ŁKS Łódź – Warta Poznań, typy i przewidywania

Pojedynek ŁKS-u Łódź z Wartą Poznań rozpocznie zmagania w siódmej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny liczyły na zdecydowanie lepszy start kampanii, bowiem obecnie mają po zaledwie sześć oczek i znajdują się w dolnej części tabeli. Gospodarze uchodzą za nieznacznego faworyta w tym spotkaniu, ale goście na pewno powalczą o komplet punktów. Zwycięsko z tego starcia wyjdzie doświadczenie Kazimierza Moskala, czy może młodość oraz świeże spojrzenie Dawida Szulczka?

Rycerze Wiosny w ostatnim czasie mogą pochwalić się bardzo dobrym bilansem w bezpośredniej rywalizacji z Zielonymi. Nasz typ: zwycięstwo ŁKS-u.

ŁKS Łódź – Warta Poznań, ostatnie wyniki

Podopieczni Kazimierza Moskala po sześciu kolejkach mają na swoim koncie sześć oczek. ŁKS Łódź ostatnio przegrał 1:2 z Puszczą Niepołomice, a wcześniej wygrał 1:0 z Pogonią Szczecin. Zespół prowadzony przez Dawida Szulczka posiada dokładnie taki sam dorobek punktowy, a dwa poprzednie spotkania popularnych Zielonych w Ekstraklasie to bezbramkowy remis z Cracovią oraz porażka 2:3 z Radomiakiem Radom.

ŁKS Łódź – Warta Poznań, historia

ŁKS Łódź wygląda zdecydowanie lepiej od Warty Poznań w bezpośredniej rywalizacji. Warto jednak zaznaczyć, że ostatnio obie drużyny mierzyły się na drugim i trzecim poziomie rozgrywkowym. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich starć między tymi ekipami, to odnotujemy cztery wygrane Rycerzy Wiosny oraz jeden remis. Zieloni w tym czasie nie triumfowali ani razu.

ŁKS Łódź – Warta Poznań, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem piątkowego starcia są gospodarze. Kurs na wygraną ŁKS-u Łódź wynosi około 2.60, a typ na zwycięstwo Warty Poznań to mniej więcej 2.70. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

ŁKS Łódź – Warta Poznań, przewidywane składy

Wśród gospodarzy zabraknie pauzującego za czerwoną kartkę Adriana Małachowskiego i napomnianego czterema żółtymi kartkami Jakuba Letniowskiego. Po stronie gości natomiast nie należy się spodziewać kontuzjowanych Kacpra Przybyłki oraz Adriana Lisa.

ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 4-1-2-3 Warta Poznań (Przewidywany skład) 3-4-2-1 ŁKS Łódź (Przewidywany skład) 4-1-2-3 Warta Poznań (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy Kazimierz Moskal Dawid Szulczek Rezerwowi 3 Artemijus Tutyskinas

11 Engjell Hoti

17 Grzegorz Glapka

20 Piotr Janczukowicz

21 Stipe Juric

23 Maciej Sliwa

26 Bartosz Szeliga

28 Mieszko Lorenc

29 Anton Fase

88 Adam Marciniak

99 Dawid Arndt Maciej Zurawski 6

Niilo Mäenpää 8

Mateusz Kustosz 12

Michal Kopczynski 15

Konrad Matuszewski 22

Filip Borowski 28

Oskar Krzyzak 31

Wiktor Plesnierowicz 34

ŁKS - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Adrian Malachowski Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Adrian Malachowski Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu

Warta - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Adrian Lis Uraz dłoni Uraz dłoni Powrót: Koniec września 2023 Uraz dłoni Koniec września 2023 Kacper Przybylko Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2024 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Adrian Lis Uraz dłoni Uraz dłoni Powrót: Koniec września 2023 Uraz dłoni Koniec września 2023 Kacper Przybylko Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2024

ŁKS Łódź – Warta Poznań, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

zwycięstwem Warty

ŁKS Łódź – Warta Poznań, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 54 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 45 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie ŁKS w piątek, 1 września o godzinie 18:00.

