Luton Town – Nottingham Forest, typy i przewidywania

Po sobotniej potyczce nie spodziewam się widowiskowego futbolu. Luton to trzeci najgorszy zespół pod względem punktów zdobytych w domu. Nottingham zajmuje to samo miejsce w klasyfikacji uwzględniającej spotkania wyjazdowe. Bliżej mi jednak do wytypowania wygranej beniaminka, który pod koniec stycznia potrafił rozbić u siebie 4:0 Brighton. Mój typ: wygrana Luton.

Luton Town – Nottingham Forest, ostatnie wyniki

W meczach z udziałem Luton pada wiele goli, czego najlepszym przykładem jest ostatnia konfrontacja z Bournemouth. Dużo bramek nie oznacza jednak, że beniaminek jest w stanie zapunktować. We wspomnianej potyczce rywal odrobił stratę i finalnie pokonał Luton 4:3.

Nottingham od miesiąca nie potrafi zapunktować w Premier League. Zespół ten po wygranej z West Hamem doznał trzech kolejnych ligowych porażek. Sposób na pokonanie Nottingham znaleźli zawodnicy Aston Villi, Liverpoolu oraz Brighton.

Luton Town – Nottingham Forest, historia

Pierwszy mecz tych drużyn w sezonie 2023/2024 miał miejsce w 9. kolejce. Wówczas Nottingham miało dwubramkowe prowadzenie, którego nie potrafiło utrzymać w końcówce spotkania i w rezultacie Luton wywalczyło remis 2:2.

Luton Town – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są goście. Kurs na wygraną Luton wynosi około 2.70, a typ na zwycięstwo Nottingham to mniej więcej 2.43. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. To spotkanie można obstawić w Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Nottingham Forest Nuno Espirito Santo Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Nottingham Forest Nuno Espirito Santo Rezerwowi ▼ 1 James Shea 8 Luke Berry 10 Cauley Woodrow 17 Pelly Ruddock Mpanzu 23 Tim Krul 30 Andros Townsend 43 Zack Nelson 44 Axel Piesold 48 Dominic Martins 1 Matt Turner 6 Ibrahim Sangare 8 Cheikhou Kouyate 9 Taiwo Awoniyi 14 Callum Hudson-Odoi 18 Felipe Monteiro 19 Moussa Niakhate 21 Anthony Elanga 30 Willy Boly

Luton Town – Nottingham Forest, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu już w najbliższą sobotę,16 marca o godzinie 16:00.

