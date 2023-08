Miedź Legnica - Wisła Kraków, typy na mecz 7. kolejki I Ligi. W najbliższy weekend hitowe starcie na zapleczu Ekstraklasy odbędzie się już w piątek. Biała Gwiazda uda się w delegację do Legnicy, gdzie ugości ją lider tabeli. Początek spotkania o godzinie 20:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Miedź Legnica Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2023 20:32 .

Miedź – Wisła, typy i przewidywania

W ostatnim czasie sytuacja wokół Wisły Kraków stała się bardzo napięta. Latem drużyna odpowiednio się wzmocniła i była głównym kandydatem do pierwszego miejsca i bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. Póki co nie gra jednak na miarę swoich możliwości, co zwróciło kibiców przeciwko trenerowi Radosławowi Sobolewskiemu. Dało się odnieść wrażenie, że w miniony weekend grał o posadę, którą udało się uratować przekonującym zwycięstwem nad Arką Gdynia. Teraz Białą Gwiazdę czeka bardzo wymagająca przeprawa. W piątek zmierzy się na wyjeździe z Miedzią Legnica, aktualnym liderem pierwszoligowej tabeli. Obie drużyny sporo strzelają, a ich gra w defensywie nie jest najlepsza. Miedź dwukrotnie zachowała do tej pory czyste konto, zaś Wiśle udało się to tylko raz. Wiele wskazuje na to, że w Legnicy dojdzie do prawdziwej strzelaniny. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Gobet 1.80 Powyżej 2,5 gola Zagraj!

Miedź – Wisła, sytuacja kadrowa

Wisła Kraków nie będzie mogła w piątek skorzystać z kontuzjowanych Michała Żyro oraz Angela Baeny. Do kadry meczowej może wrócić natomiast Igor Sapała, pauzujący ostatnio po czerwonej kartce.

Miedź – Wisła, ostatnie wyniki

W miniony weekend Miedź bezbramkowo zremisowała na trudnym terenie w Tychach. Wcześniej ograła w Legnicy Stal Rzeszów (2-1) oraz po dramatycznym meczu pokonała w stolicy Polonię Warszawa (4-3). Ekipa Radosława Belli z czternastoma punktami po sześciu kolejkach przewodzi w ligowej tabeli.

Wisła Kraków w poprzedniej kolejce przełamała się po serii meczów bez wygranej, ogrywając Arkę Gdynia aż 5-1. Przed tym spotkaniem Biała Gwiazda zaliczyła fatalny występ z Odrą Opole (1-3) i równie słaby z GKS-em Tychy (0-1). Zespół Radosława Sobolewskiego ma na swoim koncie osiem punktów i zajmuje w tabeli ósmą lokatę.

Miedź – Wisła, historia

Po raz ostatni drużyny zmierzyły się ze sobą w sezonie 2018/2019. Spotkały się one trzykrotnie, gdyż po sezonie zasadniczym Ekstraklasa była wówczas dzielona na grupy mistrzowską i spadkową. Jesienią Wisła wygrała wówczas u siebie 2-1, zaś wiosną lepsza przed własną publicznością okazała się Miedź Legnica (2-0). W ostatnim meczu sezonu Miedź po absolutnie szalonym występie ograła Wisłę w Krakowie aż 5-4.

Miedź – Wisła, kursy bukmacherskie

Co ciekawe, za delikatnego faworyta bukmacherów uznawana jest Wisła Kraków, która dużo gorzej punktowała w pierwszych kolejkach sezonu. Kurs na jej zwycięstwo waha się między 2.55 a 2.65. W przypadku ewentualnej wygranej Miedzi Legnica jest to natomiast nawet 2.70. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z promocji bukmachera Gobet. Rejestrując się z kodem GOAL można otrzymać ofertę powitalną o łącznej wartości 930 złotych.

Miedź – Wisła, przewidywane składy

Miedź: Mądrzyk, Kostka, Mijuskovic, Hoogenhout, Carolina, Michalik, Tront, Lehaire, Antonik, Agbor, Drygas

Wisła: Raton, Jaroch, Uryga, Colley, Junca, Carbo, Duda, Goku, Alfaro, Villar, Rodado

Miedź – Wisła, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Miedzi 33% Remis 0% Wygrana Wisły 67% 6 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Miedzi

Remis

Wygrana Wisły

Miedź – Wisła, transmisja meczu

Piątkowy mecz 7. kolejki pierwszej ligi pomiędzy Miedzią Legnica a Wisłą Kraków rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w telewizji na Polsat Sport News.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.