Liverpool - Manchester United: typy, kursy i zapowiedź na hit 17. kolejki Premier League. Odwieczna rywalizacja The Reds z Czerwonymi Diabłami jest uważana za jedną z największych w Anglii, dlatego w niedzielne popołudnie na Anfield można się spodziewać ogromnych emocji.

IMAGO / Ian Stephen Na zdjęciu: Darwin Nunez

Liverpool FC Manchester United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 grudnia 2023 19:44 .

Liverpool – Man Utd, typy bukmacherskie

W 17. kolejce Premier League na Anfield dojdzie do prawdziwego hitu. Liverpool podejmie u siebie Manchester United, co oznacza, że można się spodziewać ogromnych emocji. Rywalizacja tych obu zasłużonych klubów od pokoleń ekscytuje kibiców w Anglii i na całym świecie. W ostatnich latach znacznie lepiej radzą sobie The Reds.

Eksperci bez żadnych wątpliwości wskazali, że wyraźnym faworytem jest ekipa Juergena Kloppa. Liverpool wrócił w tym sezonie na szczyt i znów ma ochotę na walkę o mistrzostwo Anglii. Natomiast Manchester United musi sobie poradzić z długotrwałym kryzysem. Ekipa Erika ten Haga nie jest w stanie rywalizować z najlepszymi drużynami.

W tej sytuacji jedyną rozsądną opcją wydaje się zwycięstwo gospodarzy. Moim zdaniem Liverpool w meczu z Czerwonymi Diabłami może dodatkowo pokusić się o zdobycie nawet trzech goli.

Liverpool – Man Utd: kurs 200.00 na wygraną The Reds

Liverpool – Man Utd, ostatnie wyniki

Liverpool w ostatnim meczu doznał dość niespodziewanej porażki 1:2 z Royale Union SG w Lidze Europy. Jednak The Reds byli już pewni wyjścia z pierwszego miejsca w grupie i dlatego Juergen Klopp postawił na eksperymentalną jedenastkę. Przed tym spotkaniem Liverpool zanotował cztery wygrane z rzędu, pokonując LASK, Fulham, Sheffield United i Crystal Palace.

Z kolei Manchester United zakończył zmagania w Lidze Mistrzów z kompromitującym wynikiem. W ostatnim meczu Czerwone Diabły uległy Bayernowi Monachium 0:1. Z kolei wcześniej przegrali 0:3 z Bournemouth, wygrali 2:1 z Chelsea, przegrali 0:1 z Newcastle i zremisowali 3:3 z Galatasaray.

Liverpool – ostatnie 5 meczów Man Utd – ostatnie 5 meczów

Liverpool – Man Utd, historia

W pięciu poprzednich meczach bezpośrednich Liverpool wygrał trzy razy, a Manchester United dwa razy. Jednak bilans bramkowy tych spotkań jest upokarzający dla Czerwonych Diabłów. The Reds wbili im aż 17 bramek, tracąc przy tym 6 trafień. W pamięci kibiców powinien zostać marcowy pojedynek, w którym ekipa Juergena Kloppa wygrała 7:0.

Liverpool – Man Utd: spotkania bezpośrednie (H2H)

Liverpool – Man Utd, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem bukmacherów do zwycięstwa jest Liverpool. Kurs na zwycięstwo The Reds oscyluje w granicach 1.33. Natomiast na wygraną Manchesteru United współczynnik wynosi około 8.00. Nieco niżej wyceniono remis, bo na taki rezultat szacunek osiąga wartość mniej więcej 6.00.

Liverpool – Man Utd, typ kibiców

Liverpool – Man Utd, przewidywane składy

Liverpool przystąpi do tego meczu bez kilku ważnych piłkarzy. Juergen Klopp nie będzie mógł skorzystać m.in. z Diogo Joty, Alexisa Mac Allistera, Joela Matipa i Andy’ego Robertsona.

Znacznie większy ból głowy ma Erik ten Hag, który z pewnością nie wystawi w składzie takich piłkarzy jak: Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez i Mason Mount. Oprócz tego pod znakiem zapytania stoją występy Lindelofa, Martiala, Rashforda i Shawa.

Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Rezerwowi ▼ 2 Joe Gomez 17 Curtis Jones 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 50 Ben Doak 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah 84 Conor Bradley 1 Altay Bayindir 2 Victor Lindelof 7 Mason Mount 10 Marcus Rashford 15 Sergio Reguilón 23 Luke Shaw 28 Facundo Pellistri 44 Daniel Gore 46 Hannibal Mejbri Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Rezerwowi ▼ 2 Joe Gomez 17 Curtis Jones 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 50 Ben Doak 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah 84 Conor Bradley 1 Altay Bayindir 2 Victor Lindelof 7 Mason Mount 10 Marcus Rashford 15 Sergio Reguilón 23 Luke Shaw 28 Facundo Pellistri 44 Daniel Gore 46 Hannibal Mejbri

Liverpool – Man Utd, transmisja meczu

Początek spotkania Liverpoolu z Manchesterem United zaplanowano na niedzielę (17 grudnia) o godzinie 17:30. Transmisję z tego meczu będzie można śledzić tylko i wyłącznie za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Viaplay.

