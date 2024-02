IMAGO/Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Mikel Oyarzabal

Real Mallorca – Real Sociedad, typy bukmacherskie

Na papierze zdecydowanie więcej atutów po swojej stronie ma Real Sociedad, który w tym sezonie prezentuje się bardzo solidnie i niezwykle rzadko schodzi z boiska pokonany. Tego nie można powiedzieć o drużynie Realu Mallorca. Baskowie, choć przystąpią do półfinałowej rywalizacji w roli faworyta, nie mogą sobie jednak pozwolić na zlekceważenie przeciwnika. Warto również pamiętać, że o awansie do finału zadecyduje dwumecz. W pierwszym meczu nie spodziewam się zbyt wielu bramek. Stawiam na to, że piłkę do bramki kierować będzie tylko jedna drużyna. Mój typ: brak BTTS

Mallorca – Real Sociedad, ostatnie wyniki

Real Mallorca w poprzedniej rundzie Pucharu Króla sprawił dużą niespodziankę, eliminując świetnie spisującą się w tym sezonie Gironę. Spotkanie zakończyło się wygraną 3:2 gospodarzy i ich zaskakującym awansem do najlepszej czwórki. Dobrej formy drużyny z Majorki nie potwierdzają jednak jej wyniki w lidze. Real Mallorca nie wygrał od czterech kolejek, a w dwóch ostatnich meczach przegrywał z Realem Betis (0:1) i Athletic Bilbao (0:4).

Real Sociedad w poprzedniej rundzie rozprawił się z Celtą Vigo, wygrywając na jej terenie 2:1. Ostatnie dwa ligowe występy to z kolei dwa bezbramkowe remisy w wykonaniu baskijskiego klubu. Drużyna z San Sebastian dzieliła się punktami z Rayo Vallecano i Gironą. Analizując formę Realu Sociedad należy również dodać, że zespół ten doznał zaledwie jednej porażki w 18 ostatnich spotkaniach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

Mallorca – Real Sociedad, historia

W tym sezonie obie drużyny miały okazję mierzyć się w ligowym meczu na Reale Arena. Górą był Real Sociedad, który wygrał skromnie 1:0 po trafieniu Mendeza. Baskowie z dziewięciu ostatnich meczów z Realem Mallorca we wszystkich rozgrywkach, wygrali aż osiem. To kolejny argument za stawianiem ich w roli faworyta w półfinałowej rywalizacji.

Mallorca – Real Sociedad, kursy bukmacherskie

Forma obu zespołów oraz historia bezpośrednich pojedynków jest po stronie Realu Sociedad. Również bukmacherzy dają gościom większe szanse na sukces w pierwszym półfinałowym meczu. W STS kurs na wygraną baskijskiego zespoły wynosi 2.25, podczas gdy na zwycięstwo Realu Mallorca 3.65. Przy okazji stawiania kuponu na ten mecz warto zabezpieczyć go cashbackiem. Zakład bez ryzyka 100 zł otrzymasz podając podczas rejestracji kod do STS GOAL.

Mallorca – Real Sociedad, kto wygra?

Mallorca – Real Sociedad, przewidywane składy

Real Mallorca do wtorkowego spotkania przystąpi tylko bez jednego zawodnika. Z powodu kontuzji kolana na murawie nie pojawi się Pablo Maffeo.

Znacznie dłuższa lista nieobecnych jest w drużynie Realu Sociedad. Ze względów zdrowotnych nie będą mogli wystąpić Sheraldo Becker, Carlos Fernandez, Aihen Munoz, Alvaro Odriozola i Kieran Tierney. Mało prawdopodobny jest także występ Takefusy Kubo i Hamariego Traore, którzy jeszcze niedawno występowali ze swoimi reprezentacjami odpowiednio w Pucharze Azji i Pucharze Narodów Afryki.

Mallorca: Greif – Gonzalez, Valjent, Raillo, Copete, Costa – A. Sanchez, Mascarell, D. Rodriguez – Prats, Larin

Sociedad: Remiro – Aramburu, Zubeldia, Le Normand, Galan – Mendez, Zubimendi, Merino – Oyarzabal, A. Silva, Barrenetxea

Mallorca – Real Sociedad, transmisja meczu

Pierwsze półfinałowe spotkanie Pucharu Króla pomiędzy Realem Mallorca i Realem Sociedad rozegrane zostanie we wtorek (6 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja z tego meczu dostępna będzie na kanale TVP Sport

