonii tracą pięć punktów.

Stal Mielec rozpoczęła rundę wiosenną z przytupem, bardzo szybko odskakując strefie spadkowej i zapewniając sobie spokojną końcówkę sezonu. Po wygranej z Ruchem Chorzów w pierwszej połowie marca nastąpił jednak drastyczny spadek formy – zespół Kamila Kieresia nie wygrał sześciu następnych meczów. Zdołał przełamać się dopiero w minionej kolejce, sensacyjnie ogrywając liderującą Jagiellonię Białystok 3-2. Stal Mielec zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli i jest w zasadzie pewna utrzymania.

Górnik – Stal, historia

Po raz ostatni te drużyny zmierzyły się ze sobą w ramach 15. kolejki tego sezonu Ekstraklasy. W Mielcu padł wynik 2-1 dla gospodarzy, którzy zdołali odwrócić losy widowiska. W pierwszej połowie Górnik Zabrze objął prowadzenie za sprawą Szymona Czyża, zaś kilka minut później Stal odpowiedziała trafieniem Mateusza Matrasa. Po zmianie stron gola na wagę trzech punktów zdobył Ilia Szkuryn. Mimo gry w dziesiątkę przez ponad trzydzieści minut, mielczanie dowieźli korzystny wynik do ostatniego gwizdka.

Górnik – Stal, kursy bukmacherskie

Górnik Zabrze uchodzi w oczach bukmacherów za gigantycznego faworyta sobotniej rywalizacji. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 1.62. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Stali Mielec jest to nawet 5.50. Kurs na remis waha się między 3.90 a 4.20.

Górnik – Stal, przewidywane składy

Górnik Zabrze: Bielica, Sekulic, Szcześniak, Janicki, Janza, Pacheco, Rasak, Lukoszek, Podolski, Kapralik, Kozuki

Stal Mielec: Kochalski, Gerstenstein, Esselink, Matras, Pingot, Getinger, Domański, Wlazło, Guillaumier, Hinokio, Szkurin

Górnik – Stal, kto wygra?

Górnik – Stal, transmisja

Sobotni mecz 32. kolejki Ekstraklasy między Górnikiem Zabrze a Stalą Mielec rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na CANAL+ Sport 3.

