Manchester United – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (17.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United – Manchester City: typy bukmacherskie

W 22. kolejce Premier League hit kolejki dostaniemy już na samym starcie. W sobotnie popołudnie czekają nas derby 198. derby Manchesteru. Jedna ze stron od kilku lat przeżywa gorszy okres sportowy, ale to nie umniejsza skali emocji związanych z tym spotkaniem. Manchester United zrobi wszystko, aby pokonać Manchester City.

Gospodarzy po raz pierwszy w tym sezonie poprowadzi Michael Carrick, który na Old Trafford dorobił się statusu legendy. Anglik został mianowany tymczasowym menedżerem Czerwonych Diabłów. Jego praca na potrwać do końca sezonu. Zwycięstwo z Obywatelami w derbach byłoby wymarzonym początkiem jego pracy dla tej części społeczności Manchesteru. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Manchester United – Manchester City: ostatnie wyniki

Piłkarze Manchesteru United niezmiennie zachowują kontakt z TOP4 ligowej tabeli. Mimo tego ostatnie tygodnie należy uznać za wysoce rozczarowujące. Zespół nie potrafi wygrać meczu od 26 grudnia i zwycięstwa 1:0 z Newcastle United. Po tym starciu nastąpiła seria trzech remisów z przeciwnikami, którzy bronią się przed spadkiem z ligi. Ponadto Czerwone Diabły pożegnały się ostatnio z Pucharem Anglii, z którego wyeliminowało ich Brighton (porażka 1:2).

Zawodnikom Manchesteru City rozgrywki pucharowe posłużyły jako przerwanie serii trzech meczów bez zwycięstwa (trzy remisy z rzędu w Premier League). Obywatele najpierw rozbili Exeter City 10:1, a następnie ograli 2:0 Newcastle United. Tym samym zbliżyli się do występu na Wembley w finale Pucharu Ligi Angielskiej.

Manchester United – Manchester City: historia

W poprzednim sezonie Manchester United okupował dolne rejony tabeli Premier League. Mimo tego Czerwone Diabły miały korzystny bilans ze swoim derbowym rywalem. W delegacji udało im się pokonać Manchester City 2:1. Z kolei na Old Trafford padł bezbramkowy remis. Obywatele nie zawiedli swoich kibiców w pierwszych derbach w tym sezonie. Na Etihad Stadium padł wynik 3:0 na korzyść gospodarzy.

Manchester United – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy wyrazili się jasno w kwestii faworyta sobotnich derbów Manchesteru. Wyżej cenione są umiejętności przyjezdnych z Etihad Stadium. Wygraną Manchesteru City możesz zagrać po kursie 1.88. Z kolei zwycięstwo Manchesteru City wyceniono współczynnikiem około 3.80. Niewiele wyższy jest kurs na remis.

Manchester United Remis Manchester City 3.80 3.90 1.88 3.65 3.93 1.78 3.80 3.93 1.88 Odds are subject to change. Last updated 9 stycznia 2026 21:10

Manchester United – Manchester City: kto wygra?

Manchester United – Manchester City: przewidywane składy

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Alleyne, O’Reilly; Rodri; Bernardo, Cherki, Foden, Semenyo; Haaland

Manchester United – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Manchester United – Manchester City odbędzie się w sobotę (17 stycznia) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

