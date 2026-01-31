Motor Lublin – Pogoń Szczecin: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Liczymy na ogromne emocje w pojedynku między Motorowcami a Portowcami. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w najbliższą niedzielę, 1 lutego o godzinie 12:15.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Motor Lublin – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

W ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy dojdzie do bardzo ciekawego pojedynku – Motor Lublin podejmie na własnym stadionie Pogoń Szczecin w starciu sąsiadów z ligowej tabeli. Oba zespoły mają na swoim koncie po 21 oczek, jednak wyżej plasuje się drużyna Portowców, która zajmuje 11. miejsce, co zawdzięcza delikatnie lepszemu lepszemu bilansowi bramkowemu. Ekipa Motorowców znajduje się tuż za nią, a mianowicie na 12. pozycji w stawce, licząc na to, że domowe spotkanie pozwoli na wyprzedzenie rywala.

Zapowiada się wyrównany mecz, w którym stawką będzie nie tylko komplet punktów, ale też ważny awans w ligowej klasyfikacji, gdzie na półmetku kampanii panuje ogromny ścisk. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w tę niedzielę, 1 lutego o godzinie 12:15.

Moim zdaniem w tym starciu oba zespoły znajdą drogę do siatki. Zarówno Motor Lublin, jak i Pogoń Szczecin dysponują ofensywnym potencjałem, który powinien przełożyć się na bramki. Umieszczam więc taki zakład na kuponie. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Motor Lublin – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa obu zespołów przed tym spotkaniem wygląda całkiem dobrze. Po stronie Motoru Lublin najprawdopodobniej zabraknie tylko Pawła Stolarskiego, natomiast Pogoń Szczecin będzie musiała poradzić sobie jedynie bez Rajmunda Molnara. Reszta piłkarzy powinna być do dyspozycji trenerów, co zapowiada grę w możliwie najsilniejszych składach.

Motor Lublin – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach oba zespoły rozgrywały mecze towarzyskie, przygotowując się do startu rundy wiosennej. Motor Lublin przekonująco wygrał dwa sparingi – 5:1 z IMT Novi Belgrad i 5:1 ze Stalą Stalowa Wola. Z kolei Pogoń Szczecin zremisowała 0:0 z Jabloncem oraz pokonała Turan Tovuz 3:2, również pokazując solidną formę przed ligowym graniem.

Motor Lublin – Pogoń Szczecin, historia

Historia bezpośrednich spotkań Motoru Lublin z Pogonią Szczecin zapowiada wyrównaną rywalizację. W pięciu poprzednich meczach tych drużyn lepiej radzili sobie Portowcy, którzy odnieśli trzy zwycięstwa, podczas gdy Motorowcy wygrali dwa razy. Co ciekawe, wówczas nie padł ani jeden remis, co tylko zwiększa szanse na rozstrzygnięcie także tym razem.

Motor Lublin – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem niż gospodarze. Kurs na wygraną Motoru Lublin wynosi mniej więcej 2.65, typ na zwycięstwo Pogoni Szczecin to około 2.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40.

Motor Lublin – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Motor: Brkić – Wójcik, Bartos, Matthys, Luberecki – Sergi Samper – Król, Rodrigues, Wolski, Fabio Ronaldo – Czubak

Pogoń: Cojocaru – Wahlqvist, Keramitsis, Huja, Mendy – Ulvestad, Pozo – Greenwood, Koutris – Mukairu, Grosicki

Motor Lublin – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Ciekawie zapowiadający się pojedynek między Motorem Lublin a Pogonią Szczecin będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 19. serii gier PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 360, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w najbliższą niedzielę, 1 lutego o godzinie 12:15.

