Manchester City – Brentford: typy i kursy na mecz Premier League. To zaległe starcie w ramach 18. kolejki. Początek rywalizacji na Etihad Stadium już w najbliższy wtorek, 20 lutego o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City Brentford Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2024 16:52 .

Manchester City – Brentford, typy i przewidywania

Przed nami zaległe spotkanie w ramach 18. kolejki Premier League, w którym Manchester City na Etihad Stadium podejmie Brentford. Jeżeli The Citizens zgarną trzy oczka, to awansują na drugie miejsce w tabeli i będą tracić tylko punkt do liderującego Liverpoolu. The Bees to z kolei w tym momencie 14. ekipa w stawce, która ma sześć oczek przewagi nad strefą spadkową. Faworyta wtorkowej rywalizacji nietrudno jest więc wskazać.

Erling Haaland odblokuje się po ostatnich dwóch meczach posuchy? Na to liczę. Mój typ: Erling Haaland zdobędzie bramkę.

Manchester City – Brentford, sytuacja kadrowa

Manchester City Zawodnik Powrót Zack Steffen Operacja kolana Koniec lutego 2024 Josko Gvardiol Uraz kostki Początek marca 2024 Jack Grealish Uraz pachwiny Początek marca 2024

Brentford Zawodnik Powrót Rico Henry Kontuzja kolana Początek czerwca 2024 Kevin Schade Uraz biodra Kilka dni Aaron Hickey Uraz ścięgna udowego Kilka dni Bryan Mbeumo Uraz kostki Połowa marca 2024 Joshua Da Silva Operacja kolana Początek czerwca 2024 Saman Ghoddos Powołanie do reprezentacji Po 1 meczu Ji-soo Kim Powołanie do reprezentacji Po 1 meczu

Manchester City – Brentford, ostatnie wyniki

Podopieczni Pepa Guardioli w ostatnim czasie zremisowali 1:1 z Chelsea w Premier League i na wyjeździe pokonali Kopenhagę 3:1 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Thomasa Franka rywalizował tylko na ligowym podwórku – porażka 1:4 z Liverpoolem oraz wygrana 2:0 z Wolverhampton Wanderers.

Manchester City – Brentford, historia

Co ciekawe, Pszczoły nie wypadają najgorzej w bezpośredniej rywalizacji z Obywatelami, jeśli chodzi o pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami. Manchester City w tym czasie triumfował trzy razy, a Brentford może pochwalić się dwoma zwycięstwami. Nie padł zatem żaden remis.

Manchester City – Brentford, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Manchesteru City wynosi około 1.20, a typ na zwycięstwo Brentfordu to mniej więcej 13.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 7.00. To spotkanie można obstawić w Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Manchester City – Brentford, przewidywane składy

Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Manchester City Pep Guardiola 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Rezerwowi ▼ 5 John Stones 8 Mateo Kovacic 18 Stefan Ortega 20 Bernardo Silva 21 Sergio Gomez 27 Matheus Nunes 52 Oscar Bobb 76 Mahamadou Susoho 82 Rico Lewis 11 Yoane Wissa 13 Zanka 14 Saman Ghoddos 15 Frank Onyeka 21 Thomas Strakosha 23 Keane Lewis-Potter 24 Mikkel Damsgaard 26 Shandon Baptiste 33 Yegor Yarmolyuk

Manchester City – Brentford, kto wygra?

Manchester City – Brentford, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Etihad Stadium już w najbliższy wtorek, 20 lutego o godzinie 20:30.

