Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

CF Monterrey – Inter Mediolan, typy i przewidywania

CF Monterrey zmierzy się z Interem Mediolan w meczu 1. kolejki fazy grupowej Klubowych Mistrzostw Świata. Przed nami bardzo ciekawe starcie pólnocnoamerykańskiej drużyny z europejskim zespołem. W podstawowym składzie meksykańskiego klubu najpewniej zagra legenda Realu Madryt – Sergio Ramos – która gra w tym zespole od lutego.

Po drugiej stronie barykady liczymy na występ Nicoli Zalewskiego, który zapewne usiądzie jednak na ławce rezerwowych. Natomiast nasz drugi rodak grający we włoskiej ekipie – Piotr Zieliński – zmaga się z kontuzją i jego występ jest wykluczony. Początek rywalizacji na Rose Bowl Stadium już w najbliższą środę, 18 czerwca o godzinie 03:00.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Formacja defensywna Interu Mediolan nie jest szczelna, co pokazała druzgocąca porażka 0:5 z PSG w finale Ligi Mistrzów. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

CF Monterrey – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

W meksykańskim klubie na pewno nie zagra Carlos Salcedo, który zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Z kolei włoski zespół będzie musiał radzić sobie bez kontuzjowanych Piotra Zielińskiego, Hakana Calhanoglu, Pio Esposito, Yanna Bissecka oraz Davide Frattesiego. Zatem sytuacja kadrowa drużyny Cristiana Chivu nie jest najlepsza.

Kontuzje i zawieszenia Monterrey Zawodnik Powrót Carlos Salcedo Uraz więzadła krzyżowego Początek sierpnia 2025 Kontuzje i zawieszenia Inter Mediolan Zawodnik Powrót Yann Aurel Bisseck Uraz ścięgna udowego Koniec czerwca2025

CF Monterrey – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

CF Monterrey nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych, przegrywając dwumecz z Toluką w ćwierćfinale Liga MX Clausura, gdzie o awansie zdecydowały gole wyjazdowe (3:2 w pierwszym spotkaniu u siebie, 1:2 w rewanżowym pojedynku na wyjeździe, co daje łączny wynik 4:4). Natomiast dwa poprzednie starcia w wykonaniu Interu Mediolan to porażka z PSG (0:5 w finale Ligi Mistrzów) oraz wygrana z Como 1907 (2:0 w 38. kolejce Serie A).

CF Monterrey – Inter Mediolan, historia

Co ciekawe, w całej historii nie byliśmy świadkami ani jednego spotkania między CF Monterrey a Interem Mediolan. Wtorkowy mecz będzie więc na swój sposób wyjątkowy.

CF Monterrey – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Faworytem środowego pojedynku są oczywiście goście, którzy bez wątpienia dysponują dużo lepszym składem. Kurs na wygraną CF Monterrey wynosi około 6.10, typ na zwycięstwo Interu Mediolan to mniej więcej 1.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.70. Zakładając nowe konto w Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Monterrey Inter Mediolan Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 17 czerwca 2025 15:06 .

CF Monterrey – Inter Mediolan, przewidywane składy

Monterrey: Cardenas – Chavez, Guzman, Ramos, Arteaga – Rodriguez, Deossa – Corona, Canales, Ocampos – Berterame

Inter: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Sucić, Dimarco – Thuram, Martinez

CF Monterrey – Inter Mediolan, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Monterrey

remisem

zwycięstwem Interu zwycięstwem Monterrey

remisem

zwycięstwem Interu 0 Votes

CF Monterrey – Inter Mediolan, transmisja meczu

Spotkanie CF Monterrey – Inter Mediolan nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, ale ten mecz możesz obejrzeć za pośrednictwem internetu. Pojedynek w ramach 1. kolejki fazy grupowej Klubowych Mistrzostw Świata zostanie bowiem wyemitowany na platformie DAZN oraz w usłudze Superbet TV. W obu przypadkach dostęp do transmisji jest darmowy. Początek starcia na Rose Bowl Stadium już w najbliższą środę, 18 czerwca o godzinie 03:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.