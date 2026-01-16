Manchester United – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (17.01.2026)

Manchester United – Manchester City: typy bukmacherskie
W 22. kolejce Premier League hit kolejki dostaniemy już na samym starcie. W sobotnie popołudnie czekają nas derby 198. derby Manchesteru. Jedna ze stron od kilku lat przeżywa gorszy okres sportowy, ale to nie umniejsza skali emocji związanych z tym spotkaniem. Manchester United zrobi wszystko, aby pokonać Manchester City.
Gospodarzy po raz pierwszy w tym sezonie poprowadzi Michael Carrick, który na Old Trafford dorobił się statusu legendy. Anglik został mianowany tymczasowym menedżerem Czerwonych Diabłów. Jego praca na potrwać do końca sezonu. Zwycięstwo z Obywatelami w derbach byłoby wymarzonym początkiem jego pracy dla tej części społeczności Manchesteru. Mój typ: obie drużyny strzelą.
Manchester United – Manchester City: ostatnie wyniki
Piłkarze Manchesteru United niezmiennie zachowują kontakt z TOP4 ligowej tabeli. Mimo tego ostatnie tygodnie należy uznać za wysoce rozczarowujące. Zespół nie potrafi wygrać meczu od 26 grudnia i zwycięstwa 1:0 z Newcastle United. Po tym starciu nastąpiła seria trzech remisów z przeciwnikami, którzy bronią się przed spadkiem z ligi. Ponadto Czerwone Diabły pożegnały się ostatnio z Pucharem Anglii, z którego wyeliminowało ich Brighton (porażka 1:2).
Zawodnikom Manchesteru City rozgrywki pucharowe posłużyły jako przerwanie serii trzech meczów bez zwycięstwa (trzy remisy z rzędu w Premier League). Obywatele najpierw rozbili Exeter City 10:1, a następnie ograli 2:0 Newcastle United. Tym samym zbliżyli się do występu na Wembley w finale Pucharu Ligi Angielskiej.
Manchester United – Manchester City: historia
W poprzednim sezonie Manchester United okupował dolne rejony tabeli Premier League. Mimo tego Czerwone Diabły miały korzystny bilans ze swoim derbowym rywalem. W delegacji udało im się pokonać Manchester City 2:1. Z kolei na Old Trafford padł bezbramkowy remis. Obywatele nie zawiedli swoich kibiców w pierwszych derbach w tym sezonie. Na Etihad Stadium padł wynik 3:0 na korzyść gospodarzy.
Manchester United – Manchester City: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy wyrazili się jasno w kwestii faworyta sobotnich derbów Manchesteru. Wyżej cenione są umiejętności przyjezdnych z Etihad Stadium. Wygraną Manchesteru City możesz zagrać po kursie 1.88. Z kolei zwycięstwo Manchesteru City wyceniono współczynnikiem około 3.80. Niewiele wyższy jest kurs na remis.
Manchester United – Manchester City: kto wygra?
Manchester United – Manchester City: przewidywane składy
Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Alleyne, O’Reilly; Rodri; Bernardo, Cherki, Foden, Semenyo; Haaland
Manchester United – Manchester City: transmisja meczu
Mecz Manchester United – Manchester City odbędzie się w sobotę (17 stycznia) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
