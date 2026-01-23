Manchester City – Wolverhampton Wanderers: typy, kursy, zapowiedź (24.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Manchester City – Wolverhampton: typy bukmacherskie

W 23. kolejce Premier League o przerwanie serii porażek postara się Manchester City. Ten zdumiewający fakt pozostaje zagadką dla Pepa Guardioli, który liczy na przełamanie w sobotnim spotkaniu z Wolverhampton. Ostatni zespól w lidze to jednak tylko pozornie korzystna informacja. Przyjezdni wyglądają coraz lepiej i mogą zaskoczyć swoim występem na Etihad Stadium. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 1,88 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

Manchester City – Wolverhampton: ostatnie wyniki

Pep Guardiola może mieć powody do obaw wobec postawy swojej drużyny w 2026 roku. Manchester City triumfował w krajowych pucharach, ale na arenie międzynarodowej było już wyraźnie gorzej. Obywatele sensacyjnie przegrali 1:3 z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów. Ponadto bolesna okazały się przegrane 0:.2 derby Manchesteru.

Na prostą na przełomie grudnia i stycznia wyszło natomiast Wolverhampton. To wciąż najgorszy zespół w tym sezonie Premier League, ale seria pięciu spotkań z rzędu bez porażki, to fakt bezsprzecznie warty odnotowania. Wilki zremisowały na Old Trafford 1:1 z Manchesterem United. Ponadto pokonały one 3:0 West Ham United, co było ich pierwszym zwycięstwem w bieżącej kampanii ligowej.

Manchester City – Wolverhampton: historia

Manchester City zdążył już w tym sezonie zaprezentować na boisku różnicę poziomu sportowego, która dzieli obie drużyny. Wolverhampton mniej trudności z tym przeciwnikiem miało sezon wcześniej. Wówczas Wilki przegrały obie potyczki różnicą jednego trafienia.

Manchester City – Wolverhampton: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Manchester City bez większych trudności pokona Wolverhampton. Współczynnik na taki scenariusz wynosi 1.23. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie zespół gości, taki scenariusz możesz zagrać po kursie nawet 11.50. Remis wyceniono kursem między 6.40 a 6.70.

Manchester City – Wolverhampton: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Wolverhampton Wygrana Manchesteru City 0%

Remis 0%

Wygrana Wolverhampton 100% 1+ Votes

Manchester City – Wolverhampton: przewidywane składy

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Gonzalez, Bernardo; Semenyo, Foden, Doku; Haaland

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, Andre, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Hwang, Strand Larsen

Manchester City – Wolverhampton: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Wolverhampton odbędzie się w sobotę (24 stycznia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.