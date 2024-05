Fulham – Man City: typy, kursy, zapowiedź (11.05.2024)

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Phil Foden

Fulham Manchester City

Fulham – Man City, typy i przewidywania

W 37. kolejce Premier League dojdzie do spotkania Fulham z Manchesterem City. Naturalnym faworytem spotkania są Obywatele, którzy zmierzają po mistrzostwo Anglii.

Trudno oczekiwać innego wyniku, niż wygrana ekipy Guardioli. Jednak moim zdaniem Fulham stać na zdobycie choćby jednego gola przed własną publicznością. The Cottagers trafiali do siatki Obywateli w czterech ostatnich meczach bezpośrednich.

Fulham – Man City, ostatnie wyniki

Fulham w pięciu poprzednich meczach zanotowało tylko jedną wygraną oraz dwa remisy i dwie porażki. Z kolei Manchester City na boiskach Premier League zaliczył komplet zwycięstw.

Fulham – Man City, historia

Historia niedawnych meczów bezpośrednich obu drużyn jest zdecydowanie korzystniejsza dla Manchesteru City, który wygrał wszystkie pięć pojedynków. W ostatnim spotkaniu padł wynik 5:1.

Fulham – Man City, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy traktują Man City jako faworyta sobotniej potyczki. Kurs na zwycięstwo Obywateli wynosi najczęściej 1.25. W przypadku ewentualnej wygranej Fulham jest to nawet 10.50. Natomiast kurs na remis waha się między 6.50 a 7.00. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – wówczas będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Fulham – Man City, przewidywane składy

Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 1 Marek Rodak 2 Kenny Tete 7 Raul Jimenez 8 Harry Wilson 9 Armando Broja 10 Tom Cairney 11 Adama Traore 13 Tim Ream 14 Bobby Reid 3 Ruben Dias 5 John Stones 10 Jack Grealish 11 Jérémy Doku 18 Stefan Ortega 19 Julián Álvarez 21 Sergio Gomez 27 Matheus Nunes 82 Rico Lewis

Fulham – Man City, kto wygra?

Fulham – Man City, transmisja

Sobotnie (11 maja) spotkanie pomiędzy Man City a Fulham rozpocznie się o godzinie 13:30. Transmisję z tego widowiska będzie można obejrzeć za pośrednictwem internetu w platformie streamingowej Viaplay oraz w telewizji na kanale CANAL + Sport.

