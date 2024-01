Liverpool – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (10.01.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Liverpool FC

Liverpool FC Fulham

Liverpool – Fulham, typy i przewidywania

Wkrótce poznamy triumfatora Pucharu Ligi Angielskiej 2023/2024. W jednym półfinale Liverpool zmierzy się z Fulham, natomiast w drugim meczu Middlesbrough zagra z Chelsea. W tej zapowiedzi zajmiemy się tym pierwszym starciem. Zarówno The Reds, jak i The Whites są osłabieni brakiem kilku zawodników z powodu startujących lada moment turniejów – Pucharu Azji oraz Pucharu Narodów Afryki. Która ekipa lepiej poradzi sobie z absencjami?

Liczymy na otwarte widowisko i wyrównane starcie. Liverpool oraz Fulham w ostatnim czasie imponują świetną formą. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Liverpool – Fulham, sytuacja kadrowa

Liverpool FC Zawodnik Powrót Thiago Alcantara Uraz biodra Kilka dni Andrew Robertson Uraz ramienia Koniec lutego 2024 Stefan Bajcetic Kontuzja łydki Kilka dni Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Ben Doak knee-surgery Początek kwietnia 2024 Konstantinos Tsimikas Uraz obojczyka Początek lutego 2024 Dominik Szoboszlai Uraz mięśnia Koniec stycznia 2024 Wataru Endo Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Mohamed Salah Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Liverpool FC Zawodnik Powrót Thiago Alcantara Uraz biodra Kilka dni Andrew Robertson Uraz ramienia Koniec lutego 2024 Stefan Bajcetic Kontuzja łydki Kilka dni Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Ben Doak knee-surgery Początek kwietnia 2024 Konstantinos Tsimikas Uraz obojczyka Początek lutego 2024 Dominik Szoboszlai Uraz mięśnia Koniec stycznia 2024 Wataru Endo Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Mohamed Salah Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach

Fulham Zawodnik Powrót Adama Traore Uraz ścięgna udowego Niepewny Tim Ream Kontuzja łydki Niepewny Alex Iwobi Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Calvin Bassey Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Fodé Ballo Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Fulham Zawodnik Powrót Adama Traore Uraz ścięgna udowego Niepewny Tim Ream Kontuzja łydki Niepewny Alex Iwobi Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Calvin Bassey Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Fodé Ballo Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach

Liverpool – Fulham, ostatnie wyniki

Zarówno Liverpool, jak i Fulham grają dalej w Pucharze Anglii (FA Cup). The Reds pokonali Arsenal 2:0, natomiast The Whites wygrali 1:0 z Rotherhamem. Jeżeli chodzi o Premier League, to podopieczni Juergena Kloppa ostatnio ograli Newcastle United 4:2, a londyńczycy okazali się lepsi od wyżej wspomnianego Arsenalu (2:1). Liverpool w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej (EFL Cup) wyeliminował West Ham United (5:1), a Fulham wyrzucił za burtę Everton (2:1).

Liverpool – Fulham, historia

Ostatnie spotkania między Liverpoolem a Fulham były bardzo wyrównane. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów obu zespołów, to odnotujemy dwie wygrane The Reds, jedno zwycięstwo The Whites oraz dwa remisy.

Liverpool – Fulham, kursy bukmacherskie

Środowy mecz ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Liverpoolu wynosi około 1.35, a typ na zwycięstwo Fulham to mniej więcej 7.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł, który znajdziesz w Betclic. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać Betclic kod promocyjny: GOALPL.

Liverpool – Fulham, przewidywane składy

Liverpool: Kelleher – Bradley, Konate, Van Dijk, Gomez – Jones, Mac Allister, Gravenberch – Jota, Nunez, Diaz

Fulham: Leno – Tete, Adarabioyo, Diop, Robinson – Cairney, Palhinha – Wilson, Pereira, Decordova-Reid – Jimenez

Liverpool – Fulham, kto wygra?

Liverpool – Fulham, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Anfield Road już w najbliższą środę, 10 stycznia o godzinie 21:00.

