Manchester United – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2025)

Manchester United - Burnley: typy i kursy na mecz 3. kolejki rozgrywek Premier League. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Old Trafford już w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 16:00.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Casemiro oraz Bruno Fernandes

Manchester United – Burnley

Już w sobotnie popołudnie Manchester United będzie miał okazję sięgnąć po pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. Tego dnia podopieczni Rubena Amorima zmierzą się przed własną publicznością z Burnley w ramach 3. kolejki rozgrywek Premier League. Na Old Trafford panują ponure nastroje, ponieważ w tygodniu zespół poniósł porażkę po rzutach karnych z Grimsby Town. Teraz Czerwone Diabły muszą sięgnąć po trzy punkty, aby zmazać plamę. Ale beniaminek z pewnością postawi trudne warunki.

Ja ostatecznie uważam, że obaj bramkarze zakończą mecz bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Manchester United – Burnley, ostatnie wyniki

Manchester United fatalnie wszedł w nowy sezon. Dotychczas podopieczni Rubena Amorima rozegrali trzy mecze, w których zanotowali remis (1:1 z Fulham), a także ponieśli aż dwie porażki (0:1 z Arsenalem oraz po rzutach karnych z Grimsby Town w Pucharze Ligi Angielskiej).

Burnley natomiast może się pochwalić dobrą dyspozycją. W trzech dotychczas rozegranych meczach beniaminek Premier League odniósł dwa zwycięstwa (2:0 z Sunderland i 2:1 z Derby County w Pucharze Ligi Angielskiej), a także ponieśli jedną porażkę (0:3 z Tottenhamem Hotspur).

Manchester United – Burnley, historia

Ostatnie starcia między tymi zespołami miały miejsce w sezonie 2023/24. Wówczas w rundzie jesiennej triumfował Manchester United (1:0), natomiast wiosną ekipy podzieliły się punktami (1:1). Wcześniejsze trzy mecze kończyły się dwoma triumfami Czerwonych Diabłów, a także jednym remisem.

Manchester United – Burnley, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest Manchester United. Jeśli rozważasz typ na wygraną Czerwonych Diabłów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.37. W przypadku zwycięstwa Burnley natomiast sięga nawet 8.40.

Manchester United – Burnley, kto wygra?

Manchester United – Burnley, przewidywane składy

Manchester United – Burnley, transmisja meczu

Sobotni mecz Manchester United – Burnley rozpocznie się o godzinie 16:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:

