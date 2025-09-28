Motor Lublin – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (29.09.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Paweł Stolarski

Motor Lublin – Radomiak Radom, typy i przewidywania

W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy tym razem będzie konfrontacja Motor Lublin – Radomiak Radom. Mecz w ten w teorii nie jawi się jako starcie, które powinno wbić nas głęboko w fotel. Tymczasem może tak właśnie być. Przynajmniej za sprawą stawki tego pojedynku.

Motor i Radomiak, które w tabeli za pięć ostatnich meczów plasują się w dolnej połowie tabeli. Żadna z drużyn nie ma powodów do paniki, ale obu ekipom zwycięstwo dałoby głęboki oddech. Tym samym w Lublinie możemy być świadkiem kilku interesujących momentów. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Motor Lublin – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Motor Lublin Zawodnik Powrót Kacper Plichta Uraz mięśnia Niepewny Arkadiusz Najemski Kontuzja kolana Połowa października 2025

Kontuzje i zawieszenia Radomiak Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Motor Lublin – Radomiak Radom, ostatnie wyniki

Piłkarze Motoru rozegrali we wrześniu trzy mecze. O żadnym z przeciwników nie można napisać, że jego jakość piłkarska była nieosiągalna dla zawodników prowadzonych przez trenera Mateusza Stolarskiego. Lublinianie nie odnieśli jednak żadnego zwycięstwa. Ostatnio dali się wyeliminować z Pucharu Polski Arce Gdynia. Wcześniej zaliczyli dwa remisy w Ekstraklasie.

W krajowym pucharze nie będziemy już także oglądać Radomiaka, który po dogrywce musiał uznać wyższość Zagłębia Lubin. Marnym pocieszeniem dla kibiców muszą być w tej sytuacji niedawne trzy punkty wywalczone z Piastem Gliwice, który okupuje dolne rejony tabeli. Radomiak wyraźnie nie ma najlepszego okresu.

Motor Lublin – Radomiak Radom, historia

W minionym sezonie kluby te zagrały ze sobą dwukrotnie. Spotkanie w Lublinie przeszło bez większego echa (1:0 dla gospodarzy), ale mecz rozegrany w Radomiu mógł zapaść w pamięci kibiców tych drużyn na dłużej. Radomiak robił co mógł, ale ostatecznie przegrał z Motorem 2:3.

Motor Lublin – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Za faworyta poniedziałkowej konfrontacji uważani są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Współczynnik na sukces Motoru Lublin to około 2.30. Kurs na remis wynosi mniej więcej 3.40, natomiast typ na zwycięstwo Radomiaka Radom to około 3.00. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Motor Lublin – Radomiak Radom, przewidywane składy

Motor Lublin – Radomiak Radom, przewidywane składy

Motor Lublin Mateusz Stolarski Radomiak João Henriques

Rezerwowi 3 Herve Matthys 6 Sergi Samper 8 Mathieu Scalet 10 Kacper Karasek 11 Fábio Ronaldo 17 Filip Wójcik 30 Mbaye Ndiaye 33 Gasper Tratnik 42 Bright Ede 47 Krystian Palacz 77 Renat Dadashov 5 Jeremy Blasco 9 Leandro Rossi 10 Roberto Alves 11 Osvaldo Pedro Capemba Capita 15 Abdoul Tapsoba 16 Mateusz Cichocki 24 Zié Ouattara 28 Michał Kaput 44 Wiktor Koptas 75 Michal Jerke 99 Guilherme Zimovski

Motor Lublin – Radomiak Radom, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Motoru

Remis

Wygrana Radomiaka Wygrana Motoru

Remis

Wygrana Radomiaka 0 Votes

Motor Lublin – Radomiak Radom, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Motorem Lublin a Radomiakiem Radom będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już w najbliższy poniedziałek, 29 września o godzinie 20:30.

