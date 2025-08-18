Miedź Legnica – ŁKS Łódź: typy, kursy, zapowiedź (19.08.2025)

Miedź Legnica - ŁKS Łódź: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na wtorkowy mecz Betclic 1. ligi. Zmierzą się w nim dwa zespoły, które mają spore ambicje, ale zupełnie inaczej rozpoczęły sezon/

SR SPORT PHOTO AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: przewidywania

Rozgrywki Betclic 1. ligi przyśpieszają. W nadchodzącym tygodniu rozegramy bowiem dwie serie gier, jedna z nich zaplanowana jest na środek tygodnia. To właśnie w ramach jednego z wtorkowych spotkań czeka nas niezwykle ciekawa potyczka pomiędzy zespołem Miedzi Legnica, a ŁKS-u Łódź. Wszystko wskazuje bowiem na to, że powinien to być niezwykle wyrównany mecz. Obie te ekipy przed startem rozgrywek miały ambitne plany, ale po pierwszych kolejach tylko zespół z Łodzi może powiedzieć, że choć udaje mu się je realizować.

Miedź bowiem do tej pory na swoim koncie uzbierała tylko jeden punkt i ze stanowiskiem trenera pożegnał się Wojciech Łobodziński. ŁKS na koncie ma dziewięć oczek i zajmuje 4. miejsce w ligowej tabeli.

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: ostatnie wyniki

Piłkarze gospodarzy do tej pory na swoim koncie zanotowali tylko jeden punkt, w zremisowanym 2:2 starciu z Chrobrym Głogów. Miało ono miejsce w ostatniej kolejce, a więc można powiedzieć, że nowy trener delikatnie pomógł drużynie. Nadal jednak Miedź okupuje strefę spadkową, bowiem wcześniej przegrała wszystkie mecze, a były to starcia z GKS-em Tychy, Pogonią Grodzisk Mazowiecki, Odrą Opole i Śląskiem Wrocław.

Jeśli chodzi z kolei o piłkarzy z Łodzi, to ekipa Szymona Grabowskiego jest właściwie na przeciwległym biegunie ligowej rzeczywistości. Do tej pory pokonali oni zespół Znicza Pruszków, Polonii Bytom oraz Stali Mielec w ostatniej kolejce. Co jednak ciekawe, wszystkie dotychczasowe punkty udało się zdobyć w meczach domowych, bowiem dwa wyjazdy – na mecz z Wisłą Kraków oraz Chrobrym Głogów – zakończyły się porażką.

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: historia

Historia spotkań tych dwóch zespołów w ostatnich latach jest oczywiście dość bogata. W minionym sezonie Miedź grała z ŁKS-em dwukrotnie. Dwukrotnie też okazywała się lepsza od spadkowicza z PKO Ekstraklasy. W sumie jednak na koncie legniczan są trzy zwycięstwa w tej rywalizacji z rzędu, bowiem wygrali oni także w marcu 2022 roku. Ostatni raz ŁKS pokonał piłkarzy z Dolnego Śląska we wrześniu 2021 roku i było to wyjazdowe starcie. Wówczas zakończyło się ono rezultatem 2:0 dla łodzian.

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: kto wygra?

Kto wygra mecz? Miedź Legnica

Remis

ŁKS Łódź Miedź Legnica

Remis

ŁKS Łódź 0 Votes

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów minimalnym faworytem tego meczu jest zespół Miedzi Legnica. Kurs na zwycięstwo piłkarzy Janusza Niedźwiedzia wynosi mniej więcej 2.60. Z kolei remis można postawić po kursie w okolicach 3.50. Jeśli jednak zdecydujemy się na zagranie na trzy punkty gości, a więc ŁKS-u Łódź, to możemy to zrobić za mniej więcej 2.75.

Miedź Legnica ŁKS Łódź 2.60 3.50 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 sierpnia 2025 16:37 .

Miedź Legnica – ŁKS Łódź: transmisja

Mecz pomiędzy Miedzią Legnica a ŁKS-em Łódź będzie można obejrzeć tylko w internecie, a dokładnie na stronie i w aplikacji sport.tvp.pl. Istnieje także opcja skorzystania z usługi Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto TUTAJ z kodem promocyjnym GOALPL. Minimalna wpłata to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.