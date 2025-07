Motor Lublin – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (20.07.2025)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Motor Lublin – Arka Gdynia: przewidywania

Jednym z niedzielnych spotkań pierwszej kolejki nowego sezonu PKO Ekstraklasy będzie rywalizacja w Lublinie, gdzie miejscowy zespół Motoru podejmie ekipę Arki Gdynia. W czasie przygotowań do tego spotkania pomiędzy oboma zespołami wybuchła afera. Chodzi bowiem o drona sztabu szkoleniowego Arki, który nagrywał sparing zespołu Mateusza Stolarskiego. Po tym, jak media obiegły zdjęcia, Dawid Szwarga przeprosił telefonicznie swojego rywala. Czy to będzie miało wpływ na wynik meczu z Lublinie? Raczej nie.

Niemniej to gospodarze są faworytami tego meczu. Wszystko wskazuje na to, beniaminek, jak to beniaminek, będzie musiał trochę oswoić się z ligą. Mój typ: Motor Lublin wygra mecz.

Kurs 210.00 na zwycięzcę dowolnego meczu 1. kolejki

Motor Lublin – Arka Gdynia: ostatnie wyniki

Jak wiadomo, dla obu zespołów będzie to pierwszy mecz w tym sezonie. W czasie przedsezonowych przygotowań rozegrały one jednak po kilka meczów sparingowych. Jeśli chodzi o gospodarzy, a więc Motor Lublin, to oni w generalnym teście przed ligą zremisowali z Wisłą Płock 2:2. Poza tym udało się pokonać takie zespoły jak Lechia Gdańsk oraz Znicz Pruszków. Remis padł także w starciu z Dinamo Bukareszt.

Z kolei piłkarze Dawida Szwargi w ostatnim meczu przed startem ligi przegrali z ekipą Hapoelu Jerusalem 1:2. Wcześniej jednak udało się zanotować serię trzech wygranych spotkań z rzędu. Były to mecz z Chojniczanką Chojnice, Pogonią Szczecin oraz Miedzią Legnica. Porażką zakończyło się jednak także pierwsze starcie w okresie przygotowawczym, a więc mecz z GKS-em Tychy.

Motor Lublin – Arka Gdynia: historia

Oba te zespoły miały okazję grać ze sobą jeszcze jakiś czas temu. Rywalizowały bowiem o awans do PKO Ekstraklasie w sezonie 2023/24. Ta sztuka, jak wiadomo, udała się Motorowi Lublin, który w finale baraży pokonał gdynian na ich terenie 1:2. Z kolei w zasadniczej części tamtego sezonu w Lublinie padł remis 2:2, a w Trójmieście było 2:0 dla gospodarzy. Ostatni raz Arka wygrała na stadionie Motoru w 2008 roku, wówczas na poziomie 1. ligi było 1:2 dla gości.

Motor Lublin – Arka Gdynia: kto wygra?

Motor Lublin – Arka Gdynia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Motoru Lublin. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi mniej więcej 1.97. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.40. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty gości z Gdyni, to możemy to zrobić po kursie w okolicach 4.20.

Motor Lublin – Arka Gdynia: transmisja

Ten mecz transmitowany będzie na kanale Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport Premium, a także przez TVP Sport. W internecie można śledzić to starcie na stronie oraz w aplikacji Canal+ Online oraz sport.tvp.pl. Początek meczu o godzinie 17:30 w niedzielę 20 lipca 2025 roku na stadionie w Lublinie.

