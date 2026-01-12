Newcastle United – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (13.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Phil Foden

Newcastle – Manchester City: typy bukmacherskie

W 1/2 finału Pucharu Angielskiej zaplanowano mecz i rewanż. Wtorkowe starcie Newcastle United – Manchester City będzie zatem dopiero pierwszą odsłoną pojedynku tych drużyn o udział w finale na Wembley. W teorii można spodziewać się zachowawczej gry od obu drużyn, aczkolwiek ich jakość piłkarska jest na tyle duża, że już w najbliższym meczu możemy być świadkami interesującej rywalizacji. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 1,50 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

Newcastle – Manchester City: ostatnie wyniki

Piłkarze Newcastle pod koniec roku pokonali na wyjeździe 3:1 Burnley. W tym spotkaniu zaczęła się ich seria zwycięstw, która obejmuje już cztery potyczki. Eddie Howe i spółka znaleźli sposób na pokonanie Crystal Palace (2:0) i Leeds United (4:3). Udało im się też wyeliminować z Pucharu Anglii Bournemouth po serii rzutów karnych.

Manchester City niepotrafiący wygrać żadnego z trzech ostatnich meczów, to rzadki moment za kadencji Pepa Guardioli. Jego podopieczni zaliczyli trzy remisy z rzędu w Premier League. W Pucharze Anglii poszło im już jednak rewelacyjnie, ponieważ Obywatele rozbili aż 10:1 grający w niższych klasach rozgrywkowych, Exeter City.

Newcastle – Manchester City: historia

Kluby te po raz ostatni zagrały ze sobą w końcówce listopada ubiegłego roku. Wówczas Manchester City przybył na St. James’ Park w roli faworyta, ale nie potrafił wywiązać się z tej roli. Po niespodziewane zwycięstwo sięgnęło Newcastle, które zwyciężyło 2:1.

Newcastle – Manchester City: kursy bukmacherskie

Różnice w kursach bukmacherów na wtorkowy mecz są zauważalne i dosyć trafnie oddają rozkład sił przed tym spotkaniem. Za faworyta uznawany jest Manchester City, którego wygraną można zagrać po kursie 2.15. Z kolei współczynnik na sukces Newcastle to 3.20. Remis wyceniono kursem 3.70.

Newcastle Manchester City Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 12 stycznia 2026 23:34

Newcastle – Manchester City: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Newcastle United

Remis

Wygrana Manchesteru City Wygrana Newcastle United

Remis

Wygrana Manchesteru City 0 Votes

Newcastle – Manchester City: przewidywane składy

Newcastle United: Ramsdale; Miley, Thiaw, Botman, Hall; Tonali, Guimaraes; Gordon, Woltemade, Barnes; Wissa

Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Alleyne, O’Reilly; Gonzalez; Cherki, Foden, Reijnders, Doku; Haaland

Newcastle – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Newcastle – Manchester City odbędzie się we wtorek (13 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w Polsce. Żadna ze stacji telewizyjnych w naszym kraju nie zakupiła praw do pokazywania tych rozgrywek.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.