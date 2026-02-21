Nottingham Forest – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (22.02.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Milos Kerkez

Nottingham Forest – Liverpool: typy bukmacherskie

W 27. kolejce Premier League zobaczymy Liverpool, który stara się utrzymać w ścisłej ligowej czołówce. Zadanie The Reds nie jest łatwe, ponieważ rywale prezentują dobrą formę. Tymczasem zespół Arne Slota ma problemy z ustabilizowaniem dobrej dyspozycji. Przeciwko Nottingham Forest powinni być jednak o to łatwiej. Mój typ: obie drużyny strzelą

Oskar STS 1,67 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

Nottingham Forest – Liverpool: ostatnie wyniki

Piłkarze Nottingham Forest zaliczają przeciętne wyniki w Premier League. Wprawdzie ich jedyną porażką w trzech ostatnich meczach jest ta z Leeds United (1:3), ale w międzyczasie zdarzyło im się tylko zremisować z Crystal Palace (1:1) i Wolverhampton (0:0). Lepiej wyglądają wyniki w Lidze Europy, gdzie Nottingham Forest rozbiło 3:0 Fenerbahce w pierwszym starciu 1/16 finału.

Sympatycy Burnley przeżyli w ostatnich dniach spore wahania nastroju wywołane skrajnie różną postawą swoich ulubieńców. Beniaminek wygrał pierwszy ligowy mecz od 26 października i spotkania z ostatnim w tabeli Wolverhampton (3:2). Tym razem udało im się ograć na wyjeździe 3:2 Crystal Palace. Burnley nie poszło za ciosem w weekend, ponieważ odpadło z Pucharu Anglii po porażce 1:2 z Mansfield.

Nottingham Forest – Liverpool: historia

Liverpool w swoim mistrzowskim sezonie miał mnóstwo kłopotów w meczach z Nottingham Forest. The Reds przegrali wówczas na Anfield 0:1. Jak się okazało, mogło być jeszcze gorzej. W listopadzie ubiegłego roku Arne Slot i spółka przegrali u siebie z tym przeciwnikiem aż 0:3.

Nottingham Forest – Liverpool: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Liverpool, czego dowodzi kurs 1.82, przy współczynniku rzędu 4.10 na sukces Nottingham Forest. Remis wyceniono kursem około 3.80.

Nottingham Forest – Liverpool: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Nottingham Forest

Remis

Wygrana Liverpoolu Wygrana Nottingham Forest

Remis

Wygrana Liverpoolu 0 Votes

Nottingham Forest – Liverpool: przewidywane składy

Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Sangare; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Nottingham Forest – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Nottingham Forest – Liverpool odbędzie się w niedzielę (22 lutego) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.