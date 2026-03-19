Motor Lublin – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (20.03.2026)

Motor Lubin podejmie Zagłębie Lubin w meczu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zostanie rozegrane w piątek (20 marca) o godz. 20:30. Miedzowi chcą wrócić na zwycięską ścieżkę.

Motor – Zagłębie: typy bukmacherskie

Motor Lublin stanie przed kolejnym wymagającym testem. W 26. kolejce PKO BP Ekstraklasy podopieczni Mateusza Stolarskiego podejmą Zagłębie Lubin. Gospodarze są w znakomitej formie – trzy zwycięstwa w czterech ostatnich spotkaniach pozwoliły im wskoczyć na 9. miejsce w tabeli. Teraz poprzeczka idzie w górę, bo do Lublina przyjeżdża lider, który jednak kilka dni temu musiał uznać wyższość Lecha Poznań.

Co ciekawe, piłkarze Motoru w tym sezonie przegrali u siebie zaledwie dwa razy, a siedem meczów zakończyło się podziałem punktów. Z kolei Miedziowi dobrze czują się na wyjazdach. Ekipa Leszka Ojrzyńskiego odniosła cztery zwycięstwa na obcych stadionach z rzędu. Mimo to uważam, że więcej argumentów przemawia za gospodarzami. Jeśli utrzymają skuteczność z ostatnich tygodni, powinni przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Mój typ: wygrana Motoru Lublin.

Motor – Zagłębie: ostatnie wyniki

Lubinianie są ostatnio w solidnej dyspozycji. W poprzedniej kolejce Motor pokonał Bruk-Bet Termalikę Nieciecza (2:1) po trafieniach Karola Czubaka i Bartosza Wolskiego. Wcześniej zespół Stolarskiego zremisował bezbramkowo z Górnikiem Zabrze, a także odniósł zwycięstwa nad Koroną Kielce (2:0) i Piastem Gliwice (2:1). W połowie lutego Motor uległ Lechii Gdańsk (2:3).

Z kolei Zagłębie w hicie poprzedniej kolejki musiało uznać wyższość Lecha Poznań, przegrywając po straconym golu jeszcze w pierwszej połowie. Wcześniej jednak drużyna Ojrzyńskiego prezentowała wysoką formę – wygrała z Piastem (3:1), Wisłą Płock (2:0), Lechią Gdańsk (2:0), a także zremisowała z Rakowem (0:0).

Motor – Zagłębie: historia

W wrześniowym starciu obu drużyn w Lubinie padł remis (2:2). Piłkarze Motoru prowadzili aż do 85. minuty, kiedy to gospodarze zdołali doprowadzić do wyrównania, a gola z rzutu karnego strzelił Michail Kosidis. W poprzednim sezonie obpojedynki padły łupem zespołu z Lublina.

Motor – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytami piątkowego meczu rozgrywanego w Lublinie są gracze Motoru. Zwycięstwo gospodarzy można obstawić z kursem mniej więcej 2.07, z kolei remis został ustalony w okolicach 3.50. Wygrana Zagłębia jest na poziomie około 3.65.

Motor Lublin Remis Zagłębie Lubin 2.05 3.35 3.50 2.07 3.50 3.65 2.07 3.50 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 marca 2026 18:49

Motor – Zagłębie: przewidywane składy

Motor Lublin: Brkić – Stolarski, Bartos, Matthys, Luberecki – Król, Wolski, Samper, Rodrigues, Fabio Ronaldo – Czubak

Zagłębie Lubin: Burić – Michalski, Nalepa, Yakuba – Grzybek, Reguła, Dąbrowski, Kolan, Diaz, Corluka – Szabo

Motor – Zagłębie: transmisja meczu

Mecz Motor Lublin – Zagłębie Lubin w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek (20 marca) o godzinie 20:30. Rywalizacja będzie transmitowana na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

