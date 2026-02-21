Nottingham Forest – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (22.02.2026)

14:30, 21. lutego 2026 18:54, 21. lutego 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Nottingham Forest - Liverpool typy i kursy na mecz 27. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Milos Kerkez
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Milos Kerkez

Nottingham Forest – Liverpool: typy bukmacherskie

W 27. kolejce Premier League zobaczymy Liverpool, który stara się utrzymać w ścisłej ligowej czołówce. Zadanie The Reds nie jest łatwe, ponieważ rywale prezentują dobrą formę. Tymczasem zespół Arne Slota ma problemy z ustabilizowaniem dobrej dyspozycji. Przeciwko Nottingham Forest powinni być jednak o to łatwiej. Mój typ: obie drużyny strzelą

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,67
Obie drużyny strzelą
przejdź do STS
*Kursy z 21.02.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Nottingham Forest – Liverpool: ostatnie wyniki

Piłkarze Nottingham Forest zaliczają przeciętne wyniki w Premier League. Wprawdzie ich jedyną porażką w trzech ostatnich meczach jest ta z Leeds United (1:3), ale w międzyczasie zdarzyło im się tylko zremisować z Crystal Palace (1:1) i Wolverhampton (0:0). Lepiej wyglądają wyniki w Lidze Europy, gdzie Nottingham Forest rozbiło 3:0 Fenerbahce w pierwszym starciu 1/16 finału.

Sympatycy Burnley przeżyli w ostatnich dniach spore wahania nastroju wywołane skrajnie różną postawą swoich ulubieńców. Beniaminek wygrał pierwszy ligowy mecz od 26 października i spotkania z ostatnim w tabeli Wolverhampton (3:2). Tym razem udało im się ograć na wyjeździe 3:2 Crystal Palace. Burnley nie poszło za ciosem w weekend, ponieważ odpadło z Pucharu Anglii po porażce 1:2 z Mansfield.

Nottingham Forest – Liverpool: historia

Liverpool w swoim mistrzowskim sezonie miał mnóstwo kłopotów w meczach z Nottingham Forest. The Reds przegrali wówczas na Anfield 0:1. Jak się okazało, mogło być jeszcze gorzej. W listopadzie ubiegłego roku Arne Slot i spółka przegrali u siebie z tym przeciwnikiem aż 0:3.

Nottingham Forest – Liverpool: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Liverpool, czego dowodzi kurs 1.82, przy współczynniku rzędu 4.10 na sukces Nottingham Forest. Remis wyceniono kursem około 3.80.

Nottingham Forest
Remis
Liverpool FC
3.90
3.70
1.95
3.80
3.75
1.92
3.55
3.58
1.86
3.90
3.75
1.95
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2026 15:12

Nottingham Forest – Liverpool: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Nottingham Forest
  • Remis
  • Wygrana Liverpoolu
  • Wygrana Nottingham Forest
  • Remis
  • Wygrana Liverpoolu

0 Votes

Nottingham Forest – Liverpool: przewidywane składy

Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Sangare; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Nottingham Forest – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Nottingham Forest – Liverpool odbędzie się w niedzielę (22 lutego) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.