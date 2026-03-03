Manchester City – Nottingham Forest: typy, kursy, zapowiedź (04.03.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Tijjani Reijnders

Manchester City – Nottingham Forest: typy bukmacherskie

W 29. kolejce Premier League zobaczymy najlepszy zespół w rozgrywkach za okres pięciu ostatnich spotkań. Rozpędzony Manchester City podejmie na Etihad Stadium Nottingham Forest, czyli przeciwnika znajdującego się tuż nad strefą spadkową. W poprzednich pojedynkach w Manchesterze różnica klas między tymi zespołami była widoczna. Czy tak będzie i tym razem? Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

Manchester City – Nottingham Forest: ostatnie wyniki

Piłkarze Manchesteru City nie mieli jeszcze okazji grać w marcu. W lutym zaprezentowali się natomiast zjawiskowo. Obywatele wygrali sześć z siedmiu meczów. W czasie passy kolejnych zwycięstw ograli między innymi Liverpool (2:1) i dwukrotnie Newcastle United (3:1 i 2:1). Jedynym rywalem, którego nie udało im się pokonać, był Tottenham Hotspur (2:2).

Nottingham Forest ma za sobą dwumecz z Fenerbahce w 1/16 finału Ligi Europy. Anglicy wygrali pierwsze spotkanie 3:0, ale w rewanżu ulegli Turkom 1:2. Mimo tego udało im się awansować do kolejnej rundy. Szczęśliwego zakończenia nie było w ostatnich spotkaniach Premier League. Nottingham uległo bowiem Liverpoolowi (0:1) i Brighton (1:2).

Manchester City – Nottingham Forest: historia

Z pierwszego bezpośredniego meczu w tym sezonie najbardziej mogliśmy zapamiętać występ Rayana Cherkiego. Francuz błysnął w drugiej odsłonie spotkania na City Ground w Nottingham, zdobywając bramkę oraz zaliczając asystę. Między innymi dzięki niemu Manchester City wygrał 2:1.

Manchester City – Nottingham Forest: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Manchester City, czego dowodzi kurs 1.40, przy współczynniku 6.75 na sukces Nottingham Forest. Remis wyceniono kursem między 4.75 a 4.85.

Manchester City – Nottingham Forest: kto wygra?

Manchester City – Nottingham Forest: przewidywane składy

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo; Marmoush

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

Manchester City – Nottingham Forest: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Nottingham Forest odbędzie się w środę (4 marca) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

