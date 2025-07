Niemcy – Polska: typy, kursy, zapowiedź (04.07.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Ewa Pajor

Niemcy – Polska: typy bukmacherskie

Piłkarska reprezentacja Polski kobiet po raz pierwszy zagra na mistrzostwach Europy. Turniej rozgrywany jest w Szwajcarii, a Biało-Czerwone zainaugurują zmagania od starcia z utytułowaną reprezentacją Niemiec w Sankt Gallen. Grupa C, do której trafiły Polki, zapowiada się niezwykle wymagająco. Oprócz Niemiec, które aż ośmiokrotnie sięgały po tytuł mistrzyń Europy, znajdują się także Dania i Szwecja. To zdecydowanie jedna z najmocniejszych grup turnieju.

Liderką naszej kadry jest Ewa Pajor. Napastniczka Barcelony w minionym sezonie została królową strzelczyń kobiecej La Liga. Teraz 28-letnia snajperka będzie chciała przełożyć świetną formę klubową na reprezentację. Niemki, choć zdecydowane faworytki, będą musiały uważać na ambitnie grające Polki. Patrząc na ofensywny potencjał obu zespołów, warto rozważyć typ zakładu na liczbę goli w tym meczu. Nasz typ: liczba goli powyżej 3,5.

Niemcy – Polska: ostatnie wyniki

Reprezentacja Niemiec przystępuje do mistrzostw Europy w znakomitej formie. Piłkarki nie przegrały żadnego z ostatnich pięciu spotkań, zdobywając w tym czasie aż 24 bramki. W dodatku sięgnęły po triumf w swojej grupie w Lidze Narodów. W meczach tuż przed turniejem Niemki pokazały ofensywną siłę i rozgromiły Austrię (6:0), Holandię (4:0) i Szkocję (6:1).

Polki również mają powody do optymizmu. W ostatnim sprawdzianie przed Euro Biało-Czerwone pokonały Ukrainę (4:0), a na listę strzelczyń wpisały się Klaudia Jedlińska, Paulina Tomasiak, Kayla Adamek i Milena Kokosz. Drużyna prowadzona przez selekcjonerkę Ninę Patalon pozostaje niepokonana od 11 spotkań. W Lidze Narodów nasze zawodniczki wywalczyły awans do najwyższej dywizji, pokazując klasę m.in. w meczach z Rumunią (3:0), Irlandią Północną (4:0) i Bośnią i Hercegowiną (1:1).

Niemcy – Polska: historia

Nasze piłkarki miała okazję zmierzyć się z Niemkami dwukrotnie w ubiegłym roku. Pierwsze spotkanie odbyło się w Rostocku i zakończyło się porażką Biało-Czerwonych (1:4). Honorowego gola dla Polski zdobyła Natalia Padilla-Bidas, która po okresie wypożyczenia do Sevilli powróciła do Bayernu Monachium.

Drugi mecz rozegrano w Gdyni. Polki rozpoczęły spotkanie bardzo dobrze i po trafieniu Dominiki Grabowskiej prowadziły do przerwy. Grabowska, na co dzień występująca w niemieckim TSG Hoffenheim, wykorzystała swoją znajomość stylu gry rywalek. Po przerwie górą były Niemki, które odwróciły losy meczu i wygrały (3:1).

Niemcy – Polska: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem piątkowego meczu są Niemki, na których kursy oscylują wokół 1.06. Z kolei ewentualne zwycięstwo Polek zostało wycenione na poziomie mniej więcej 33.00. Remis można obstawić z kursem około 13.00.

Niemcy – Polska: kto wygra?

Niemcy – Polska: przewidywane składy

Niemcy: Berger – Gwinn, Linder, Knaak, Minge – Nusken, Senss – Buhl, Freigang, Brand – Schuller

Polska: Szemik – Zieniewicz, Dudek, Woś, Wiankowska – Pawollek, Grabowska, Kamczyk – Padilla-Bidas, Jedlińska – Pajor

Niemcy – Polska: transmisja meczu

Mecz Niemcy – Polska w grupie C mistrzostw Europy odbędzie się w piątek, 4 lipca, o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP 1, TVP Sport oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl.

