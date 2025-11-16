Malta – Polska: typy, kursy, zapowiedź (17.11.2025)

Malta - Polska to starcie dziewiątej kolejki kwalifikacji do mistrzostw świata. Mecz na obiekcie w Ta' Qali zacznie się o godzinie 20:45. Sprawdź typy i kursy na spotkanie.

Malta – Polska: przewidywania

Reprezentacja Polski tak naprawdę od potyczki z Maltą zaczyna przygotowania do baraży o awans na MŚ 2026, które odbędą się w marcu przyszłego roku. Co prawda Biało-czerwoni wciąż mają matematyczne szanse na to, aby wywalczyć bezpośredni awans na mundial. Niemniej trzeba twardo stąpać po ziemi, bo praktycznie tylko cud mógłby sprawić, że taka sytuacja mogłaby mieć miejsce. Oprócz tego, że Polska musiałaby wysoko wygrać w swoim najbliższym spotkaniu, to Holandia musiałaby dotkliwie przegrać z Litwą.

Polską i maltańską drużynę w tabeli grupy G kwalifikacji do mistrzostw świata dzieli różnica dziewięciu punktów. Biało-czerwoni plasują się na drugiej pozycji z 14 oczkami. Z kolei na czwartym miejscu plasuje się ekipa Emilio De Leo.

W pięciu dotychczasowych potyczkach z Maltą za każdym razem górą była reprezentacja Polski. Niemniej zdecydowaną wygraną Biało-czerwoni odnieśli w tych starciach tylko dwa razy, w 1981 i 2003 roku. W związku z tym trzeba spodziewać się, że ekipa Jana Urbana podejdzie z pokorą i koncentracją do meczu, z szacunkiem do przeciwnika, nie pozwalając sobie na jego lekceważenie.

Mając na uwadze to, że indywidualna jakość między ekipami jest duża, można mieć konkretne oczekiwania względem polskiej drużyny w kontekście kilku goli. Analizując jednak to, jak wyglądało to w poprzednich meczach między ekipami i biorąc pod uwagę wzrost formy Maltańczyków przy okazji poprzedniej potyczki, rozsądne wydaje się rozwiązanie z różnicą dwóch trafień Biało-czerwonych. Mój typ: Dokładna liczba goli 2.

Malta – Polska: ostatnie wyniki

Gospodarze przystąpią do potyczki opromienieni zwycięstwem nad Finlandią (2:0). Malta tym samym wróciła na zwycięski szlak po dwóch z rzędu porażkach. Ogólnie w trakcie trwających kwalifikacji ekipa Emilio De Leo wywalczyła pięć punktów, co jest następstwem zwycięstwa i dwóch remisów.

Z kolei drużyna prowadzona przez Jana Urbana ostatnio podzieliła się punktami z Holandią (1:1). Tym samym reprezentacja Polski pod wodzą byłego szkoleniowca Górnika Zabrze jest wciąż bez porażki. Jak na razie w pięciu starciach Biało-czerwoni wygrali trzykrotnie i dwa razy zremisowali.

Malta – Polska: historia

Po raz szósty w historii obie ekipy zagrają ze sobą w poniedziałkowy wieczór. We wcześniejszych pięciu starciach za każdym razem wygrywała Polska. Największe zwycięstwo Biało-czerwoni zaliczyli w listopadzie 1981 roku na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, wygrywając sześcioma golami (6:0). Drużyna prowadzona wówczas przez Antoniego Piechniczka wygrała po bramkach zdobytych przez: Andrzeja Buncola, Włodzimierza Smolarka (dwa gole), Stefana Majewskiego, Dariusza Dziekanowskiego i Zbigniewa Bońka. W marcu tego roku Biało-czerwoni wygrali natomiast dwoma trafieniami (2:0).

Malta – Polska: kto wygra?

Malta – Polska: przewidywane składy

Obie ekipy wygląda na to, że przystąpią do potyczki w swoich optymalnych zestawieniach. W szeregach polskiej ekipy przede wszystkim do gry po pauzie za kartki mogą wrócić Przemysław Wiśniewski oraz Bartosz Slisz.

Malta – Polska: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem rywalizacji są goście. Typ na zwycięstwo reprezentacji Polski wynosi 1.30. Remis został oszacowanych na 5.50. Z kolei rozwiązanie na wygraną kształtuje się na poziomie 11.00 i to najmniej prawdopodobny wariant według bukmacherów.

Malta Polska 11.0 5.50 1.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 listopada 2025 20:20 .

Malta – Polska: transmisja

Poniedziałkowe spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Malta – Polska zacznie się o godzinie 20:45 i będzie emitowana na antenach TVP 1 i TVP Sport. Mecz skomentują Sławomir Kwiatkowski i Kazimierz Węgrzyn. Starcie ponadto będzie można śledzić na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać urządzeniach mobilnych i Smart TV.

