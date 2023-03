Manchester City - Newcastle United, typy na mecz 26. kolejki Premier League. Po nieudanej batalii w finale Pucharu Ligi Angielskiej "Sroki" wracają do zmagań w krajowej ekstraklasie. W sobotę czeka je bardzo trudne wyzwanie, bowiem zmierzą się na wyjeździe z Manchesterem City. Początek spotkania o godzinie 13:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Etihad Stadium Premier League Manchester City Newcastle 1.46 4.85 7.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 marca 2023 19:18 .

Manchester City – Newcastle, typy i przewidywania

Rywalizacja Manchesteru City z Newcastle United to obok spotkania Liverpoolu z Manchesterem United największy hit nadchodzącej kolejki Premier League. Sroki nieoczekiwanie włączyły się do walki o zajęcie miejsca w czołowej czwórce i awans do przyszłej edycji rozgrywek Ligi Mistrzów. Obywatele z kolei depczą po piętach liderującego Arsenalu, mając nadzieję, że uda się wreszcie ustabilizować formę i znaleźć się na czele tabeli. Ekipa Eddiego Howe’a w ostatnim czasie nie spisuje się najlepiej i ciężko wierzyć w przełamanie na terenie obecnego mistrza Anglii. Ten natomiast w poprzednich siedmiu meczach tylko raz zachował czyste konto. Skłaniamy się więc ku opcji, że oba zespoły zakończą sobotnie spotkanie z dorobkiem strzeleckim. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

Superbet 1,90 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Superbet 1,90 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Manchester City – Newcastle, sytuacja kadrowa

Wszyscy nieobecni ostatnio zawodnicy Manchesteru City powoli wracają do zdrowia. Do dyspozycji Pepa Guardioli w sobotę mogą być Aymeric Laporte i John Stones. Obaj pauzowali w związku z kontuzjami. Ulgą odetchnąć może również Eddie Howe, który nie ma już problemu między słupkami. Po zawieszeniu spowodowanym czerwoną kartką do gry wraca Nick Pope.

Manchester City – Newcastle, ostatnie wyniki

W ciągu ostatniego tygodnia Manchester City rozegrał aż trzy spotkania. Najgorzej ułożył się zdecydowanie wyjazd do Lipska w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów, który zakończył się remisem 1-1. W Premier League mistrzowie Anglii rozgromili Bournemouth aż 4-1, a w poprzednim meczu 1/8 finału Pucharu Anglii ograli drugoligowy Bristol City 3-0. W ligowej tabeli Obywatele tracą do liderującego Arsenalu dwa punkty i rozegrali jedno spotkanie więcej.

Newcastle United ma za sobą nieudane spotkanie z Manchesterem United (0-2) w finale Pucharu Ligi Angielskiej. W ostatnim czasie Sroki zanotowały wyraźny spadek formy, co dobrze obrazują wyniki w Premier League. Nie udało się bowiem wygrać żadnego z czterech poprzednich meczów – remisami zakończyły się starcia z Crystal Palace (0-0), West Hamem (1-1) i Bournemouth (1-1), zaś porażką z Liverpoolem (0-2).

Manchester City – Newcastle, historia

Pierwszy bezpośredni mecz między tymi drużynami w obecnym sezonie był bardzo emocjonujący. W 3. kolejce Premier League doszło do rywalizacji na St. James’ Park, która zakończyła się remisem 3-3. Dla Newcastle United strzelali Miguel Almiron, Callum Wilson i Kieran Trippier, zaś dla Manchesteru City Ilkay Gundogan, Erling Haaland oraz Bernardo Silva.

Manchester City – Newcastle, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego starcia w oczach bukmacherów jest Manchester City. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1,45. W przypadku wygranej Newcastle United jest to nawet aż 7,0.

Manchester City – Newcastle, przewidywane składy

Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Ake, Rodri, Gudogan, Grealish, De Bruyne, Mahrez, Haaland

Newcastle United: Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Longstaff, Guimaraes, Joelinton, Almiron, Wilson, Saint-Maximin

Manchester City – Newcastle, transmisja meczu

Sobotni mecz 26. kolejki Premier League pomiędzy Manchesterem City a Newcastle United rozpocznie się o godzinie 13:30. Transmisję z tego spotkania można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.