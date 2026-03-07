Motor Lublin – Górnik Zabrze: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami starcie zespołu Motorowców z drużyną Trójkolorowych. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w nadchodzącą niedzielę, czyli 8 marca, o godzinie 12:15.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Motor Lublin – Górnik Zabrze, typy i przewidywania

Motor Lublin podejmie Górnika Zabrze w meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier zespół z Lubelszczyzny ma na swoim koncie 30 punktów i zajmuje 12. miejsce w tabeli. Drużyna z Górnego Śląska zgromadziła natomiast 34 oczka, co daje jej wysoką 4. pozycję w stawce. Zapowiada się więc interesujące starcie ekip walczących o cenne punkty. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w tę niedzielę, 8 marca o godzinie 12:15.

W tym starciu stawiam na to, że oba zespoły zdobędą bramkę. Dlaczego? Spodziewam się ofensywnego widowiska pełnego groźnych akcji. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Motor Lublin – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed tym spotkaniem jest dość dobra w obu zespołach, ponieważ nie ma zbyt wielu nieobecnych. W Motorze Lublin zabraknie jedynie Kacpra Plichty oraz Mathieu Scaleta. Natomiast w Górniku Zabrze nie zobaczymy tylko Kamila Łukoszka.

Motor Lublin – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie Motor Lublin rywalizował jedynie w PKO BP Ekstraklasie, notując dwie przekonujące wygrane i dopisując do swojego dorobku sześć punktów – 2:0 z Koroną Kielce oraz 2:1 z Piastem Gliwice. Z kolei Górnik Zabrze awansował do półfinału Pucharu Polski, eliminując Lecha Poznań (1:0), ale w lidze przegrał derbowe starcie z GKS-em Katowice (1:3).

Motor Lublin – Górnik Zabrze, historia

Ostatnie bezpośrednie mecze tych drużyn były dość wyrównane. W pięciu poprzednich spotkaniach Górnik Zabrze wygrał aż trzy razy, natomiast Motor Lublin odniósł dwa zwycięstwa. Zatem w tym okresie nie padł ani jeden remis, co pokazuje, że rywalizacja między tymi zespołami jest niezwykle zacięta. Nie inaczej powinno być również jutro.

Motor Lublin – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem tego spotkania są goście, którzy znajdują się wyżej od gospodarzy w ligowej tabeli. Kurs na wygraną Motoru Lublin wynosi około 2.90, typ na zwycięstwo Górnika Zabrze to mniej więcej 2.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.35. Jeśli nie masz jeszcze konta u legalnego bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Motor Lublin Górnik Zabrze Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2026 12:23

Motor Lublin – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Motor: Brkić – Stolarski, Najemski, Matthys, Luberecki – Łabojko – Ndiaye, Wolski, Rodrigues, Ronaldo – Czubak

Górnik: Łubik – Sacek, Janicki, Josema, Zmrzly – Sadilek, Hellebrand, Kubicki – Ikia Dimi, Sondre Liseth, Maksym Khlan

Motor Lublin – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Interesująco zapowiadający się pojedynek między Motorem Lublin a Górnikiem Zabrze oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Spotkanie w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Piotr Glamowski i Adam Szała. Początek starcia na Motor Lublin Arenie już w najbliższą niedzielę, 8 marca o godzinie 12:15.

