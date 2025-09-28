Motor Lublin – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (29.09.2025)

20:22, 28. września 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Motor Lublin - Radomiak Radom: typy i kursy na poniedziałkowy mecz 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Paweł Stolarski
PressFocus Na zdjęciu: Paweł Stolarski

Motor Lublin – Radomiak Radom, typy i przewidywania

W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy tym razem będzie konfrontacja Motor Lublin – Radomiak Radom. Mecz w ten w teorii nie jawi się jako starcie, które powinno wbić nas głęboko w fotel. Tymczasem może tak właśnie być. Przynajmniej za sprawą stawki tego pojedynku.

Motor i Radomiak, które w tabeli za pięć ostatnich meczów plasują się w dolnej połowie tabeli. Żadna z drużyn nie ma powodów do paniki, ale obu ekipom zwycięstwo dałoby głęboki oddech. Tym samym w Lublinie możemy być świadkiem kilku interesujących momentów. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

2,32
Obie drużyny strzelą – NIE
*Kursy z 27.09.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Motor Lublin – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa

Motor Lublin – Radomiak Radom, ostatnie wyniki

Piłkarze Motoru rozegrali we wrześniu trzy mecze. O żadnym z przeciwników nie można napisać, że jego jakość piłkarska była nieosiągalna dla zawodników prowadzonych przez trenera Mateusza Stolarskiego. Lublinianie nie odnieśli jednak żadnego zwycięstwa. Ostatnio dali się wyeliminować z Pucharu Polski Arce Gdynia. Wcześniej zaliczyli dwa remisy w Ekstraklasie.

W krajowym pucharze nie będziemy już także oglądać Radomiaka, który po dogrywce musiał uznać wyższość Zagłębia Lubin. Marnym pocieszeniem dla kibiców muszą być w tej sytuacji niedawne trzy punkty wywalczone z Piastem Gliwice, który okupuje dolne rejony tabeli. Radomiak wyraźnie nie ma najlepszego okresu.

Motor Lublin – Radomiak Radom, historia

W minionym sezonie kluby te zagrały ze sobą dwukrotnie. Spotkanie w Lublinie przeszło bez większego echa (1:0 dla gospodarzy), ale mecz rozegrany w Radomiu mógł zapaść w pamięci kibiców tych drużyn na dłużej. Radomiak robił co mógł, ale ostatecznie przegrał z Motorem 2:3.

Motor Lublin – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Za faworyta poniedziałkowej konfrontacji uważani są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Współczynnik na sukces Motoru Lublin to około 2.30. Kurs na remis wynosi mniej więcej 3.40, natomiast typ na zwycięstwo Radomiaka Radom to około 3.00. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Motor Lublin
Remis
Radomiak
2.30
3.35
3.00
2.37
3.50
3.00
2.25
3.45
2.95
2.23
3.45
2.94
2.37
3.50
3.00
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2025 20:52.

Motor Lublin – Radomiak Radom, przewidywane składy

Motor Lublin – Radomiak Radom, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Motoru
  • Remis
  • Wygrana Radomiaka
  • Wygrana Motoru
  • Remis
  • Wygrana Radomiaka

0 Votes

Motor Lublin – Radomiak Radom, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Motorem Lublin a Radomiakiem Radom będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już w najbliższy poniedziałek, 29 września o godzinie 20:30.

