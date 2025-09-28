Motor Lublin – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (29.09.2025)

Motor Lublin – Radomiak Radom, typy i przewidywania
W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy tym razem będzie konfrontacja Motor Lublin – Radomiak Radom. Mecz w ten w teorii nie jawi się jako starcie, które powinno wbić nas głęboko w fotel. Tymczasem może tak właśnie być. Przynajmniej za sprawą stawki tego pojedynku.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Motor i Radomiak, które w tabeli za pięć ostatnich meczów plasują się w dolnej połowie tabeli. Żadna z drużyn nie ma powodów do paniki, ale obu ekipom zwycięstwo dałoby głęboki oddech. Tym samym w Lublinie możemy być świadkiem kilku interesujących momentów. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.
Motor Lublin – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa
Kacper Plichta
Uraz mięśnia
Niepewny
Arkadiusz Najemski
Kontuzja kolana
Połowa października 2025
Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.
Motor Lublin – Radomiak Radom, ostatnie wyniki
Piłkarze Motoru rozegrali we wrześniu trzy mecze. O żadnym z przeciwników nie można napisać, że jego jakość piłkarska była nieosiągalna dla zawodników prowadzonych przez trenera Mateusza Stolarskiego. Lublinianie nie odnieśli jednak żadnego zwycięstwa. Ostatnio dali się wyeliminować z Pucharu Polski Arce Gdynia. Wcześniej zaliczyli dwa remisy w Ekstraklasie.
W krajowym pucharze nie będziemy już także oglądać Radomiaka, który po dogrywce musiał uznać wyższość Zagłębia Lubin. Marnym pocieszeniem dla kibiców muszą być w tej sytuacji niedawne trzy punkty wywalczone z Piastem Gliwice, który okupuje dolne rejony tabeli. Radomiak wyraźnie nie ma najlepszego okresu.
Motor Lublin – Radomiak Radom, historia
W minionym sezonie kluby te zagrały ze sobą dwukrotnie. Spotkanie w Lublinie przeszło bez większego echa (1:0 dla gospodarzy), ale mecz rozegrany w Radomiu mógł zapaść w pamięci kibiców tych drużyn na dłużej. Radomiak robił co mógł, ale ostatecznie przegrał z Motorem 2:3.
Motor Lublin – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie
Za faworyta poniedziałkowej konfrontacji uważani są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Współczynnik na sukces Motoru Lublin to około 2.30. Kurs na remis wynosi mniej więcej 3.40, natomiast typ na zwycięstwo Radomiaka Radom to około 3.00. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.
Motor Lublin – Radomiak Radom, przewidywane składy
|3Herve Matthys
|6Sergi Samper
|8Mathieu Scalet
|10Kacper Karasek
|11Fábio Ronaldo
|17Filip Wójcik
|30Mbaye Ndiaye
|33Gasper Tratnik
|42Bright Ede
|47Krystian Palacz
|77Renat Dadashov
|5Jeremy Blasco
|9Leandro Rossi
|10Roberto Alves
|11Osvaldo Pedro Capemba Capita
|15Abdoul Tapsoba
|16Mateusz Cichocki
|24Zié Ouattara
|28Michał Kaput
|44Wiktor Koptas
|75Michal Jerke
|99Guilherme Zimovski
Motor Lublin – Radomiak Radom, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Motoru
- Remis
- Wygrana Radomiaka
0 Votes
Motor Lublin – Radomiak Radom, transmisja meczu
Mecz pomiędzy Motorem Lublin a Radomiakiem Radom będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już w najbliższy poniedziałek, 29 września o godzinie 20:30.
