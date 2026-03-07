Motor Lublin – Górnik Zabrze, typy i przewidywania
Motor Lublin podejmie Górnika Zabrze w meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier zespół z Lubelszczyzny ma na swoim koncie 30 punktów i zajmuje 12. miejsce w tabeli. Drużyna z Górnego Śląska zgromadziła natomiast 34 oczka, co daje jej wysoką 4. pozycję w stawce. Zapowiada się więc interesujące starcie ekip walczących o cenne punkty. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w tę niedzielę, 8 marca o godzinie 12:15.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
W tym starciu stawiam na to, że oba zespoły zdobędą bramkę. Dlaczego? Spodziewam się ofensywnego widowiska pełnego groźnych akcji. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
Motor Lublin – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa
Sytuacja kadrowa przed tym spotkaniem jest dość dobra w obu zespołach, ponieważ nie ma zbyt wielu nieobecnych. W Motorze Lublin zabraknie jedynie Kacpra Plichty oraz Mathieu Scaleta. Natomiast w Górniku Zabrze nie zobaczymy tylko Kamila Łukoszka.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Motor Lublin – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki
W ostatnim czasie Motor Lublin rywalizował jedynie w PKO BP Ekstraklasie, notując dwie przekonujące wygrane i dopisując do swojego dorobku sześć punktów – 2:0 z Koroną Kielce oraz 2:1 z Piastem Gliwice. Z kolei Górnik Zabrze awansował do półfinału Pucharu Polski, eliminując Lecha Poznań (1:0), ale w lidze przegrał derbowe starcie z GKS-em Katowice (1:3).
Motor Lublin – Górnik Zabrze, historia
Ostatnie bezpośrednie mecze tych drużyn były dość wyrównane. W pięciu poprzednich spotkaniach Górnik Zabrze wygrał aż trzy razy, natomiast Motor Lublin odniósł dwa zwycięstwa. Zatem w tym okresie nie padł ani jeden remis, co pokazuje, że rywalizacja między tymi zespołami jest niezwykle zacięta. Nie inaczej powinno być również jutro.
Motor Lublin – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem tego spotkania są goście, którzy znajdują się wyżej od gospodarzy w ligowej tabeli. Kurs na wygraną Motoru Lublin wynosi około 2.90, typ na zwycięstwo Górnika Zabrze to mniej więcej 2.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.35. Jeśli nie masz jeszcze konta u legalnego bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Motor Lublin – Górnik Zabrze, przewidywane składy
Motor: Brkić – Stolarski, Najemski, Matthys, Luberecki – Łabojko – Ndiaye, Wolski, Rodrigues, Ronaldo – Czubak
Górnik: Łubik – Sacek, Janicki, Josema, Zmrzly – Sadilek, Hellebrand, Kubicki – Ikia Dimi, Sondre Liseth, Maksym Khlan
Motor Lublin – Górnik Zabrze, transmisja meczu
Interesująco zapowiadający się pojedynek między Motorem Lublin a Górnikiem Zabrze oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Spotkanie w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Piotr Glamowski i Adam Szała. Początek starcia na Motor Lublin Arenie już w najbliższą niedzielę, 8 marca o godzinie 12:15.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.