Manchester United – Fulham: typy bukmacherskie

W 24. kolejce Premier League zobaczymy w akcji zespół, który zaszokował piłkarskie środowisko w Anglii. Pędzący jak burza Manchester United zagra o trzecie zwycięstwo z rzędu. Tym razem Czerwone Diabły będą faworytem, ponieważ na Old Trafford podejmą Fulham. Goście pokazują, że potrafią grać skutecznie z silniejszymi od siebie drużynami, stąd mogą oni sprawić gospodarzom sporo kłopotów. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 1,75 Obie drużyny strzelą przejdź do %operator

Manchester United – Fulham: ostatnie wyniki

Dwa ostatnie tygodnie były dla kibiców Manchesteru United piękną odmianą po trudnych miesiącach bieżącego sezonu. Czerwone Diabły do momentu zatrudnienia Michaela Carricka w roli tymczasowego trenera miały serię czterech spotkań z rzędu bez wygranej. Anglik poprowadził swój były klub do derbowej wygranej 2:0 z Manchesterem City. Ponadto pokonał liderujący w rozgrywkach Arsenal i to na jego terenie (3:2).

Fulham utrzymuje kontakt ze ścisłą czołówką ligi. Zespół ten w ostatnich tygodniach zdołał zremisować z Liverpoolem (1:1) oraz pokonać Chelsea (2:1). Wszystko to miało miejsce na własnym boisku. Londyńczycy również u siebie pokonali niedawno 2:1 Brighton.

Manchester United – Fulham: historia

W ubiegłym roku kluby te zagrały ze sobą trzykrotnie. Manchester United wygrał w Londynie mecz ligowy. Z kolei Fulham zrewanżowało się Czerwonym Diabłom wygraną po rzutach karnych na Old Trafford w Pucharze Anglii. Z kolei na początku tego sezonu miał miejsce remis 1:1.

Manchester United – Fulham: kursy bukmacherskie

Za faworyta tego meczu uznano Manchester United, którego zwycięstwo można zagrać po kursie 1.58. Współczynnik na zwycięstwo Fulham ustalono na poziomie około 5.00. Z kolei kurs na remis to między 4.10 a 4.40..

Manchester United – Fulham: kto wygra?

Manchester United – Fulham: przewidywane składy

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha

Fulham Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Sessegnon; Berge, Iwobi; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez

Manchester United – Fulham: transmisja meczu

Mecz Manchester United – Fulham odbędzie się w niedzielę (1 lutego) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

