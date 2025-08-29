Manchester United – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2025)

Manchester United – Burnley
Już w sobotnie popołudnie Manchester United będzie miał okazję sięgnąć po pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. Tego dnia podopieczni Rubena Amorima zmierzą się przed własną publicznością z Burnley w ramach 3. kolejki rozgrywek Premier League. Na Old Trafford panują ponure nastroje, ponieważ w tygodniu zespół poniósł porażkę po rzutach karnych z Grimsby Town. Teraz Czerwone Diabły muszą sięgnąć po trzy punkty, aby zmazać plamę. Ale beniaminek z pewnością postawi trudne warunki.
Ja ostatecznie uważam, że obaj bramkarze zakończą mecz bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
Manchester United – Burnley, ostatnie wyniki
Manchester United fatalnie wszedł w nowy sezon. Dotychczas podopieczni Rubena Amorima rozegrali trzy mecze, w których zanotowali remis (1:1 z Fulham), a także ponieśli aż dwie porażki (0:1 z Arsenalem oraz po rzutach karnych z Grimsby Town w Pucharze Ligi Angielskiej).
Burnley natomiast może się pochwalić dobrą dyspozycją. W trzech dotychczas rozegranych meczach beniaminek Premier League odniósł dwa zwycięstwa (2:0 z Sunderland i 2:1 z Derby County w Pucharze Ligi Angielskiej), a także ponieśli jedną porażkę (0:3 z Tottenhamem Hotspur).
Manchester United – Burnley, historia
Ostatnie starcia między tymi zespołami miały miejsce w sezonie 2023/24. Wówczas w rundzie jesiennej triumfował Manchester United (1:0), natomiast wiosną ekipy podzieliły się punktami (1:1). Wcześniejsze trzy mecze kończyły się dwoma triumfami Czerwonych Diabłów, a także jednym remisem.
Manchester United – Burnley, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest Manchester United. Jeśli rozważasz typ na wygraną Czerwonych Diabłów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.37. W przypadku zwycięstwa Burnley natomiast sięga nawet 8.40.
Manchester United – Burnley, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Manchesteru United
- remisem
- wygraną Burnley
0 Votes
Manchester United – Burnley, przewidywane składy
|2Diogo Dalot
|5Harry Maguire
|11Joshua Zirkzee
|24Andre Onana
|25Manuel Ugarte
|26Ayden Heaven
|33Tyler Fredricson
|37Kobbie Mainoo
|7Mason Mount
|4Joe Worrall
|10Marcus Edwards
|13Max Weiß
|19Zian Flemming
|17Loum Tchaouna
|21Aaron Ramsey
|22Oliver Sonne
|23Lucas Pires
|29Josh Laurent
Manchester United – Burnley, transmisja meczu
Sobotni mecz Manchester United – Burnley rozpocznie się o godzinie 16:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
- Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)
- Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty
- Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł
- Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta
Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.