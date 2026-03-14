Manchester United – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (15.03.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Luke Shaw

Manchester United – Aston Villa: typy bukmacherskie

W 30. kolejce Premier League dojdzie do bezpośredniej rywalizacji o miejsce na trzecim stopniu podium. Z pozycji broniącej do spotkania przystąpi Manchester United. Czerwone Diabły z najlepszej trójki spróbuje wyrzucić Aston Villa. Obie ekipy będą dodatkowo zmobilizowane, ponieważ przegrały w minionej serii gier. Kto zdoła się przełamać w niedzielę? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Manchester United – Aston Villa: ostatnie wyniki

W minionej kolejce Manchester United doznał pierwszej porażki za kadencji Michaela Carricka. Czerwone Diabły nie sprostały zadaniu i okazały się minimalnie słabsze w wyjazdowym spotkaniu z Newcastle United (1:2). Wcześniej ekipa z Old Trafford rozprawiła się z Crystal Palace (2:1) czy Evertonem (1:0).

Aston Villa rozegrała kilka dni temu mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Unai Emery i spółka wybrali się do Francji na spotkanie z Lille. Zakończyło się ono dobrze dla ekipy z Birmingham, która zwyciężyła 1:0. Wcześniej Aston Villa miała serię czterech kolejnych meczów bez wygranej (remis i trzy porażki).

Manchester United – Aston Villa: historia

Poprzednie bezpośrednie spotkanie tych drużyn rozstrzygnęło się w zasadzie na dystansie kwadransa. Aston Villa objęła prowadzenie tuż przed przerwą. Manchester United zdołał jednak wyrównać przed zejściem do szatni. Chwilę przed upływem godziny gry ekipa z Birmingham wyszła na prowadzenie 2;1, które nie oddała już do ostatniego gwizdka.

Manchester United – Aston Villa: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Manchester United, czego dowodzi kurs 1.77, przy współczynniku 4.25 na sukces Aston Villi. Remis wyceniono kursem między 3.75 a 3.90.

Manchester United – Aston Villa: kto wygra?

Manchester United – Aston Villa: przewidywane składy

Manchester United: Lammens; Mazraoui, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Aston Villa: Martinez; Bogarde, Konsa, Torres, Maatsen; Luiz, Onana, Sancho, Rogers, Buendia; Watkins

Manchester United – Aston Villa: transmisja meczu

Mecz Manchester United – Aston Villa odbędzie się w niedzielę (15 marca) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

