Manchester United – Wolverhampton Wanderers: typy, kursy, zapowiedź (30.12.2025)

Manchester United – Wolverhampton: typy bukmacherskie

W 19. kolejce Premier League na Old Trafford stawi się najgorsza drużyna tego sezonu ligowego. Tym samym w konfrontacji Manchester United – Wolverhampton nie należy spodziewać się innego scenariusza, niż ten zakładający zwycięstwo gospodarzy. Strata punktów byłaby przyjęta przez sympatyków gospodarzy jako upokorzenie, których wszyscy w Manchesterze mają już dość. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Manchester United – Wolverhampton: ostatnie wyniki

Piłkarze Manchesteru United przegrali tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań. Nikt na Old Trafford prawdopodobnie nie traktuje tego jako wielkiego sukcesu w obliczu siły przeciwników, z którymi grali zawodnicy Rubena Amorina. Jego podopieczni ulegli Aston Villi 1:2. Remisami zakończyły się zaś potyczki z będącymi w dole tabeli Bournemouth (4:4) i West Hamem United (1:1). Pozytywem jest niedawny sukces z Newcastle United (1:0).

Co kolejkę u piłkarzy Wolverhampton zmienia się nie dorobek punktowy, a rywal, z którym tym razem przegrali. Wilki wciąż nie wygrały meczu jako jedyna drużyna w angielskiej elicie. W ostatnim spotkaniu nikt jednak nie łudził się, że uda się przerwać tę katastrofalną passę porażek. Wolverhampton wybrało się na Anfield, gdzie krótko po przerwie udało się nawet zdobyć bramkę. Finalnie to Liverpool wygrał jednak 2:1.

Manchester United – Wolverhampton: historia

Kluby te zmierzyły się ze sobą stosunkowo niedawno, bo 8 grudnia. Wówczas Manchester United narobił strachu swoim kibicom po tym, jak Wolverhampton zdobyło tuż przed przerwą bramkę na 1:1. Czerwone Diabły wyszły z tej sytuacji obronną ręką i zwyciężyły 4:1.

Manchester United – Wolverhampton: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Manchester United wywiąże się z roli faworyta w najbliższym meczu. Współczynnik na taki scenariusz to 1.34. Zdarzenie zakładające wygraną Wolverhampton można zagrać po kursie 7.80. Z kolei potencjalny remis wyceniono kursem 5.45.

Manchester United – Wolverhampton: kto wygra?

Manchester United – Wolverhampton: przewidywane składy

Manchester United: Lammens – Dalot, Heaven, Martinez, Shaw – Casemiro, Ugarte – Dorgu, Mount, Cunha – Sesko

Wolverhampton: Jose Sa – Mosquera, Santiago Bueno, Krejci – Doherty, Lopez, Gomes, Hugo Bueno – Mane, Hee-Chan – Larsen

Manchester United – Wolverhampton: transmisja meczu

Mecz Manchester United – Wolverhampton odbędzie się we wtorek (30 grudnia) o godzinie 21:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

